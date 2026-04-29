Ignacio Buse debuta con triunfo en Aix-en-Provence: vence a Francisco Comesaña y arranca con autoridad

El tenista peruano derrotó 2-0 al argentino Francisco Comesaña. (Video: ATP Challenger)

Ignacio Buse arrancó con una victoria importante su participación en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, al imponerse por 2-0 (7-6(4), 6-3) sobre el argentino Francisco Comesaña en la primera ronda del torneo disputado sobre polvo de ladrillo en Francia. El peruano firmó una actuación sólida y madura en un duelo exigente, avanzando con autoridad a la siguiente fase del certamen.

El partido fue parejo desde el inicio, con ambos jugadores firmes al servicio y mostrando consistencia desde el fondo de la cancha. Sin embargo, ‘Nacho’ supo gestionar mejor los momentos clave, especialmente en el ‘tie break’ del primer parcial, donde impuso mayor precisión y temple para inclinar la balanza a su favor.

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Ese arranque fue determinante para el desarrollo del encuentro, ya que le permitió a Buse ganar confianza y afinar su toma de decisiones en la pista. Comesaña, ubicado dentro del Top 110 del ranking ATP, intentó hacer pesar su experiencia, pero el peruano respondió con solvencia en los pasajes de mayor presión.

Fue así que en el segundo set, la raqueta número uno del Perú elevó su nivel y tomó el control del partido con una propuesta más agresiva, buscando acortar los puntos y presionar desde el inicio. El ‘Colorado’ salió decidido a imponer condiciones y rápidamente se colocó 4-1 arriba, marcando una diferencia importante en el marcador y encarrilando el desarrollo del parcial.

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Ignacio Buse debutó con triunfo en el Challenger de Aix-en-Provence. Crédito: Instagram

Aunque el argentino intentó reaccionar y recortar la distancia, Ignacio Buse mantuvo el orden táctico y administró la ventaja con inteligencia. Sólido con su servicio y preciso en los intercambios largos, sostuvo el control del set y terminó cerrándolo por 6-3 en 52 minutos, asegurando su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Camino a octavos de final en Aix-en-Provence

Tras un debut sólido, Ignacio Buse ya tiene definido su siguiente reto en el Challenger 175 de Aix-en-Provence. El tenista peruano se medirá en los octavos de final ante el francés Thomas Faurel, quien llega en gran forma tras superar con autoridad al experimentado David Goffin en la ronda anterior.

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Faurel, de apenas 20 años y proveniente de la fase de clasificación, dio una de las sorpresas del torneo al imponerse por 6-1 y 6-4 ante el belga, mostrando un nivel competitivo que lo convierte en un rival peligroso. Su rendimiento lo posiciona como un oponente exigente para Buse, en un duelo que promete ser intenso sobre la arcilla francesa.

El enfrentamiento aparece como una prueba clave para el ‘Colorado’, que buscará ratificar su buen momento y seguir avanzando en el torneo. Con confianza tras su victoria en primera ronda, el peruano intentará imponer su juego y dar un paso más en un certamen que representa una oportunidad importante en su crecimiento dentro del circuito ATP.

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Ignacio Buse disputará el Masters 1000 de Roma y Roland Garros. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Proyección internacional y próximo reto en Roma

Más allá de su participación en Aix-en-Provence, Ignacio Buse continúa consolidando su presencia en la élite del tenis mundial. Tras su paso por el torneo francés, el peruano tiene previsto trasladarse a Italia para disputar el Masters 1000 de Roma, una de las citas más exigentes y prestigiosas del circuito ATP.

Este nuevo reto representa un paso adelante en su desarrollo profesional, donde buscará seguir sumando rodaje y medirse ante rivales de primer nivel. Su progresión en el ranking ATP y su presencia cada vez más habitual en torneos de alto calibre evidencian un crecimiento sostenido que lo proyecta como una de las grandes promesas del tenis sudamericano.

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