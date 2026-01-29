Perú

ONPE sortea hoy a los miembros de mesa para las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales contará con la presencia de un notario durante el proceso para garantizar la legitimidad de la selección

Guardar
La Oficina Nacional de Procesos
La Oficina Nacional de Procesos Electorales contará con la presencia de un notario durante el proceso para garantizar la legitimidad de la selección

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará hoy el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 en un proceso que se realizará en 126 oficinas descentralizadas a nivel nacional y constituye el primer paso clave para garantizar la transparencia del proceso electoral el próximo 12 de abril.

Durante el sorteo, representantes de la ONPE efectúan la selección en presencia de funcionarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Jurado Electoral Especial y un notario público. Estos actores aseguran la legitimidad del procedimiento. La mecánica consiste en introducir veinticinco bolillos en el ánfora correspondiente a cada mesa y extraer nueve: tres titulares (presidente, secretario y tercer miembro) y seis suplentes.

El acto es público y permite la participación de funcionarios y ciudadanos. La presencia del notario público respalda que se cumplan las normas y que el registro de los seleccionados sea exacto.

Al final del sorteo, los resultados se publican en las localidades correspondientes y se habilitan en la página web oficial de la ONPE. Los seleccionados reciben notificación inmediata y cuentan con tres días para presentar tachas si existen dudas sobre la idoneidad de alguno de los miembros.

Quienes integren las mesas electorales
Quienes integren las mesas electorales en 2026 obtendrán remuneración y día de descanso| ONPE

Las tachas pueden interponerse cuando la persona seleccionada pertenece a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú o ha ejercido el cargo en procesos recientes. Para que la solicitud sea admitida, se debe adjuntar la documentación correspondiente y presentarla ante el Jurado Electoral Especial.

La ONPE también dispuso el aumento del número de suplentes por mesa a seis, con el objetivo de evitar retrasos en la instalación de mesas, un inconveniente registrado en procesos anteriores.

¿Qué deben hacer los miembros de mesa?

Los miembros de mesa, titulares y suplentes, deben presentarse a partir de las 6:00 y permanecer hasta el cierre de la votación a las 17:00. La asistencia puntual y la permanencia hasta finalizar la jornada electoral son obligatorias para todos.

Entre los incentivos previstos, cada miembro de mesa que cumpla con su función recibirá una compensación de S/ 165 y un refrigerio. Además, tendrán derecho a un día de descanso remunerado, el cual podrán coordinar con su empleador dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la elección. Este beneficio busca reconocer el compromiso de los seleccionados.

La Oficina Nacional de Procesos
La Oficina Nacional de Procesos Electorales contará con la presencia de un notario durante el proceso para garantizar la legitimidad de la selección. Foto: Andina

El sistema contempla excusas y justificaciones para los seleccionados con impedimentos válidos, como enfermedad o responsabilidades familiares. La excusa puede presentarse desde la publicación definitiva de los resultados y hasta cinco días antes del 12 de abril, acompañada de certificados médicos, fotografías u otros documentos pertinentes, y el pago de S/ 15,80 por gastos administrativos. La resolución se comunica en un solo día.

En casos de fuerza mayor ocurridos el día de la elección, la justificación puede presentarse al día siguiente ante los jurados electorales especiales o el Jurado Nacional de Elecciones, junto con la documentación que respalde la ausencia.

El jefe de la oficina descentralizada puede admitir excusas o justificaciones relacionadas con el cuidado de menores, adultos mayores o personas dependientes, siempre que se presente la documentación exigida en la oficina correspondiente.

El cumplimiento del cargo de miembro de mesa es obligatorio. Las personas que no justifiquen su inasistencia recibirán una sanción económica, salvo que acrediten un impedimento debidamente documentado ante la ONPE.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026ONPEperu-politica

Más Noticias

Precio del dólar sigue cayendo: Así abrió el tipo de cambio hoy 29 de enero en Perú

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Precio del dólar sigue cayendo:

Sergio Peña contrata a uno de los mejores peritos para afrontar denuncia por abuso sexual: su defensa lo comparó con el caso de Dani Alves

Danny Humpire defenderá al aún volante de Alianza Lima, que fue acusado por una joven argentina. El criminalista dio a conocer su proceder judicial

Sergio Peña contrata a uno

Fitch mantiene en 3% proyección de crecimiento para Perú, pero advierte riesgo soberano por elecciones generales en 2026

El bajo nivel de deuda pública y el déficit fiscal controlado han reforzado la posición financiera BBB de Perú frente a otras economías emergentes, según Fitch Ratings. Pero la historia podría acabar este año

Fitch mantiene en 3% proyección

Anelhí Arias respalda a Christian Cueva tras acusaciones contra Pamela López: “Por poco destruyes mi hogar”

La exporrista aseguró que el vínculo sentimental entre Pamela López y Dayron Martin fue real y acusó a la empresaria de haber puesto en riesgo su matrimonio.

Anelhí Arias respalda a Christian

SMP: madre denuncia desaparición de su menor hija con alteraciones mentales y solicita apoyo ciudadano

El día de su desaparición, Hillary, de 16 años de edad, vestía una pijama compuesta por un short rojo con negro, un bibirí rosado, medias negras y sandalias

SMP: madre denuncia desaparición de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ levanta el secreto bancario

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Pablo Sánchez cuestiona a la JNJ por no ratificarlo: “Los motivos no son jurídicos”

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

Premier afirma que no procede censura ni vacancia contra José Jerí y señala que hay una “campaña de demolición” por las elecciones 2026

El 67% de los votantes peruanos teme que el país caiga en una dictadura al estilo Venezuela, según estudio

ENTRETENIMIENTO

Anelhí Arias respalda a Christian

Anelhí Arias respalda a Christian Cueva tras acusaciones contra Pamela López: “Por poco destruyes mi hogar”

Jefferson Farfán sorprende ayudando a vender ropa en el emprendimiento de Xiomy Kanashiro: “Ya ven que sí trabajo”

Nelly Rossinelli cuenta que se sintió discriminada en playa del sur: “Mi familia no fue del todo bienvenida”

Phillip Butters responde ante la despedida de ‘Chema’ Salcedo y aclara que continuará en PBO con mejores condiciones

Karen Dejo relata el temor que vivió tras descubrir un bulto en el cuello

DEPORTES

Sergio Peña contrata a uno

Sergio Peña contrata a uno de los mejores peritos para afrontar denuncia por abuso sexual: su defensa lo comparó con el caso de Dani Alves

Movistar anunció que transmitirá los partidos de Liga 1 2026: L1 Max tendrá dos canales en su parrilla, sin costo adicional

Abogado penalista reveló que Alianza Lima podría afrontar proceso judicial por caso de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

Ricardo Gareca aprobó fichaje de Esteban Pavez en Alianza Lima: “Es un líder dentro y fuera de la cancha”