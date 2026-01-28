Así cayó alias El Gordo, implicado en el secuestro y asesinato de empresario en Independencia: un error reveló su modus operandi

Cae miembro de una banda criminal integrada por peruanos y venezolanos que secuestraba, torturaba y asesinaba para robar tarjetas bancarias. El detenido, conocido como 'El Gordo', fue clave en el crimen del empresario Levis Quezada, cuyo dinero fue gastado en casinos el mismo día que hallaron su cuerpo. Fuente: Latina Noticias

La captura de alias ‘El Gordo’ marca un avance crucial en la investigación del secuestro y asesinato de Levis Ylcias Quezada Agreda, empresario de 60 años, ocurrido en marzo del año pasado en el distrito de Independencia. Agentes de la Policía Nacional lograron identificar y detener al principal implicado gracias a un error cometido por el propio sospechoso en un casino de Lima Norte. El arresto se concretó en la avenida Dominicos, en el Callao, después de semanas de seguimiento y coordinación con entidades bancarias.

Alias ‘El Gordo’, identificado como José Edgardo Wiese Vilela, de 27 años, utilizó un método particular para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido tras el secuestro y posterior asesinato de su víctima. El modus operandi no solo expuso la brutalidad de la banda a la que pertenece, sino también la sofisticación con la que intentaron lavar el dinero robado mediante el uso de tarjetas bancarias de los secuestrados en salas de juego.

El caso destapó una red criminal que, según la policía, operaba con violencia extrema y métodos de lavado de dinero cada vez más audaces. La caída de ‘El Gordo’ abrió nuevas líneas de investigación para desarticular la banda y esclarecer si existen más víctimas bajo el mismo patrón delictivo.

La detención de alias 'El Gordo' permitió esclarecer el secuestro y asesinato de un empresario en Independencia, revelando el accionar de una banda dedicada a la extorsión y el lavado de dinero. Foto: Composición Infobae Perú

Cómo ‘El Gordo’ usaba el dinero de sus víctimas en casinos

La estrategia de alias ‘El Gordo’ consistía en ingresar a casinos, adquirir fichas con tarjetas de crédito robadas y luego cambiarlas por efectivo, simulando apuestas legítimas. Así, buscaba dar apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas. Sin radares, ni comunicación por radio, el criminal confiaba en su habilidad para pasar desapercibido, pero cometió un error fundamental: realizó las transacciones utilizando su propio DNI.

La policía, con apoyo de las entidades bancarias, rastreó las operaciones financieras vinculadas a las tarjetas sustraídas a las víctimas. El jefe de Investigación de Homicidios de la Dirincri, Carlos Morales, explicó: “Estas monedas fueron cambiadas por dinero. Esa modalidad se usaba pensando que no serían detectados. Sin embargo, entregó su DNI y a través de los reportes y coordinaciones con las entidades bancarias se estableció su participación”. El procedimiento evidenció que el uso de documentación propia terminó por delatarlo, facilitando su identificación y posterior captura.

El principal sospechoso lavaba el dinero obtenido de sus víctimas adquiriendo fichas en casinos con tarjetas robadas, para luego cambiarlas por efectivo y borrar el rastro del delito. Foto: Composición Infobae Perú

Las cámaras de seguridad de un casino de Lima Norte registraron a alias ‘El Gordo’ adquiriendo fichas por 4.300 soles el mismo día del hallazgo del cadáver de Quezada Agreda, lo que reforzó la hipótesis de que el dinero provenía del secuestro extorsivo. La policía continúa investigando si existen más transacciones similares vinculadas a esta organización.

La identificación de José Edgardo Wiese Vilela fue posible gracias a la colaboración entre la policía y el sistema bancario. Aunque intentó ocultar su rastro, el uso de su DNI en los casinos permitió a los agentes reconstruir su itinerario financiero. Las entidades bancarias facilitaron reportes sobre movimientos sospechosos realizados con tarjetas vinculadas a víctimas de secuestro, lo que aceleró la investigación.

La detención de Wiese Vilela se produjo a bordo de su vehículo en el Callao, tras un operativo de vigilancia en el que participaron unidades especializadas de la Policía Nacional. El seguimiento incluyó la revisión de videos de seguridad y el cruce de información bancaria, elementos que resultaron determinantes para ubicar y capturar al sospechoso.

El rol de alias ‘El Gordo’ en la red de secuestros a empresarios

Según el jefe de Investigación de Homicidios de la Dirincri, la banda a la que pertenece alias ‘El Gordo’ está integrada por ciudadanos peruanos y venezolanos, entre los que se encuentra una mujer de nacionalidad colombiana y venezolana. El grupo se especializaba en secuestros al paso, torturas y asesinatos con el objetivo de obtener las claves bancarias de sus víctimas.

La organización criminal interceptaba a empresarios y comerciantes, sometiéndolos a violencia y tortura para obtener sus claves bancarias y vaciar sus cuentas. Foto: Composición Infobae Perú

El accionar de la banda era sistemático: interceptaban a empresarios y comerciantes, los privaban de la libertad y los sometían a violencia física para obtener información financiera. Posteriormente, utilizaban las tarjetas obtenidas para realizar retiros, compras y, como en el caso de ‘El Gordo’, operaciones de lavado de dinero en casinos.

La policía investiga si la organización está vinculada a otros crímenes similares y busca identificar a más integrantes, en especial a quienes se encargaban de la selección de víctimas y el manejo de los fondos ilícitos.

Asesinato en San Camilo: así fue el ataque contra empresario

El 17 de marzo del año pasado, entre las cuatro y cinco de la mañana, los vecinos del asentamiento humano San Camilo, en Independencia, fueron testigos de una escena brutal. Un vehículo negro con lunas polarizadas se detuvo en la calle Santa Rosa. Desde su interior, arrojaron a un hombre maniatado con cinta de embalaje. Al intentar pedir auxilio, la víctima recibió dos disparos en la cabeza ante la mirada atónita de los residentes.

Levis Ylcias Quezada Agreda fue hallado maniatado y ejecutado de dos disparos en la cabeza, tras ser arrojado desde un vehículo en plena madrugada en San Camilo, Independencia. Foto: Composición Infobae Perú

El cuerpo fue identificado como el de Levis Ylcias Quezada Agreda, empresario de 60 años. Vestía un pantalón verde, correa marrón y zapatillas. La policía y peritos de criminalística acordonaron la zona para iniciar las diligencias. La noticia conmocionó a la comunidad, que carece de cámaras de seguridad y fue alertada por los gritos de auxilio del hombre.

Las primeras hipótesis apuntaron a un secuestro extorsivo con desenlace fatal. Horas después del hallazgo, las cámaras de un casino captaron a alias ‘El Gordo’ realizando transacciones con tarjetas robadas, lo que permitió establecer el vínculo directo entre el crimen y el posterior lavado de dinero.

El caso sigue bajo investigación, mientras la policía busca determinar la magnitud de las operaciones de la banda y evitar que más personas caigan víctimas de este violento esquema criminal.