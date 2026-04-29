Perú

Chiclayo limita a dos mascotas por hogar: ordenanza municipal desata debate sobre tenencia responsable

La nueva normativa obliga al registro de perros y gatos y establece multas para quienes superen el límite sin autorización, en busca de controlar la salud pública y la seguridad ciudadana

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Para 2028 la población de mascotas sería equivalente a un tercio de la población de personas en Perú.
Para 2028 la población de mascotas sería equivalente a un tercio de la población de personas en Perú. Foto: Andina

La Municipalidad Provincial de Chiclayo busca poner en vigencia una ordenanza que marcará un antes y un después en la convivencia con animales domésticos.

De acuerdo con la medida, cada vivienda podrá albergar un máximo de dos mascotas. La disposición busca promover la tenencia responsable y mejorar la gestión de la salud pública y la seguridad ciudadana. Para las familias que ya superen este número, la normativa exige la tramitación de un permiso especial ante la municipalidad.

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El nuevo reglamento establece que todos los perros y gatos deberán ser inscritos en el departamento veterinario municipal. Este registro creará una base de datos oficial que permitirá identificar a los propietarios, facilitar la respuesta ante emergencias y actuar frente a situaciones como mordeduras o conflictos vecinales.

La autoridad municipal hace énfasis en la importancia de este censo, que se convierte en un instrumento fundamental para la planificación y el monitoreo de la población animal en la ciudad.

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El control administrativo se refuerza con sanciones económicas para quienes incumplan. Superar el límite de dos mascotas sin la debida autorización implicará una multa equivalente al 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 1,030 soles. La norma apunta a evitar la acumulación de animales y a garantizar que cada mascota reciba atención adecuada.

rescate animal

Posibles cambios en la ordenanza

La aprobación de la ordenanza, respaldada por 15 regidores y la alcaldesa Janet Cubas, responde a una preocupación técnica y política por regular la convivencia entre personas y animales.

Cubas subrayó que la medida busca evitar que, ante un incidente, los responsables eludan su obligación. La identificación clara de los dueños permitirá actuar con rapidez y transparencia ante cualquier emergencia sanitaria o conflicto.

El anuncio generó una respuesta inmediata de asociaciones de rescatistas y ciudadanos, quienes expresaron su desacuerdo y señalaron que la medida impacta la vida familiar, al considerar a los animales como integrantes del hogar.

La municipalidad, en un gesto de apertura, reconoció la necesidad de escuchar las opiniones de la ciudadanía. La alcaldesa señaló que, ante los cuestionamientos, el área técnica evaluará la posibilidad de revisar y modificar los artículos más restrictivos de la ordenanza.

El debate continúa en Chiclayo, donde muchas familias comparan el afecto por sus mascotas con el lazo que une a los miembros de un mismo hogar. La aplicación de la nueva normativa será monitoreada en los próximos meses, y el municipio reiteró su disposición a ajustar el reglamento en función de las necesidades y experiencias de la población.

¿Cuánto gasta un peruano en mascotas?

En Lima, el gasto en mascotas creció más del 50% en el último año y se consolidó como una prioridad en el presupuesto familiar. Un estudio revela que el 74% de quienes tienen perros o gatos destina entre S/ 100 y S/ 400 mensuales, sobre todo adultos de 25 a 44 años.

El 85% de los desembolsos corresponde a alimentación, seguido de atención veterinaria y medicamentos (12%) y servicios o accesorios (3%).

Las compras se concentran en bodegas y tiendas especializadas. El 53% de propietarios aumentó su gasto respecto al año anterior, reflejando la importancia de los animales en el hogar.

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