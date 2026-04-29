Nuevo corredor de la Vía Expresa Grau, que unirá Metropolitano y Metro de Lima, inicia marcha blanca en 60 días

El corredor de la Vía Expresa Grau permitirá la conexión directa entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima

El nuevo corredor de la Vía Expresa Grau iniciará una marcha blanca en 60 días, según anunció este miércoles el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una reciente inspección a los trabajos. La obra, que busca mejorar la movilidad urbana y conectar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima, se encuentra en su fase final de ejecución.

“Ya se encuentra prácticamente al 90 por ciento de ejecución. Estamos calculando que en 60 días podemos iniciar ya una marcha blanca”, indicó la autoridad edil. El corredor, de 2.8 kilómetros, permitirá la conexión directa entre la Estación Central del Metropolitano y la Línea 1, facilitando los desplazamientos en la ciudad.

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Reggiardo destacó que los usuarios podrán trasladarse desde Carabayllo hasta la Estación Grau en aproximadamente 30 minutos. “Esta obra ha costado 115 millones de soles y, sin duda, es una gran infraestructura que fundamentalmente permitirá tener una adecuada transitabilidad en nuestra ciudad de Lima”, expresó.

La marcha blanca del nuevo corredor comenzará en 60 días, según anunció el alcalde Renzo Reggiardo.

Hasta la fecha, se han construido 46,000 m² de pavimento, 5,000 m² de veredas y 7,000 metros lineales de sardineles. Además, se han plantado 500 árboles y acondicionado 9,100 m² de áreas verdes, junto con la instalación de cercos, bolardos y señalización podotáctil.

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Las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas ya cuentan con estructuras terminadas. Se trabaja en los acabados de pisos, techos, rampas, vidrios y señalización. Reggiardo subrayó la incorporación de tecnología para la gestión del tránsito. “En esta obra vamos a tener un sistema de semaforización inteligente”, dijo.

El corredor contará con estaciones con puertas con sensores y señalización integral. El proyecto contempla la recuperación del entorno urbano en todo el trayecto, en sectores sin intervención previa de las autoridades.

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La obra abarca 2.8 kilómetros e incluye nuevas estaciones, pavimento, veredas y áreas verdes.

En la inspección participaron Edgar Lara, gerente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE), y Alberto Peralta, gerente de Movilidad Urbana.

Proyección

Según estimaciones, el trayecto entre Carabayllo y Villa El Salvador podrá completarse en tan solo45 minutos una vez habilitado el enlace, estimación oficial que figura en los reportes consultados por Agencia Andina.

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No se trata solo de reducir tiempos para quienes recorren grandes distancias, sino de abrir nuevas rutas para quienes buscan llegar a polos productivos como el Mercado Central o Gamarra, en La Victoria.

Uno de los elementos innovadores de la obra será laestación de transferencia con viaducto peatonal en el paradero Nicolás Ayllón. Este punto facilitará la interconexión entre los sistemas, permitiendo el tránsito fluido desde el Metropolitano hacia la Línea 1, en ambos sentidos.

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