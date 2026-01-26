San Martín de Porres: asesinan a cantante de salsa tras ataque de sujetos en motocicleta

Matan a cantante de salsa en San Martín de Porres: deja dos hijos en la orfandad. Infobae Perú / Captura: X

La madrugada en San Martín de Porres volvió a teñirse de violencia en medio del estado de emergencia que rige en Lima. Un cantante de salsa fue asesinado a balazos por dos sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta, cuando se encontraba en los exteriores de una discoteca ubicada en la cuadra 32 de la avenida Perú, a pocos minutos de iniciar su presentación musical.

El crimen, ocurrido en plena vía pública, dejó consternados a vecinos, familiares y amigos de la víctima, quienes aseguran que el joven no había recibido amenazas ni tenía conflictos conocidos.

La víctima fue identificada como Fabio Alejandro, un artista de 29 años que buscaba abrirse camino en el competitivo mundo de la música tropical. Según relataron personas cercanas, el cantante se encontraba esperando su turno para subir al escenario cuando fue sorprendido por los atacantes.

Matan a cantante de salsa en San Martín de Porres: deja dos hijos en la orfandad. Infobae Perú / Captura: X

Cantante no había recibido amenazas

Testigos indicaron que los agresores llegaron en una motocicleta, se detuvieron brevemente frente al local nocturno y, sin mediar palabra, abrieron fuego directamente contra el joven, para luego huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

El ataque fue tan violento que Fabio Alejandro cayó gravemente herido en el lugar. Pese a los esfuerzos de quienes intentaron auxiliarlo y a la rápida llegada de los servicios de emergencia, el cantante no resistió la gravedad de las heridas y falleció a los pocos minutos.

Allegados al artista aseguraron que no era una persona vinculada a hechos delictivos ni tenía problemas con terceros. Uno de sus amigos, visiblemente afectado, brindó su testimonio a RPP, descartando cualquier antecedente que pudiera explicar el ataque.

“No es un joven que pertenece a una agrupación grande (de salsa), es un chico que tenía sueños, tenía metas, que desde hace muchos años venía intentando hacer su carrera y ahora dejan sin papá a dos niños. Es algo injusto porque ni siquiera era un delincuente, era un tipo respetuoso, jamás tuvo ningún problema con ninguna persona”, expresó entre lágrimas el mejor amigo del fallecido a RPP.

Las palabras del amigo reflejan la dimensión humana de un crimen que no solo truncó una vida, sino que dejó en la orfandad a dos niños menores de edad, hijos del cantante. Fabio Alejandro, según relatan sus cercanos, se dedicaba a la música desde los 17 años, combinando presentaciones en locales pequeños con otros trabajos, siempre con la esperanza de que su talento le permitiera algún día vivir plenamente de su arte.

Matan a cantante de salsa en San Martín de Porres: deja dos hijos en la orfandad. Infobae Perú / Captura: X

El asesinato ocurrió en pleno estado de emergencia, medida decretada por el Gobierno para frenar la creciente ola de criminalidad en la capital. Sin embargo, este nuevo hecho de sangre vuelve a poner en tela de juicio la efectividad de las acciones implementadas para garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en distritos como San Martín de Porres, que en los últimos meses ha sido escenario de múltiples episodios violentos.

Vecinos de la zona señalaron que la avenida Perú se ha convertido en un punto crítico durante las noches, con presencia constante de locales nocturnos, alto tránsito vehicular y escasa vigilancia policial. “Aquí siempre pasan cosas, robos, peleas, disparos. Uno ya no puede salir tranquilo”, comentó un residente, quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística recogieron casquillos de bala y revisaron las cámaras de seguridad cercanas, con el objetivo de identificar a los responsables. La motocicleta utilizada por los sicarios no fue encontrada en los alrededores, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Fuentes policiales indicaron que no se descarta ninguna línea de investigación, aunque hasta el momento no se ha establecido el móvil del crimen. La ausencia de amenazas previas y el perfil de la víctima complican las pesquisas, mientras los familiares exigen justicia y una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido.

Municipio de San Martín de Porres