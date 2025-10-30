Perú

Extranjero es asesinado tras huir de sus secuestradores en Ate: video registró el crimen

Las autoridades han señalado que todavía no se ha logrado conocer la identidad de la víctima mortal

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Intentó escapar pero lo mataron: extranjero es asesinado tras huir de sus secuestradores | Video: Buenos Días Perú

Un hombre de nacionalidad extranjera murió asesinado tras lograr huir de un intento de secuestro en la avenida Las Gaviotas, en el distrito limeño de Ate. El crimen ocurrió a plena luz del día y en presencia de numerosos transeúntes y conductores, en pleno estado de emergencia que rige en Lima y Callao.

Cámaras de seguridad capturaron el momento donde el extranjero forcejea con al menos cuatro atacantes, quienes intentaron obligarlo a subir a un vehículo estacionado en la zona. El registro muestra cómo la víctima logra liberarse y cruza la pista buscando refugio en un pasaje adyacente, mientras varias personas circulaban por la zona, entre ellas estudiantes de la escuela contigua.

Información recogida por el noticiero Buenos Días Perú detalló que el extranjero evitó ingresar a un local abierto, optando en cambio por avanzar hacia la calle lateral con la intención de escapar. A escasos metros de la esquina, los secuestradores lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Los atacantes huyeron a bordo del mismo vehículo en el que intentaron forzar el secuestro.

Intento de secuestro y asesinato
Intento de secuestro y asesinato en Ate | Foto captura: Buenos Días Perú

Según el medio citado, la policía tardó varios minutos en llegar al sitio del ataque, donde aún es visible la evidencia balística recogida durante las diligencias efectuadas por la tarde. El cuerpo de la víctima permaneció en el suelo durante un periodo prolongado antes de ser retirado por las autoridades.

Las autoridades todavía no han identificado a la víctima y continúa con las indagaciones para determinar su identidad y las circunstancias exactas del hecho. Vecinos del sector han sido consultados por los agentes para recabar datos sobre posibles vínculos de la víctima con la comunidad.

Las autoridades investigan posibles móviles, que podrían estar asociados a extorsión, robo o conflictos entre organizaciones criminales rivales en la zona, hipótesis planteadas debido a incidentes recientes de violencia similar. La presencia de cámaras en otras calles cercanas podría aportar más información sobre los movimientos del grupo y contribuir a la localización de los responsables.

Se mantiene vigilancia en la zona a la espera de avances, mientras la policía concentra interrogatorios y revisión de imágenes de video levantadas de distintos puntos del distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.
  • 106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.
  • 116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.
  • 100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.
  • 113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.

En caso de encontrar una escena similar o una persona sin signos vitales, no alteres el lugar y espera la llegada de las autoridades tras llamar al 105.

Temas Relacionados

Ateasesinatosecuestroperu-noticias

Más Noticias

Diego Penny reveló que Christian Cueva es pretendido por dos clubes de Lima pese a sus polémicas: “Hay gente que ha sido brava y lo quiere”

El exarquero dio a conocer que el volante de Emelec ha captado la atención por equipos de la capital y Callao de cara a la temporada 2026

Diego Penny reveló que Christian

Pedro Castillo y su nueva maniobra dilatoria: Acredita abogado y pide que se anule todo el juicio por el golpe

En la recta final del proceso, golpista busca dejar sin efecto todo lo avanzado con argumentos que ya fueron rechazados

Pedro Castillo y su nueva

Retiro de AFP: Link para dar seguimiento y ver el estado de tu solicitud

Consulta el estado de tu solicitud con tu DNI. Si ya registraste tu pedido de hasta S/21.400 de tus fondos, tendrás que esperar un poco para revisar cómo va

Retiro de AFP: Link para

Perú en la ruta continental del narcotráfico: coca, narcoaviones y lanchas que abastecen el mercado de Estados Unidos

Un informe de la BBC revela cómo el país andino se consolidó como eje del narcotráfico regional. Laboratorios clandestinos, rutas amazónicas y carteles mexicanos sostienen una red

Perú en la ruta continental

PNP realiza operativo y captura a banda criminal que habría atacado a gimnasio en SMP: hallaron dinamita y armas de fuego

Dos ciudadanos fueron capturados por agentes en San Juan de Lurigancho, luego de ser vinculados con atentados recientes en distintos distritos de Lima

PNP realiza operativo y captura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hay pruebas contra Elizabeth Peralta,

Hay pruebas contra Elizabeth Peralta, pero no peligro de fuga: Las razones del PJ para liberar a la suspendida fiscal

El origen fujimorista de la filtración del Reniec: Fuerza Popular impulsó ley que expone datos personales en internet

¿Un Cipriani al Congreso?: Rafael López Aliaga postulará al hermano del exarzobispo de Lima

No habrá homenaje de Rafael López Aliaga a Javier Milei en Lima: MML aprobó acto, pero el presidente canceló su viaje a Lima

Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de ‘País para todos’: ¿Quiénes acompañan al cómico en las elecciones 2026?

ENTRETENIMIENTO

Megadeth vuelve a Lima para

Megadeth vuelve a Lima para su gira de despedida “This Was Our Life Tour”: fecha, lugar y entradas para el concierto

Karla Bacigalupo destaca como finalista del Miss Universo 2025 en ranking de missólogos internacionales

Verónica Linares confiesa si se sintió atraída por Federico Salazar: “Creen que es mi esposo”

Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

DEPORTES

Jairo Vélez se sinceró sobre

Jairo Vélez se sinceró sobre su futuro en Universitario: “Debe pagarle la cláusula a César Vallejo”

Elogian enfoque de trabajo de Nolberto Solano con selección de Pakistán: “Es un entrenador astuto y agresivo”

Alex Valera sí recibió llamado de Santos de Brasil: Agente reveló que “hay posibilidades” de que llegue al Brasilerao

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras ganar el tricampeonato con Universitario: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Entradas de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley: precio y venta para los partidos del torneo