MEF anticipa incremento récord en recaudación fiscal: S/159.473 millones entre enero y noviembre, ¿Qué factores están detrás?

La recaudación fiscal en Perú alcanzó un máximo histórico durante el periodo enero-noviembre de 2025, totalizando S/159.473 millones, lo que representa un crecimiento de 11,5% en comparación con el mismo lapso de 2024.

Así lo informó la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, durante su intervención en el XXVI Seminario Anual de Investigación del CIES 2025, evento en el que recalcó la importancia de las estrategias implementadas para fortalecer los ingresos públicos en un entorno de recuperación y consolidación económica.

Recaudación fiscal en Perú alcanza cifra récord hasta noviembre de 2025, según el MEF

Solo en noviembre, la recaudación se elevó a S/14.848 millones, uno de los niveles más altos registrados en el año y superado únicamente por enero —por efecto de la campaña navideña previa— y abril, cuando se concentran los pagos de regularización del Impuesto a la Renta. Comparado con noviembre de 2024, este resultado implica un incremento de 3,1%.

Según la ministra Miralles, este desempeño es atribuible a una serie de medidas estratégicas encabezadas por el MEF y ejecutadas a través de la Sunat, orientadas a combatir la evasión y la elusión fiscal, aumentar la eficiencia, y ampliar la base tributaria.

“Este logro es resultado de las acciones estratégicas desplegadas desde inicio del año, en el marco de un contexto de mayor dinamismo económico sustentado en cuatro pilares: austeridad y eficiencia, impulso a la inversión pública y privada, shock de desburocratización y ampliación de la base tributaria”, sostuvo Miralles.

MEF elimina barreras burocráticas para facilitar inversiones y reduce la evasión

En materia de economía real, la ministra también informó que el crecimiento económico a septiembre de 2025 alcanzó 3,3%, cifra respaldada por indicadores recientes. El consumo interno de cemento avanzó 9,05% en octubre, mientras que el sector pesca creció 25,7%, hidrocarburos 4,21% y electricidad 3,31%. Estos datos, dijo, confirman la continuidad del proceso de recuperación económica nacional.

Un elemento determinante, subrayó la ministra, ha sido el shock de desburocratización. El Gobierno culminó 465 medidas de simplificación y facilitación —el 69,9% de la agenda nacional— entre las que se cuenta la agilización de licencias y permisos empresariales, así como la eliminación de requisitos redundantes.

Pero también se cuentan la aceleración de los plazos para inversiones públicas y Asociaciones Público-Privadas (APP), y la digitalización de procedimientos administrativos. Además, en colaboración con Indecopi, se identificaron 371 barreras burocráticas, de las cuales 187 (50%) ya han sido eliminadas.

Noviembre fue uno de los mejores meses para la recaudación fiscal peruana, asegura Miralles

En paralelo, el Equipo Especial de Seguimiento de Inversiones (EESI) del MEF gestionó la obtención de 134 permisos, autorizaciones y aprobaciones esenciales para destrabar proyectos en minería, transportes, electricidad, hidrocarburos, salud, agricultura y educación, contribuyendo a generar un entorno más competitivo y predecible para la inversión.

Finalmente, la ministra Miralles señaló que el Ejecutivo —en el marco del pedido de facultades legislativas ante el Congreso— ha propuesto reformas clave para fortalecer y modernizar la recaudación tributaria. Entre ellas están la actualización de la Ley Penal Tributaria, mejoras al Régimen de Percepciones del IGV y medidas para modernizar las APP.

“Estas reformas permitirán impulsar la recaudación en 2026 y destinar más recursos a inversiones de alto impacto en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.