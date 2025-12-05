Perú

Empresario peruano secuestrado en Bolivia fue encontrado muerto: cuerpo presentaba dos impactos de bala

La víctima fue raptada por cinco sujetos encapuchados que exigieron un rescate de 30 mil dólares para liberarlo

Peruano Alexander Calle Juárez aparece muerto en Santa Cruz tras ser secuestrado el pasado domingo 30 de noviembre. (Crédito: Latina Noticias)

El ciudadano peruano Alexander Calle Juárez, reportado como secuestrado desde el domingo 30 de noviembre en la comunidad La Enconada, municipio de San Juan, en la provincia Ichilo de Santa Cruz, Bolivia, fue hallado sin vida el jueves en el kilómetro 27 de la Faja Norte. El cuerpo fue encontrado por vecinos de la zona, boca abajo y con la cabeza cubierta por dos pasamontañas. La víctima vestía ropa deportiva y presentaba visibles signos de violencia, lo que permitió a sus familiares reconocerlo a partir de las fotografías tomadas por la Policía.

Según los primeros reportes, el cuerpo presentaba dos impactos de bala en la cabeza, además de otros posibles proyectiles y hematomas en distintas partes del torso. La Policía boliviana informó que la autopsia médico-legal se realizará en la morgue de la Pampa de la Isla, donde se encuentran los restos del connacional. Las autoridades esperan que el examen forense determine las causas exactas de la muerte y el tiempo que permaneció cautivo.

Empresario peruano secuestrado en Bolivia.
Empresario peruano secuestrado en Bolivia. (Foto: Red Uno)

Secuestro y pedido de rescate

Calle Juárez fue secuestrado la mañana del domingo por un grupo de al menos cinco sujetos encapuchados y armados, quienes ingresaron a su vivienda haciéndose pasar por agentes antidrogas, utilizando chalecos similares a los de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). De acuerdo con la denuncia familiar, los secuestradores realizaron disparos de advertencia para intimidar a los presentes antes de llevarse al empresario en una miniván.

Los captores exigieron un rescate de 200 mil bolivianos, equivalente a aproximadamente 30 mil dólares. La familia indicó que mantuvieron comunicación con los secuestradores hasta el martes, día en que cesaron las llamadas, pese a que intentaban reunir el dinero solicitado. No se ha confirmado si algún monto llegó a ser entregado.

Peruano secuestrado en Bolivia fue
Peruano secuestrado en Bolivia fue hallado muerto; cuerpo tenía dos impactos de bala. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Red Uno/FB:Captura video/@InfoYapacani)

Hallazgo del cadáver

El coronel Efraín Gutiérrez, comandante de la Policía en Ichilo, informó que en el lugar donde fue hallado el cadáver se identificó un espacio acondicionado entre la maleza, similar a una celda o área de retención improvisada. Según la autoridad boliviana, es probable que el empresario haya permanecido allí durante los días posteriores a su secuestro.

La inspección del sitio se extendió por varias horas y concluyó en la madrugada del viernes, lo que impidió realizar de inmediato la autopsia. El hermano de la víctima llegó a Bolivia y realizó el reconocimiento formal en la morgue judicial.

Peruano raptado en Bolivia aparece
Peruano raptado en Bolivia aparece muerto con dos impactos de bala. (Foto composición: Infobae Perú/Red Uno/FB:@Noticias Bolivisión SCZ)

Investigaciones en curso

La Policía boliviana mantiene operativos en la zona y realiza triangulación de llamadas para identificar a los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos. Las autoridades no descartan que el secuestro y asesinato estén relacionados con organizaciones criminales vinculadas a actividades ilícitas, debido al modus operandi y al nivel de violencia aplicado, aunque esta hipótesis aún no está confirmada.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) continúan desplazados en comunidades del municipio de San Juan, mientras se espera un informe preliminar sobre los avances del caso. La comunidad, impactada por el hallazgo, exige justicia y mayores medidas de seguridad ante la creciente presencia de bandas dedicadas a secuestros extorsivos en la región.

