BCRP: Perú cumpliría regla fiscal en 2025, tras dos años de deficit sobre el límite

Julio Velarde revelo los datos macroeconómicos del país en su última reunión del año. “No estamos tan mal”, reconoce frente al PBI

Reformas tributarias del MEF buscan
Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha presentado su último reporte de inflación del año. Además de la correción de la proyección del PBI para 2025, de 3,2% a 3,3%, a la cual Julio Velarde, el presidente de la institución, resaltó que, en comparación con otros países “no estamos tan mal”, también reveló que el déficit fiscal se habría reducido.

De la proyección de 2,4%, dada en septiembre, se prevé ahora que el déficit fiscal alcance el 2,2% del PBI; es decir, que Perú cumpliría la regla fiscal, tras dos años de superar el límite (2,2%).

“Se proyecta que el déficit fiscal alcance el 2,2 por ciento del PBI en 2025. En adelante, se espera que el déficit continúe disminiyendo y se ubique en 1,9 y 1,6 por ciento del PBI en 2026 y 2027, respectivamente”, resalta el informe, además. Que sugeriría que Perú cumpliría la regla en los posteriores años.

Julio Velarde reveló que Perú
Julio Velarde reveló que Perú tendría un deficit de 2,2% a diciembre de 2025. - Crédito Difusión

Déficit fiscal sería de 2,2%

A noviembre de 2025, el déficit fiscal está en 2,3%, pero el BCRP confía que a a diciembre este bajará a 2,2%. Así, si bien Perú tendría mayor déficit que países com Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile y Uruguay, se mantendría por debajo del de México, Brasil y Colombia.

“Bajo este escenario de reducción continua del déficit fiscal, se estima que la deuda pública pase de 32,0 a 32,1 por ciento del PBI entre el 2024 y 2027, manteniéndose como la más baja de la región”, señala el reporte del BCRP.

Frente a esto también, la situación económica peruana, que se puede ver a través del PBI, también mejoraría.

En desarrollo...

