José Jerí presenta hoy las cifras sobre homicidios y sicariatos durante su gobierno

En el inicio de 2026, el gobierno de José Jerí afirma haber logrado una baja en los homicidios y casos de sicariato, pero analistas y registros oficiales advierten que los niveles de violencia siguen siendo elevados y persisten inconsistencias en el reporte de datos

El presidente José Jerí encabezó este jueves 22 de enero la presentación oficial de cifras sobre homicidio y sicariato en el país. El evento, realizado al mediodía en Palacio de Gobierno, estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y fue anunciado como una exposición de la “reducción” de casos registrados durante los primeros meses de la actual administración. Jerí adelantó que los datos respaldan un supuesto descenso de los crímenes, aunque los registros oficiales y los análisis independientes aportan matices a la interpretación de estas cifras.

Evolución de los homicidios en los 103 días de gobierno

El analista de datos Juan Carbajal publicó recientemente en su cuenta de X un balance sobre la criminalidad durante los 103 días de gestión de Jerí. Según los registros oficiales del Gobierno recopilados por el SINADEF, se han reportado 570 homicidios en este periodo, de los cuales 419 fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego (PAF). Carbajal advierte que existe un subregistro relevante, ya que 68 muertes violentas causadas por PAF aparecen como “ignoradas/sin registro” en el sistema, lo que podría elevar considerablemente la cifra real de homicidios si se sinceraran y actualizaran los datos.

Durante el estado de emergencia declarado en Lima y Callao, que abarcó 91 días entre el 22 de octubre de 2025 y el 20 de enero de 2026, se documentaron 204 homicidios. Carbajal señala que, aunque se reporta una disminución del nueve por ciento respecto a los 225 homicidios registrados en los 91 días previos sin estado de emergencia, esta reducción solo se evidencia en los distritos de Lima Sur y Lima Centro. En Lima NorteLima Este y el Callao, las cifras permanecen elevadas.

Subregistros y retos en la transparencia de los datos

De acuerdo a Carbajal, uno de los desafíos más notorios en el análisis de la criminalidad es el subregistro de muertes violentas. El propio SINADEF reporta que, durante el estado de emergencia, existen 41 muertes por arma de fuego clasificadas como “ignoradas/sin registro”: 11 en Lima Norte, 10 en Lima Centro, ocho en Lima Sur, siete en Lima Este y cinco en el Callao. De actualizarse correctamente estos registros, el número real de homicidios sería aún mayor.

Carbajal cuestiona la falta de acceso público y diario a los datos del SIDPOL de la Policía Nacional del Perú (PNP), que solo ofrece reportes mensuales disponibles a mediados del mes siguiente, lo que dificulta un seguimiento en tiempo real de la evolución de los delitos. “No solo es cuestión de mostrar un cuadro con cifras absolutas, sino que deberían ser de acceso público y sobre todo diarias, y que con el tiempo se tenga un ente único centralizado que unifique las cifras de la PNP, Ministerio Público y SINADEF con actualización diaria para mejorar la efectividad de las estrategias de seguridad”, sostiene.

Comparación interanual y contexto nacional

Desde la sede de la Dirincri, el comandante general de la Policía Nacional del PerúÓscar Arriola, informó que en los primeros 20 días de 2026 se ha registrado una reducción de homicidios a nivel nacional respecto al mismo periodo de 2025. “Tenemos registrados 125 homicidios a nivel nacional”, señaló Arriola, quien subrayó que en el mismo lapso del año anterior se contabilizaron 156 asesinatos. El jefe policial enfatizó que estos datos provienen de registros oficiales y forman parte de un seguimiento permanente a la criminalidad.

Aunque la comparación muestra un descenso relativo, el análisis de la evolución mensual revela que el país mantiene niveles elevados de violencia. En agosto de 2025 se alcanzó el punto más crítico, con un promedio de 8,68 asesinatos por día. Si bien enero de 2026 presenta una reducción frente al año pasado, el promedio diario ha subido respecto a diciembre de 2025, que cerró con 6,3 homicidios por día.

Extorsiones y percepción sobre la criminalidad

En paralelo, Arriola anunció una disminución del 28,6% en las denuncias por extorsión. Sin embargo, reconoció la necesidad de evaluar si esta baja se debe a una menor incidencia real o si responde a factores como el temor de las víctimas a denunciar. El general Revoredo, por su parte, admitió que los esfuerzos policiales todavía resultan insuficientes para contener el avance de la criminalidad.

El balance de los primeros meses del gobierno de José Jerí evidencia una reducción parcial en algunos indicadores, pero también persisten desafíos estructurales: la falta de transparencia en la información, los subregistros y la concentración de mejoras en zonas específicas de Lima. El debate sobre la seguridad continúa marcado por la exigencia de datos públicos, actualizados y comparables, para evaluar con precisión la evolución de los delitos y la efectividad de las políticas implementadas.

