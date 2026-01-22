Perú

Bono de hasta S/ 2.500 para el sector público: Piden mayor monto para los que ganan menos

Negociación colectiva ya empezó. Los estatales piden que el bono extraordinario para el 2027 tenga un monto diferenciado según el sueldo del trabajador

Si bien este enero de 2026 se pagará un bono extraordinario de S/ 100 a todos los trabajadores del sector público (aunque este aún no se ha confirmado para entregarse), ya la negociación colectiva que empezó este año, ha detallado cuál piden que sea el monto los gremios de trabajadores estatales.

En su proyecto de Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026, el gremio de los estatales ha plantea que el monto de este bono varíe según el sueldo de cada trabajador, y que pueda llegar hasta S/ 2.500. Pero no es que los que ganan más tendrán mayor bono, sino al revés.

  • Así, se propone que si el trabajador recibe ingresos mensuales (por sueldo y otros conceptos) de hasta S/ 4.000, recibiría un bono de S/ 2.500
  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 4.000 y de hasta S/ 5.000, recibiría un bono de S/ 1.600
  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 5.000 y de hasta S/ 8.000, recibiría un bono de S/ 1.000
  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 8.000 y de hasta S/ 15.000, recibiría un bono de S/ 600.
Bono extraordinario para el 2027

La Cláusula décima octava del Proyecto de Convenio Colectivo en el nivel centralizado 2026 – 2027 de las confederaciones estatales CTE Perú – Unasse – Conasep – CUT estatales señala que se plantea la entrega de un bono extraordinario por única vez (en el año, dado que cada año se aprueba un nuevo bono extraordinario).

“Las partes acuerdan el otorgamiento de un Bono Extraordinario por Única Vez, de carácter excepcional, no remunerativo ni pensionable, el cual será entregado en el mes de enero del año 2027, a favor de los servidores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo Centralizado de los Gobiernos Nacional, Regionales y Locales”, resalta el texto al que accedió Infobae Perú.

De este modo, explican que buscan que el bono se otorgue de manera escalonada e inversamente proporcional al nivel de ingresos, conforme a la escala detallada anteriormente, calculada sobre la base del ingreso mensual total percibido por el trabajador.

También piden aumento de S/700

“Cláusula cuarta: Incremento remunerativo. el Gobierno conviene con la representación sindical, el incremento de remuneraciones, ascendente a la suma de S/ 700,00 mensuales, efectivo a partir de 1 de enero de 2027, a favor de los servidores de todos los regímenes laborales de los trabajadores del sector público”, señala el texto al que accedió Infobae Perú en exclusiva.

Esto significa, sencillamente, que los trabajadores estatales consideran que se debe aumentar en S/ 700 el sueldo de todos los trabajadores públicos, sin excepción. Asimismo, el convenio señala que el Estado Peruano, respetará y continuará cumpliendo y otorgando todos los derechos laborables y beneficios remunerativos a los trabajadores del sector público sujetos a los siguientes regímenes laborales (para quienes iría este aumento, que son todos):

  • Decreto Legislativo N° 276
  • Decreto Legislativo N° 728
  • Decreto Legislativo N° 1057 (CAS)
  • Decreto Legislativo Ley N° 30057
  • Decreto Legislativo Ley N° 29709
  • Decreto Legislativo Ley N° 28091
  • Decreto Legislativo Ley N° 31991.

