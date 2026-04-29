Perú

Tomás Gálvez cambia al fiscal que investiga a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE

Ad Hoc. Fiscal de la Nación le quita la carpeta al fiscal Raúl Huamán y se la da al fiscal Reynaldo Abia

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Tomás Gálvez le dio competencia al despacho del fiscal Reynaldo Abia para que investigue las irregularidades en la contratación de Gálaga como proveedor de la ONPE. Video: Canal N

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cambió al fiscal que investiga al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto y otros funcionarios de dicha entidad por las fallas en la entrega de material electoral durante las elecciones del 12 de abril.

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo del fiscal Raúl Huamán Martínez, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

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Sin embargo, según informó RPP, ahora Tomás Gálvez emitió una resolución donde otorga “competencia excepcional” a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, específicamente su primer despacho que está a cargo del fiscal Reynaldo Abia Arrieta.

Tomás Gálvez espera que la JNJ tome una decisión sobre el caso del jefe de la ONPE antes de la segunda vuelta.
Tomás Gálvez esperaba que la JNJ tomara una decisión sobre Corvetto antes de la segunda vuelta.

Fue el coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción, Reggis Chávez, quien solicitó se otorgue la competencia a ese despacho por la “alta repercusión nacional, gravedad de los hechos que se investigan, así como la complejidad del caso, que no solo contempla la realización de un elevado número de actos de investigación, sino el análisis técnico de los mismos”.

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Cabe mencionar que Raúl Humán es un fiscal provincial titular, mientras que Reynaldo Abia es un fiscal adjunto que provisionalmente se desempeña como provincial.

Tomás Gálvez cambia al fiscal que investiga a Piero Corvetto
Tomás Gálvez cambia al fiscal que investiga a Piero Corvetto

Huamán ya remitió al despacho de Abia la carpeta fiscal donde se investiga a Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE. El fiscal también llevó a cabo una diligencia en la sede de la ONPE en horas de la mañana de este miércoles 29 de abril.

“Hemos tenido una reunión, una mesa de trabajo y vamos a extraer toda la información que corresponda. (...) Le estamos dando continuidad al despacho que estaba viendo el doctor Raúl, ha pasado a mis manos (la carpeta fiscal) y vamos a continuar. El Ministerio Público sigue trabajando. No vamos a descansar hasta que se dilucide y se llegue a saber realmente qué es lo que ha pasado”, declaró a la prensa.

El despacho de Reynaldo Abia será el que sustente este jueves 30 el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Corvetto y los otros implicados.

Piero Corvetto sin abogado

El abogado Ricardo Sánchez renunció a la defensa de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras se desarrolla una investigación preliminar por presuntas fallas logísticas en las elecciones del 12 de abril. Esta dimisión, presentada ante el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta, obliga a Corvetto a buscar un nuevo representante legal y se produce en plena controversia sobre las responsabilidades por el manejo del reciente proceso electoral.

A pesar de haber acompañado a Corvetto desde el inicio de las indagaciones, incluida su presencia durante el allanamiento de la vivienda realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, Sánchez formalizó su salida con un escrito que solicita dejar sin efecto el domicilio procesal, la casilla Sinoe y otros canales de comunicación oficiales para la defensa: “Por medio del presente escrito, renuncio a defensa técnica debiéndose dejar sin efecto alguno el domicilio procesal y casilla Sinoe, así como medios alternativos de comunicación”.

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