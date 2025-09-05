MEF alerta de costo fiscal de S/347 mil millones por proyectos tributarios del Congreso

Alrededor de 110 proyectos de ley supondrían más de S/300 mil millones de costos fiscal al país si se aprueban. - Crédito Congreso

No es novedad que el Congreso se encuentra proponiendo nuevas medidas en reducción de impuestos. Recientemente fue aprobada la Ley Chlimper 2.0, que dará beneficios tributarios a empresas agroexportadoras, una medidad criticada por dar apoyo a un sector que se considera que no lo necesita.

Pero la cantidad de proyectos que impactarían tanto o más que la Ley Chlimper 2.0 son mayores. Según un informe presentado por Miryam Emily Yepes Salazar, Directora de la Dirección de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los proyectos sumarían 145 e impactarían por hasta S/347 mil 411 a las arcas fiscales del país.

El informe fue revelado en la mesa técnica de proyectos de le con alto costo fisal del Congreso de la República, con participación de Ruth Luque de Juntos Por el Perú. Si bien los proyectos ya aprobados signifcan más de S/40 mil millones de impacto, los más preocupantes están por debatirse, dado que son 110 propuesta pendientes que aumentarían el costo fiscal en más de S/300 mil millones.

El MEF alerta de que el Congreso tiene proyectos tributarios que impactarían a la economía del Gobierno. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Congreso sigue tentando el alto costo fiscal

Según el mismo informe del MEF, el más actualizado, a agosto de 2025, el Congreso va aprobando 35 medidas que involucran un alto costo fiscal a las cuentas del país, de los cuales 31 ya han sido promulgados en el diario oficial El Peruano, mientras cuatro se encuentran en fase de autógrafa.

“Con el Congreso actual tenemos un número de 145 que hacemos seguimiento. Es una submuestra de los que nos parece más importantes, detalló Myriam Yépez.

Asimismo, resaltó que si bien algunos proyectos impactarán directamente por reducir tasas de impuesto, hay proyectos que no implican esto necesariamente. “Pero tienen un efecto sobre el incumplimiento tributario. (...) Eleva los incentivos a portarse mal del contribuyente. (...) Por ejemplo, si a un contribuyente, si le eliminan la obligación de presentar una declaración de impuesto a la renta, obviamente no va a haber ningún incentivo a regularizar la situación”, aclaró.

Recientemente la Ley Chlimper 2.0 fue aprobada en el Congreso, y prioriza los beneficios tributarios para las grandes empresas del sector. - Crédito Andina

Así, se detalla que solo en los proyectos ya aprobados, se impactará con S/41 mil 585 millones de costo fiscal. Sin embargo, lo más graves estarían por llegar. Se trata de 40 proyectos que ya lograron dictamen, y que costaría S/96 mil 895 millones más a las cuentas fiscales del país.

Detrás de estos hay 70 proyectos que, de ser aprobados, sumarían un impacto extra de S/208 mil 931 millones. En total, todo estos proyectos implicarían un costo fiscal de S/347 mil 411, lo que el MEF calcula como un 27,7% del PBI

Desde el MEF hay “Preocupación permanente por estos proyectos de ley y cómo están avanzando en el Congreso, y que podrían tener implicancia al futuro sobre los recursos públicos y gasto público”.

Estos son los partidos que más propusieron medida con alto costo fiscal. Acción Popular encabeza la lista por monto. - Crédito Captura del MEF

Los partidos detrás de los proyectos

Asimismo, en un informe anterior del MEF, a junio de 2025 —las cifras a han sido ajustadas—, detallan también cuáles son los partidos que más costo fiscal estarían tentando.

“En lo que refiere a los efectos estimados de los proyectos según partido político, actualmente Acción Popular concentra el mayor costo fiscal estimado con S/ 188371 millones (46,3% del total), mientras que Fuerza Popular concentra la mayor cantidad de proyectos presentados con 25 proyectos (17,4% del total)”, resalta el informe.