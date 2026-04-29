Chiclayo limita a dos mascotas por hogar: ordenanza municipal desata debate sobre tenencia responsable

Para 2028 la población de mascotas sería equivalente a un tercio de la población de personas en Perú. Foto: Andina

La Municipalidad Provincial de Chiclayo busca poner en vigencia una ordenanza que marcará un antes y un después en la convivencia con animales domésticos.

De acuerdo con la medida, cada vivienda podrá albergar un máximo de dos mascotas. La disposición busca promover la tenencia responsable y mejorar la gestión de la salud pública y la seguridad ciudadana. Para las familias que ya superen este número, la normativa exige la tramitación de un permiso especial ante la municipalidad.

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El nuevo reglamento establece que todos los perros y gatos deberán ser inscritos en el departamento veterinario municipal. Este registro creará una base de datos oficial que permitirá identificar a los propietarios, facilitar la respuesta ante emergencias y actuar frente a situaciones como mordeduras o conflictos vecinales.

La autoridad municipal hace énfasis en la importancia de este censo, que se convierte en un instrumento fundamental para la planificación y el monitoreo de la población animal en la ciudad.

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El control administrativo se refuerza con sanciones económicas para quienes incumplan. Superar el límite de dos mascotas sin la debida autorización implicará una multa equivalente al 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 1,030 soles. La norma apunta a evitar la acumulación de animales y a garantizar que cada mascota reciba atención adecuada.

Posibles cambios en la ordenanza

La aprobación de la ordenanza, respaldada por 15 regidores y la alcaldesa Janet Cubas, responde a una preocupación técnica y política por regular la convivencia entre personas y animales.

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Cubas subrayó que la medida busca evitar que, ante un incidente, los responsables eludan su obligación. La identificación clara de los dueños permitirá actuar con rapidez y transparencia ante cualquier emergencia sanitaria o conflicto.

El anuncio generó una respuesta inmediata de asociaciones de rescatistas y ciudadanos, quienes expresaron su desacuerdo y señalaron que la medida impacta la vida familiar, al considerar a los animales como integrantes del hogar.

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La municipalidad, en un gesto de apertura, reconoció la necesidad de escuchar las opiniones de la ciudadanía. La alcaldesa señaló que, ante los cuestionamientos, el área técnica evaluará la posibilidad de revisar y modificar los artículos más restrictivos de la ordenanza.

El debate continúa en Chiclayo, donde muchas familias comparan el afecto por sus mascotas con el lazo que une a los miembros de un mismo hogar. La aplicación de la nueva normativa será monitoreada en los próximos meses, y el municipio reiteró su disposición a ajustar el reglamento en función de las necesidades y experiencias de la población.

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¿Cuánto gasta un peruano en mascotas?

En Lima, el gasto en mascotas creció más del 50% en el último año y se consolidó como una prioridad en el presupuesto familiar. Un estudio revela que el 74% de quienes tienen perros o gatos destina entre S/ 100 y S/ 400 mensuales, sobre todo adultos de 25 a 44 años.

El 85% de los desembolsos corresponde a alimentación, seguido de atención veterinaria y medicamentos (12%) y servicios o accesorios (3%).

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Las compras se concentran en bodegas y tiendas especializadas. El 53% de propietarios aumentó su gasto respecto al año anterior, reflejando la importancia de los animales en el hogar.