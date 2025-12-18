Gobierno firma acuerdo para preservar la sostenibilidad fiscal, pero sin “imponer decisiones”

El Poder Ejecutivo firmó un "Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible para proteger la estabilidad y el futuro del país". - Crédito MEF

El Gobierno del Perú instaló hoy el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, un compromiso de país orientado a preservar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases de un crecimiento económico responsable, capaz de generar más empleo, reducir la pobreza y cerrar brechas sociales e infraestructura.

El Acuerdo, suscrito en Palacio de Gobierno, constituye un espacio de diálogo y articulación que reúne al Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, los gobiernos regionales y locales, los organismos constitucionalmente autónomos, el sector privado, los gremios, la academia y la sociedad civil, con el objetivo de construir un consenso fiscal con vocación de continuidad más allá de los ciclos políticos.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que este esfuerzo busca proteger uno de los principales activos del país: la estabilidad macroeconómica. “La sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo, es una condición indispensable para el crecimiento, el empleo y el bienestar de las familias peruanas. Este Acuerdo reafirma que cuidar las finanzas públicas es cuidar el futuro del país”, señaló.

Será con consenso

Según el MEF, el Acuerdo Fiscal parte de un consenso esencial: los desbalances fiscales afectan negativamente la inversión, el empleo y el bienestar de las personas, al elevar el costo del financiamiento, reducir la capacidad del Estado para responder a crisis y poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Frente a este escenario, el compromiso establece tres líneas de acción prioritarias:

Responsabilidad y sostenibilidad fiscal, con una gestión prudente de los recursos públicos y respeto al equilibrio presupuestal; Eficiencia y calidad del gasto público, orientada a mejorar servicios esenciales, priorizar inversiones de alto impacto y fortalecer la gestión de las empresas del Estado; y Ampliación progresiva y sostenible de la base tributaria, mediante mayor formalización, lucha contra la evasión y racionalización de exoneraciones.

En ese sentido, la titular de Economía y Finanzas subrayó que el Acuerdo no busca imponer decisiones, sino construir confianza. “Este no es un acuerdo del Gobierno, es un acuerdo de país. La sostenibilidad fiscal se construye con evidencia, diálogo y corresponsabilidad entre todas las instituciones y actores que apuestan por el desarrollo del Perú”, afirmó.

Asimismo, remarcó que gastar mejor es clave para cerrar brechas en infraestructura y servicios básicos, y que la estabilidad fiscal fortalece la competitividad del país al atraer inversión, reducir tasas de interés y generar mayores oportunidades para la ciudadanía.

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), será responsable de articular el diseño, implementación y seguimiento de las medidas acordadas, con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas.

Las etapas del Acuerdo Fiscal

El Acuerdo Fiscal se implementará en tres etapas. La primera, entre enero y febrero de 2026, estará dedicada a la presentación de aportes y al desarrollo de mesas de trabajo convocadas por el CNCF en las que las instituciones participantes contribuirán con propuestas para materializar las líneas de acción.

La segunda, prevista para marzo y abril de 2026, se enfocará en la definición de una hoja de ruta, a partir de la sistematización de propuestas se diseñará una agenda de medidas concretas y se incorporarán acciones específicas en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Finalmente, desde mayo de 2026, se iniciará la tercera etapa, destinada a garantizar la continuidad y el seguimiento del Acuerdo Fiscal. Esta etapa contemplará la adhesión de las nuevas autoridades elegidas y el monitoreo permanente de los compromisos asumidos, con el objetivo de asegurar su cumplimiento y permanencia en el tiempo.

Con este Acuerdo, el Gobierno reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y visión de país, convencido de que un Perú fiscalmente responsable hoy es un Perú con más oportunidades mañana.