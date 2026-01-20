Proponen aumento de S/700, bono de hasta S/2.500 y aguinaldo mayor al sueldo para sector público

Aumentos, bonos y más. Ya empezó la negociación colectiva para buscar más beneficios para los trabajadores del Estado. - Crédito Andina

El convenio colectivo centralizado 2026-2027 ya fue presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros. La coalición de trabajadores del sector público ya envío su propuesta de aumento de beneficios laborales, tanto monetarios como no, al gobierno de José Jerí, el cual deberá decidir si accede al pedido de los estatales o si presenta una contrapropuesta.

¿Qué piden los estatales? Infobae Perú accedió al documento, que reveló que los estatales piden un aumento de S/700 a los sueldos de todos los trabajadores de todos los regímenes, pero el extenso texto incluye otra medidas como las siguientes:

Aumento de S/700 al sueldo de todos los trabajadores de todos los regímenes

Aguinaldo de un sueldo entero más el 9% en julio y diciembre (actualmente es de S/300)

Bono extraordinario según los ingresos mensuales, desde S/600 hasta S/2.500 .

CTS y bono de escolaridad para los CAS (régimen 1057)

El pedido con el que lidera la propuesta de convenio colectivo de los estatales es el de un aumento de S/700 para todos los trabajadores de todos los regímenes del sector público.

“CLAUSULA CUARTA: INCREMENTO REMUNERATIVO El Gobierno conviene con la representación sindical, el incremento de remuneraciones, ascendente a la suma de S/ 700,00 mensuales, efectivo a partir de 1 de enero de 2027, a favor de los servidores de todos los regímenes laborales de los trabajadores del sector público”, señala el texto al que accedió Infobae Perú en exclusiva.

Esto incluye los siguientes regímenes:

Decreto Legislativo N° 276

Decreto Legislativo N° 728

Decreto Legislativo N° 1057 (CAS)

Decreto Legislativo Ley N° 30057

Decreto Legislativo Ley N° 29709

Decreto Legislativo Ley N° 28091

Decreto Legislativo Ley N° 31991.

Bono extraordinario de hasta S/2.500

Asimismo, el convenio colectivo plantea la entrega de un bono para enero del 2027, justo como el que se entrega este mes. Pero si bien el de este 2026 es de S/100 y para todos los regímenes, el que se plantea puede llegar hasta ser de S/2.500.

“CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: BONO EXTRAORDINARIO POR ÚNICA VEZ: Las partes acuerdan el otorgamiento de un Bono Extraordinario por Única Vez, de carácter excepcional, no remunerativo ni pensionable, el cual será entregado en el mes de enero del año 2027, a favor de los servidores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo Centralizado de los Gobiernos Nacional, Regionales y Locales”, resalta el documento.

Así, se propone que el bono se otorgue de manera escalonada e inversamente proporcional al nivel de ingresos de los trabajadores. , conforme a la siguiente escala, calculada sobre la base del ingreso mensual total percibido por el trabajador:

Si el trabajador tiene ingresos mensuales de hasta S/ 4.000, recibiría un bono de S/2.500

Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 4.000 y de hasta S/ 5.000, recibiría un bono de S/1.600

Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 5.000 y de hasta S/ 8.000, recibiría un bono de S/1.000

Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 8.000 y de hasta S/ 15.000, recibiría un bono de S/600.

Aguinaldo mayor a sueldo

Como se sabe, el monto del aguinaldo del sector público es de S/ 300, se entrega en julio y diciembre, pero el monto lleva estancado desde hace 15 años. Por eso, desde los estatales proponen que esto se aumente para que su lógica sea como el de la entrega de la gratificación del sector privado.

“El Gobierno otorgará el importe de una remuneración o ingreso por todo concepto, según el régimen laboral (Decretos Legislativos No 276, N°1057 y N°29709), del Gobierno Nacional, Regional y Local en los meses de julio y diciembre (fiestas patrias y navidad) por el concepto de aguinaldo, el mismo que se hará efectivo a partir del ejercicio del año 2027″, resalta la cláusula quinta.

Sin embargo, también se incluye que esto deberá incluir un 9% del importe de una remuneración o ingreso por todo concepto, que se añadirá al monto anterior como una bonificación extraordinaria.