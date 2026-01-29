Elecciones 2026: esta es la multa si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

La imposición de multas electorales en Perú para las Elecciones 2026 afecta a quienes no vayan a votar o incumplan la función de miembro de mesa. Los ciudadanos seleccionados como titulares o suplentes que no se presenten el domingo 12 de abril también serán sancionados si no acuden a sus centros de votación asignados.

La integración a la mesa de sufragio es una obligación legal e irrenunciable para las nueve personas elegidas. Tanto titulares como suplentes deben presentarse desde las 6:00 a. m. el día de la elección. Si un miembro no firma la hoja de asistencia, se retira antes, llega tarde o incumple su función —ya sea presidente, secretario, vocal o suplente— corresponde la multa de S/ 275.

Quienes tengan motivos justificados y no puedan ejercer la función asignada pueden presentar excusas o justificaciones formales. Este trámite, que cuesta S/ 15,80 y debe realizarse ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes de la jornada electoral. Si la justificación se tramita después de la votación, debe gestionarse una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cumpliendo los procedimientos y plazos establecidos.

Más de 820,000 ciudadanos asumirán la máxima autoridad en las mesas de sufragio. Foto: ONPE

La multa por no votar no es un monto único nacional; varía según la clasificación del distrito asignada a cada elector, por lo que la sanción depende del lugar de residencia y los criterios fijados por las autoridades electorales.

Quienes cumplan íntegramente la tarea de miembro de mesa durante toda la jornada, desde la instalación hasta la entrega de actas, tienen derecho a una compensación económica de S/ 165 y un día de descanso no compensable, aplicable tanto para trabajadores públicos como privados. La ONPE ofrece campañas de capacitación presenciales y virtuales para facilitar la preparación de los seleccionados.

El no pago de las multas electorales genera restricciones administrativas y civiles en los ciudadanos:

Estarán prohibidos para realizar procesos judiciales o administrativos.

No podrán realizar actos notariales.

Estarán impedidos de inscribirse en cualquier programa social.

No podrán obtener brevete.

Estarán impedidos de salir del país.

No podrán realizar ningún acto respecto a su estado civil (matrimonio, divorcio, etc.).

No podrán ser nombrados como funcionarios públicos.

Link oficial para conocer si eres miembro de mesa para las Elecciones 2026

Más de 820 mil ciudadanos peruanos han sido elegidos para desempeñar la función de miembros de mesa en las elecciones generales de 2026, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta labor, esencial para la integridad del proceso electoral, implica instalar las mesas, supervisar la votación, contar los votos y entregar las actas una vez concluida la jornada.

La entidad electoral puso a disposición de la población una plataforma digital que permite a cada persona consultar si ha sido seleccionada. Para ello, basta con ingresar al enlace oficial de la ONPE, escribir el número de DNI y verificar el resultado. Quienes resulten sorteados conocerán de inmediato si ejercerán como presidente, secretario, tercer miembro o suplente de mesa.

Según explicó Franz Paz Retuerto, vocero de la ONPE, la lista completa de miembros de mesa también estará disponible de manera física en todas las oficinas descentralizadas del organismo. Además, se prevé la colocación de los listados en puntos concurridos de las zonas más alejadas del país para facilitar el acceso a esta información.

La responsabilidad de los miembros de mesa no solo es clave para la transparencia y el orden de la elección, sino que también está reconocida con una compensación económica. El pago establecido es de S/165, equivalente al 3 % de una UIT, como retribución por el servicio cívico prestado. Además, la legislación vigente garantiza un día de descanso remunerado en el trabajo para quienes ejerzan esta función.

Para asegurar el correcto desarrollo de las tareas asignadas, todos los designados deberán participar en una capacitación breve, cuya duración será de entre 90 minutos y dos horas. Durante este entrenamiento se abordarán procedimientos como la instalación de la mesa, el registro de votos y la elaboración de actas, aspectos fundamentales para el buen curso de la jornada electoral.

La ONPE reiteró la importancia de la participación ciudadana en este proceso y señaló que el compromiso de los miembros de mesa constituye un pilar para la validez y legitimidad de los comicios de 2026. El acceso a la consulta digital y la transparencia en la publicación de los resultados buscan incentivar el cumplimiento de este deber cívico en todo el territorio nacional.

Por otro lado, cabe indicar que el domingo 4 de octubre se realizarán los comicios para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales de todo el país.