ONPE sortea hoy a los miembros de mesa para las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales contará con la presencia de un notario durante el proceso para garantizar la legitimidad de la selección

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará hoy el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 en un proceso que se realizará en 126 oficinas descentralizadas a nivel nacional y constituye el primer paso clave para garantizar la transparencia del proceso electoral el próximo 12 de abril.

Durante el sorteo, representantes de la ONPE efectúan la selección en presencia de funcionarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Jurado Electoral Especial y un notario público. Estos actores aseguran la legitimidad del procedimiento. La mecánica consiste en introducir veinticinco bolillos en el ánfora correspondiente a cada mesa y extraer nueve: tres titulares (presidente, secretario y tercer miembro) y seis suplentes.

El acto es público y permite la participación de funcionarios y ciudadanos. La presencia del notario público respalda que se cumplan las normas y que el registro de los seleccionados sea exacto.

Al final del sorteo, los resultados se publican en las localidades correspondientes y se habilitan en la página web oficial de la ONPE. Los seleccionados reciben notificación inmediata y cuentan con tres días para presentar tachas si existen dudas sobre la idoneidad de alguno de los miembros.

Quienes integren las mesas electorales en 2026 obtendrán remuneración y día de descanso| ONPE

Las tachas pueden interponerse cuando la persona seleccionada pertenece a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú o ha ejercido el cargo en procesos recientes. Para que la solicitud sea admitida, se debe adjuntar la documentación correspondiente y presentarla ante el Jurado Electoral Especial.

La ONPE también dispuso el aumento del número de suplentes por mesa a seis, con el objetivo de evitar retrasos en la instalación de mesas, un inconveniente registrado en procesos anteriores.

¿Qué deben hacer los miembros de mesa?

Los miembros de mesa, titulares y suplentes, deben presentarse a partir de las 6:00 y permanecer hasta el cierre de la votación a las 17:00. La asistencia puntual y la permanencia hasta finalizar la jornada electoral son obligatorias para todos.

Entre los incentivos previstos, cada miembro de mesa que cumpla con su función recibirá una compensación de S/ 165 y un refrigerio. Además, tendrán derecho a un día de descanso remunerado, el cual podrán coordinar con su empleador dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la elección. Este beneficio busca reconocer el compromiso de los seleccionados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales contará con la presencia de un notario durante el proceso para garantizar la legitimidad de la selección. Foto: Andina

El sistema contempla excusas y justificaciones para los seleccionados con impedimentos válidos, como enfermedad o responsabilidades familiares. La excusa puede presentarse desde la publicación definitiva de los resultados y hasta cinco días antes del 12 de abril, acompañada de certificados médicos, fotografías u otros documentos pertinentes, y el pago de S/ 15,80 por gastos administrativos. La resolución se comunica en un solo día.

En casos de fuerza mayor ocurridos el día de la elección, la justificación puede presentarse al día siguiente ante los jurados electorales especiales o el Jurado Nacional de Elecciones, junto con la documentación que respalde la ausencia.

El jefe de la oficina descentralizada puede admitir excusas o justificaciones relacionadas con el cuidado de menores, adultos mayores o personas dependientes, siempre que se presente la documentación exigida en la oficina correspondiente.

El cumplimiento del cargo de miembro de mesa es obligatorio. Las personas que no justifiquen su inasistencia recibirán una sanción económica, salvo que acrediten un impedimento debidamente documentado ante la ONPE.