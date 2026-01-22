Bono de hasta S/ 2.500 para el sector público: Piden mayor monto para los que ganan menos

Aún no se paga el bono de S/100 de este año, pero ya se sabe de cuánto se pide que sea el bono del 2027. - Crédito Andina

Si bien este enero de 2026 se pagará un bono extraordinario de S/ 100 a todos los trabajadores del sector público (aunque este aún no se ha confirmado para entregarse), ya la negociación colectiva que empezó este año, ha detallado cuál piden que sea el monto los gremios de trabajadores estatales.

En su proyecto de Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026, el gremio de los estatales ha plantea que el monto de este bono varíe según el sueldo de cada trabajador, y que pueda llegar hasta S/ 2.500. Pero no es que los que ganan más tendrán mayor bono, sino al revés.

Así, se propone que si el trabajador recibe ingresos mensuales (por sueldo y otros conceptos) de hasta S/ 4.000, recibiría un bono de S/ 2.500

Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 4.000 y de hasta S/ 5.000, recibiría un bono de S/ 1.600

Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 5.000 y de hasta S/ 8.000, recibiría un bono de S/ 1.000

Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 8.000 y de hasta S/ 15.000, recibiría un bono de S/ 600.

Aumentos, bonos y más. Ya empezó la negociación colectiva para buscar más beneficios para los trabajadores del Estado.

Bono extraordinario para el 2027

La Cláusula décima octava del Proyecto de Convenio Colectivo en el nivel centralizado 2026 – 2027 de las confederaciones estatales CTE Perú – Unasse – Conasep – CUT estatales señala que se plantea la entrega de un bono extraordinario por única vez (en el año, dado que cada año se aprueba un nuevo bono extraordinario).

“Las partes acuerdan el otorgamiento de un Bono Extraordinario por Única Vez, de carácter excepcional, no remunerativo ni pensionable, el cual será entregado en el mes de enero del año 2027, a favor de los servidores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo Centralizado de los Gobiernos Nacional, Regionales y Locales”, resalta el texto al que accedió Infobae Perú.

De este modo, explican que buscan que el bono se otorgue de manera escalonada e inversamente proporcional al nivel de ingresos, conforme a la escala detallada anteriormente, calculada sobre la base del ingreso mensual total percibido por el trabajador.

Se empiezan a conocer los primeros detalles de la negociación colectiva de este 2026. Lo primero: un aumento de S/ 700 para todos los trabajadores públicos.

También piden aumento de S/700

“Cláusula cuarta: Incremento remunerativo. el Gobierno conviene con la representación sindical, el incremento de remuneraciones, ascendente a la suma de S/ 700,00 mensuales, efectivo a partir de 1 de enero de 2027, a favor de los servidores de todos los regímenes laborales de los trabajadores del sector público”, señala el texto al que accedió Infobae Perú en exclusiva.

Esto significa, sencillamente, que los trabajadores estatales consideran que se debe aumentar en S/ 700 el sueldo de todos los trabajadores públicos, sin excepción. Asimismo, el convenio señala que el Estado Peruano, respetará y continuará cumpliendo y otorgando todos los derechos laborables y beneficios remunerativos a los trabajadores del sector público sujetos a los siguientes regímenes laborales (para quienes iría este aumento, que son todos):

Decreto Legislativo N° 276

Decreto Legislativo N° 728

Decreto Legislativo N° 1057 (CAS)

Decreto Legislativo Ley N° 30057

Decreto Legislativo Ley N° 29709

Decreto Legislativo Ley N° 28091

Decreto Legislativo Ley N° 31991.