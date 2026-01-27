SJL: Policía captura al presunto asesino de joven universitario apuñalado en el Rímac

San Juan de Lurigancho: cae presunto autor del homicidio de estudiante de 19 años. Foto: América TV / Dirincri

La Policía Nacional capturó al presunto responsable del asesinato de Martín Mamani Velásquez, el joven de 19 años que murió tras ser apuñalado durante un asalto en el distrito del Rímac. La detención se realizó en San Juan de Lurigancho, luego de un trabajo de inteligencia que permitió rastrear los movimientos del sospechoso, quien habría intentado ocultarse para evadir a las autoridades.

La intervención fue ejecutada por efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) durante la madrugada de este sábado. Según información policial, el adolescente se trasladó desde el Rímac hacia San Juan de Lurigancho tras el crimen, ocurrido el pasado 22 de enero, con la intención de pasar desapercibido.

Un crimen en plena vía pública

De acuerdo con fuentes oficiales, el homicidio se produjo en la avenida Prolongación Tacna, cuando Martín Mamani Velásquez regresaba a su vivienda tras culminar su jornada laboral. En ese trayecto fue interceptado por un delincuente que intentó arrebatarle su mochila.

Al resistirse al robo, se inició un forcejeo que terminó de manera fatal. El atacante lo apuñaló en el pecho, causándole heridas mortales. Pese a ser trasladado a un hospital cercano, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El joven cursaba estudios de ingeniería en ciberseguridad y, según relató su familia, había decidido trabajar durante sus vacaciones para apoyar económicamente en su hogar.

Seguimiento e intervención policial

Tras el ataque, la Policía activó un operativo de búsqueda que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia. Estos recursos permitieron identificar el desplazamiento del presunto agresor y su ubicación final en San Juan de Lurigancho.

La captura representa un avance clave en las investigaciones del caso, que generó una fuerte indignación ciudadana debido a la violencia del hecho y a la corta edad de la víctima. El menor detenido permanece bajo custodia policial mientras se define su situación legal y se continúa con las diligencias correspondientes ante el Ministerio Público.

Fuente: Dirincri

Condición legal del detenido

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, expresó su preocupación por el marco legal que rige este tipo de casos, debido a que el detenido es menor de edad. Según explicó, la legislación vigente establece que el adolescente deberá ingresar a un proceso de rehabilitación social, lo que limita la aplicación de sanciones penales tradicionales.

La familia de Martín Mamani Velásquez ha manifestado su expectativa de que las autoridades actúen dentro de lo que permite la ley, en respuesta a la pérdida del joven y al impacto que el crimen ha tenido en su entorno.

Inseguridad persistente en Lima

La detención se produce en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana. Días antes, el presidente José Jerí informó sobre una leve disminución de las tasas de homicidios a nivel nacional. Sin embargo, desde la Policía señalan que estos operativos buscan reforzar la lucha contra la impunidad, especialmente en distritos con alta incidencia delictiva como el Rímac y San Juan de Lurigancho.

El caso de Martín Mamani Velásquez volvió a poner en evidencia la violencia que enfrentan jóvenes trabajadores y estudiantes en las calles de Lima, incluso en zonas bajo estado de emergencia.

Estados de emergencia y reclamos ciudadanos

Lima, Callao y La Libertad continúan bajo estado de emergencia, tras la ampliación de esta medida mediante decretos supremos aprobados por el Ejecutivo y el Consejo de Ministros, encabezado por el premier Ernesto Álvarez. No obstante, delitos como la extorsión, el sicariato y los robos con violencia persisten.

Las intervenciones se desarrollaron en zonas críticas del distrito como parte del estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: Mininter

La ciudadanía ha expresado su malestar ante la falta de resultados contundentes. El pasado 14 de enero, gremios de transportistas realizaron un paro nacional tras la muerte de al menos setenta personas vinculadas a actividades laborales, víctimas de la criminalidad en los últimos meses.

Canales de denuncia

La Policía Nacional del Perú recuerda que la Central de Emergencias 105 funciona las 24 horas del día para denunciar robos u otros delitos. También están disponibles los números de WhatsApp 964 605 570 y 942 479 506, así como la atención directa en las comisarías de cada distrito.