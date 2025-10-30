Extranjero es asesinado tras huir de sus secuestradores en Ate: video registró el crimen

Intentó escapar pero lo mataron: extranjero es asesinado tras huir de sus secuestradores | Video: Buenos Días Perú

Un hombre de nacionalidad extranjera murió asesinado tras lograr huir de un intento de secuestro en la avenida Las Gaviotas, en el distrito limeño de Ate. El crimen ocurrió a plena luz del día y en presencia de numerosos transeúntes y conductores, en pleno estado de emergencia que rige en Lima y Callao.

Cámaras de seguridad capturaron el momento donde el extranjero forcejea con al menos cuatro atacantes, quienes intentaron obligarlo a subir a un vehículo estacionado en la zona. El registro muestra cómo la víctima logra liberarse y cruza la pista buscando refugio en un pasaje adyacente, mientras varias personas circulaban por la zona, entre ellas estudiantes de la escuela contigua.

Información recogida por el noticiero Buenos Días Perú detalló que el extranjero evitó ingresar a un local abierto, optando en cambio por avanzar hacia la calle lateral con la intención de escapar. A escasos metros de la esquina, los secuestradores lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Los atacantes huyeron a bordo del mismo vehículo en el que intentaron forzar el secuestro.

Intento de secuestro y asesinato en Ate | Foto captura: Buenos Días Perú

Según el medio citado, la policía tardó varios minutos en llegar al sitio del ataque, donde aún es visible la evidencia balística recogida durante las diligencias efectuadas por la tarde. El cuerpo de la víctima permaneció en el suelo durante un periodo prolongado antes de ser retirado por las autoridades.

Las autoridades todavía no han identificado a la víctima y continúa con las indagaciones para determinar su identidad y las circunstancias exactas del hecho. Vecinos del sector han sido consultados por los agentes para recabar datos sobre posibles vínculos de la víctima con la comunidad.

Las autoridades investigan posibles móviles, que podrían estar asociados a extorsión, robo o conflictos entre organizaciones criminales rivales en la zona, hipótesis planteadas debido a incidentes recientes de violencia similar. La presencia de cámaras en otras calles cercanas podría aportar más información sobre los movimientos del grupo y contribuir a la localización de los responsables.

Se mantiene vigilancia en la zona a la espera de avances, mientras la policía concentra interrogatorios y revisión de imágenes de video levantadas de distintos puntos del distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.

106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.

116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.

100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.

113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.

En caso de encontrar una escena similar o una persona sin signos vitales, no alteres el lugar y espera la llegada de las autoridades tras llamar al 105.