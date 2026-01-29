Perú

Elecciones 2026: esta es la multa si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

Los ciudadanos podrán justificar su ausencia en las Elecciones 2026, pero no en el caso de los miembros de mesa, que deberán asistir a sus locales de votación a las 6:00 a.m.

Guardar
Quiénes serán miembros de mesa
Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

La imposición de multas electorales en Perú para las Elecciones 2026 afecta a quienes no vayan a votar o incumplan la función de miembro de mesa. Los ciudadanos seleccionados como titulares o suplentes que no se presenten el domingo 12 de abril también serán sancionados si no acuden a sus centros de votación asignados.

La integración a la mesa de sufragio es una obligación legal e irrenunciable para las nueve personas elegidas. Tanto titulares como suplentes deben presentarse desde las 6:00 a. m. el día de la elección. Si un miembro no firma la hoja de asistencia, se retira antes, llega tarde o incumple su función —ya sea presidente, secretario, vocal o suplente— corresponde la multa de S/ 275.

Quienes tengan motivos justificados y no puedan ejercer la función asignada pueden presentar excusas o justificaciones formales. Este trámite, que cuesta S/ 15,80 y debe realizarse ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes de la jornada electoral. Si la justificación se tramita después de la votación, debe gestionarse una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cumpliendo los procedimientos y plazos establecidos.

Más de 820,000 ciudadanos asumirán
Más de 820,000 ciudadanos asumirán la máxima autoridad en las mesas de sufragio. Foto: ONPE

La multa por no votar no es un monto único nacional; varía según la clasificación del distrito asignada a cada elector, por lo que la sanción depende del lugar de residencia y los criterios fijados por las autoridades electorales.

Quienes cumplan íntegramente la tarea de miembro de mesa durante toda la jornada, desde la instalación hasta la entrega de actas, tienen derecho a una compensación económica de S/ 165 y un día de descanso no compensable, aplicable tanto para trabajadores públicos como privados. La ONPE ofrece campañas de capacitación presenciales y virtuales para facilitar la preparación de los seleccionados.

El no pago de las multas electorales genera restricciones administrativas y civiles en los ciudadanos:

  • Estarán prohibidos para realizar procesos judiciales o administrativos.
  • No podrán realizar actos notariales.
  • Estarán impedidos de inscribirse en cualquier programa social.
  • No podrán obtener brevete.
  • Estarán impedidos de salir del país.
  • No podrán realizar ningún acto respecto a su estado civil (matrimonio, divorcio, etc.).
  • No podrán ser nombrados como funcionarios públicos.

Link oficial para conocer si eres miembro de mesa para las Elecciones 2026

Más de 820 mil ciudadanos peruanos han sido elegidos para desempeñar la función de miembros de mesa en las elecciones generales de 2026, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta labor, esencial para la integridad del proceso electoral, implica instalar las mesas, supervisar la votación, contar los votos y entregar las actas una vez concluida la jornada.

La entidad electoral puso a disposición de la población una plataforma digital que permite a cada persona consultar si ha sido seleccionada. Para ello, basta con ingresar al enlace oficial de la ONPE, escribir el número de DNI y verificar el resultado. Quienes resulten sorteados conocerán de inmediato si ejercerán como presidente, secretario, tercer miembro o suplente de mesa.

Según explicó Franz Paz Retuerto, vocero de la ONPE, la lista completa de miembros de mesa también estará disponible de manera física en todas las oficinas descentralizadas del organismo. Además, se prevé la colocación de los listados en puntos concurridos de las zonas más alejadas del país para facilitar el acceso a esta información.

La responsabilidad de los miembros de mesa no solo es clave para la transparencia y el orden de la elección, sino que también está reconocida con una compensación económica. El pago establecido es de S/165, equivalente al 3 % de una UIT, como retribución por el servicio cívico prestado. Además, la legislación vigente garantiza un día de descanso remunerado en el trabajo para quienes ejerzan esta función.

Para asegurar el correcto desarrollo de las tareas asignadas, todos los designados deberán participar en una capacitación breve, cuya duración será de entre 90 minutos y dos horas. Durante este entrenamiento se abordarán procedimientos como la instalación de la mesa, el registro de votos y la elaboración de actas, aspectos fundamentales para el buen curso de la jornada electoral.

La ONPE reiteró la importancia de la participación ciudadana en este proceso y señaló que el compromiso de los miembros de mesa constituye un pilar para la validez y legitimidad de los comicios de 2026. El acceso a la consulta digital y la transparencia en la publicación de los resultados buscan incentivar el cumplimiento de este deber cívico en todo el territorio nacional.  

Por otro lado, cabe indicar que el domingo 4 de octubre se realizarán los comicios para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales de todo el país.

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Tomás Gálvez revela que José Jerí entregará su teléfono a la Fiscalía: “Una sola llamada ha hecho (en Market Capón)”

Fiscal de la Nación interino dijo que conocerán el número telefónico que el presidente interino marcó durante su reunión no oficial con el empresario chino Zhihua Yang

Tomás Gálvez revela que José

Bolsa de Valores de Lima sufrió baja, luego de reportes de perspectivas favorables para 2026

Los resultados del viernes 30 de enero se dieron luego que Donald Trumo nominara a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Bolsa de Valores de Lima

Corte de agua para este 2 de febrero en Lima Metropolitana por más de 9 horas: conoce las zonas afectadas

Se recomienda a los usuarios almacenar agua potable antes de que comience la suspensión, para asegurar el abastecimiento durante el tiempo que dure el corte del servicio

Corte de agua para este

Gisela Valcárcel habla de las críticas, los conductores de América Hoy y si se haría cirugías: “No sé si usaría una pañoleta”

La conductora llegó a Iquitos y no dudó en brindar una entrevista a la prensa local, donde descartó sentirse la “reina de la TV”, se refirió a Janet Barboza y Edson Dávila, y respondió con humor diferentes cuestionamientos de su vida personal

Gisela Valcárcel habla de las

Se confirmó que la selección peruana jugará en la altura por Eliminatorias 2030: “No se puede pelear con pistola de juguete”

Jean Ferrari aseguró que la ‘blanquirroja’ cambiará de escenario en las próximas Clasificatorias y dio detalles del asistente técnico peruano de Mano Menezes

Se confirmó que la selección
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez revela que José

Tomás Gálvez revela que José Jerí entregará su teléfono a la Fiscalía: “Una sola llamada ha hecho (en Market Capón)”

El gobierno de Perú aprobó la extradición de ‘Pequeño J’ a Argentina por triple femicidio de Florencio Varela

Keiko Fujimori pone en duda la continuidad de José Jerí en la presidencia: “No es segura su presencia hasta julio”

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte y sus exministros por incendios forestales de 2024

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel habla de las

Gisela Valcárcel habla de las críticas, los conductores de América Hoy y si se haría cirugías: “No sé si usaría una pañoleta”

Karla Tarazona logra congelar 11 óvulos y le dedica un emotivo mensaje a Christian Domínguez: “Gracias por ser mi soporte”

Regreso de El Reventonazo de la chola tendrá a Corazón Serrano y a Laura Huarcayo como invitados

Premios Grammy 2026: ¿cuándo es la gala de premiación más importante a la música?

¿Dónde ver los Premios Grammy 2026? Canal TV para seguir la premiación en vivo en Perú este domingo 1 de febrero

DEPORTES

Se confirmó que la selección

Se confirmó que la selección peruana jugará en la altura por Eliminatorias 2030: “No se puede pelear con pistola de juguete”

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del ‘clásico del sur’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos