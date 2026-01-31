Consejo Fiscal: Gobierno de Jerí validó 26 leyes del Congreso que costarán más S/ 1.350 millones anuales

El gobierno de Jerí lleva solo cuatro meses pero ya ha dejado pasar leyes del Congreso que impactarán las cuentas fiscales del país. - Crédito reuters/Angela Ponce/File Photo

Este enero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que el Gobierno que finalmente había cerrado el año 2025 cumpliendo la regla del déficit fiscal, del 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto, luego de dos años consecutivos en los que el déficit superó los límites establecidos: en 2024, el déficit fiscal fue de 3,4 % muy por encima de la regla de 2,8 % para ese año.

Si bien esto lo reconoce el Consejo Fiscal, este organismo ahora se ha pronunciado porque el Gobierno ha incumplido en “conjunto las reglas fiscales aplicables al Sector Público No Financiero (...), se habrían vulnerado tanto la regla del gasto no financiero como la regla del gasto corriente excluyendo mantenimiento”.

Pero hay más, porque el CF considera preocupante que el gobierno de José Jerí, en menos de 4 meses de gestión (ingresó en octubre, tras la vacancia de Dina Boluarte), haya dejado pasar, sin observar, 26 leyes del Congreso que impactarán fiscalmente las cuentas del país.

Alonso Segura está al mando del Consejo Fiscal. - Crédito Infoabe/Paula Elizalde

Consejo Fiscal explica el panorama fiscal

El CF considera que, en adelante, el “cumplimiento conjunto de las reglas fiscales constituirá uno de los desafíos más importantes en materia económica y será un factor clave para preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la credibilidad de la política fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

“En ese marco, el CF considera que cualquier propuesta de cambio de los topes de las reglas fiscales vigentes u otras modificaciones al esquema que las rige, además de tener que ser evaluada de manera previa por este Consejo Fiscal tal como se establece en el MRTF-SPNF, debería ser producto de un amplio consenso político y meditada discusión abierta en la cual deben participar activamente las autoridades que se elijan para gobernar el país entre 2026 y 2031″, agrega.

Es así que resalta que los esfuerzos en los próximos meses deberían centrarse en la adopción e implementación de medidas correctivas urgentes e inmediatas orientadas a contener el gasto público, generar mayores ingresos permanentes y reducir la exposición de las finanzas públicas a riesgos fiscales, con el fin de facilitar una transición ordenada hacia el cumplimiento de las reglas fiscales en los próximos años y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Consejo Fiscal critica al Ejecutivo y señala que 26 leyes del Congreso impactarán gravemente las cuentas públicas. - Crédito Composición Infobae/Consejo Fiscal/Contadores y Empresas

Es por eso que el Consejo Fiscal encuentra preocupante la actitud del Gobierno sobre las leyes que aprueba el Congreso, específicamente sobre las que implican un gran impacto fiscal.

Gobierno dejó pasar leyes del Congreso

El CF considera peocupante que a pesar de que este ha emitido reiteradas alertas, “la actual administración de gobierno en menos de 4 meses de gestión haya promulgado sin observar 26 nuevas leyes con impacto fiscal adverso de un total de 27 autógrafas remitidas por el Congreso de la República.

Se tratarían de leyes que impactarían las cuentas públicas. “Por ejemplo, el CF observa que solo 10 leyes promulgadas por la actual administración (de las 26 promulgadas sin observaciones) tendrían un costo fiscal que supera los S/ 1.350 millones anuales, según estimaciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas”, agregan.

Perú dejó de recibir 120 mil millones de soles por beneficios fiscales aprobados por el Congreso de la República. - Crédito Congreso

Así, el CF critica que aún no se hayan iniciado acciones de inconstitucionalidad contra aquellas leyes con impacto fiscal adverso que tienen vicios de inconstitucionalidad. “Entre las leyes promulgadas, figuran varias de migración de personal de diversas instituciones del régimen de Contrato Administrativo de Servicios al régimen laboral de la actividad privada (D.L. 728), pese a un fallo vigente del TC que declaró, en el caso de la ley N° 31131, que ello era atentatorio contra múltiples artículos de la Constitución", apuntan.

De igual manera, específica que dicho grupo de leyes continuarán presionando las cuentas fiscales en el corto y en el mediano plazo, dificultando la convergencia a una trayectoria fiscal sostenible. Así, estas vulnerabilidades fiscales que se están generando serán más evidentes en el futuro por la acumulación de presiones fiscales, y más aún, en un eventual contexto de reversión de los precios récord de nuestras principales exportaciones.