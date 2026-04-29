Perú

Le hicieron cesárea hace ocho meses y quedó postrada porque le dejaron una gasa dentro del cuerpo: esposo pide justicia

Un procedimiento quirúrgico realizado en septiembre resultó en serias complicaciones para una paciente de 19 años, cuya movilidad quedó comprometida luego de una segunda intervención donde se halló material olvidado en el abdomen

Guardar
Una joven madre quedó postrada tras una cesárea en Cajamarca, en un caso que es investigado por presunta mala praxis. Su esposo denuncia que una gasa habría sido olvidada durante la intervención y hoy pide justicia y ayuda urgente para cubrir los gastos médicos y el cuidado de su bebé. Fuente: Latina Noticias

Una joven madre de 19 años permanece postrada en el Hospital Regional Docente de Cajamarca tras una cesárea en la que, según la familia, el equipo médico dejó una gasa olvidada en su abdomen. La intervención, ocurrida en septiembre pasado en el Hospital Simón Bolívar, provocó un daño irreversible y ha desencadenado una crisis sanitaria y judicial que mantiene a la paciente Flor Elizabeth Bacón sin movimiento ni habla, bajo asistencia total, mientras se extiende una investigación penal cuyo desenlace podría tardar varios años.

El esposo de Flor Bacón, Cleyder Celis, relató al medio Latina Noticias que tras la intervención inicial, Bacón permaneció inconsciente y, tres meses después, su estado continuaba delicado. La investigación fiscal, que involucra a 15 trabajadores de la salud, avanza de forma lenta, según expresan los familiares. El propio fiscal, de acuerdo a Celis, le indicó que el proceso podría durar de uno hasta tres años, mientras la paciente permanece dependiente de atención hospitalaria integral.

PUBLICIDAD

Luego de la cesárea realizada el 6 de septiembre en el Hospital Simón Bolívar, la familia notó un deterioro alarmante en la salud de Bacón. Como relató Cleyder Celis, una segunda cirugía en el Hospital Regional permitió descubrir lo que le ocurría: “El doctor nos dijo que encontraron una gasa”. Desde entonces, la joven no puede moverse ni hablar y recibe alimentación y atención médica por completo asistidas.

Exterior del Hospital Simón Bolívar con una ambulancia blanca y roja estacionada, sus puertas traseras abiertas, y personas caminando cerca de la entrada de Emergencia
El Hospital Simón Bolívar, en el centro de una investigación penal por la presunta negligencia médica que dejó a Flor Elizabeth Bacón, de 19 años, en estado crítico tras una cesárea. (Foto: Gobierno Regional de Cajamarca)

Presunta negligencia médica deja a mujer en cama desde hace meses tras cesárea

Flor Elizabeth Bacón llegó al Hospital Simón Bolívar caminando, según el testimonio de Cleyder Celis. Tras la cesárea, experimentó una serie de complicaciones que derivaron en una segunda operación. Fue entonces cuando el equipo del Hospital Regional halló y extrajo la gasa, pero las secuelas resultaron devastadoras: Bacón permanece sin movilidad y sin capacidad de comunicación oral, condiciones que los médicos consideran permanentes.

PUBLICIDAD

Al describir la situación, Celis afirmó: "Hasta el día de hoy ella no habla y tampoco se mueve“. Los informes médicos que ha recibido la familia refieren un cuadro de parálisis que afecta las cuatro extremidades y obliga a la paciente a depender de sondas y asistencia continua.

Hospital Regional de Cajamarca

La gravedad de la situación contrasta con las declaraciones del director del Hospital Simón Bolívar, quien en su reciente pronunciamiento afirmó que “el estado de salud de esta paciente es estable con algunas secuelas nada más”, según lo reportado por el noticiero.

Bacón, madre desde hace apenas ocho meses, requiere atención especializada que, señala su esposo, podría mejorar solo si es trasladada a Lima. Pero la opción no se ha concretado por falta de respuesta de las autoridades, denunció Celis. Los médicos le han manifestado que el daño es irreversible.

Familia queda sin ingresos tras secuelas irreversibles de joven madre en Cajamarca

La lesión irreversible sufrida por Flor Elizabeth Bacón tras la cesárea en Cajamarca no solo transformó su vida, sino la de su familia. Desde hace tres meses, Cleyder Celis permanece desempleado para cuidar de su esposa y de su hijito de ocho meses. “Ya no cuento con dinero hasta la fecha y asumo los gastos, ya que debo comprar pañales para mi hijo, leche para ella y medicamentos”, afirmó.

La mujer fue atendida por especialistas, pero no lograron salvarle la vida ante la gravedad de las heridas - crédito Freepik
La familia enfrenta una doble crisis: sin ingresos estables y con altos costos médicos, deben cubrir medicamentos, insumos y alimentación especial para la paciente y su bebé. - crédito Freepik

A la carga médica y logística que implica el tratamiento integral de Bacón, se añade la ausencia del ingreso económico principal del hogar, lo que coloca a la familia en situación de alta vulnerabilidad. Celis debe adquirir medicamentos, insumos médicos y alimentos especiales tanto para Bacón como para el niño, pues la paciente solo puede ser alimentada mediante una sonda.

De acuerdo con el reporte, la familia solicita de manera expresa apoyo psicológico, económico y logístico tanto de instituciones estatales como particulares, ante la imposibilidad de asumir los gastos generados por el estado de salud de Bacón y el cuidado de un bebé pequeño.

Esposo exige justicia y apoyo urgente ante demora en investigación

El Ministerio Público ya inició una investigación en Cajamarca por presunta negligencia médica que involucra a quince trabajadores de salud. Según el parte recogido por el medio, se celebraron hasta la fecha dos audiencias; el fiscal advirtió a la familia que el proceso podría prolongarse entre “un año, dos años hasta tres años”.

Por su parte, el Hospital Simón Bolívar emitió un comunicado en el que expone una versión contradictoria con la realidad documentada por la familia de Bacón y el propio testimonio de su esposo. Según la dirección del hospital, la paciente presenta “algunas secuelas nada más”, mientras que en los hechos la joven permanece inmóvil y dependiente.

Ministerio de la Mujer
Ministerio de la Mujer

El esposo, Cleyder Celis, ha instado a las autoridades, incluido el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer, a pronunciarse con celeridad y a brindar el respaldo emocional, psicológico y económico urgente que su familia requiere. En contacto con Latina Noticias, expresó: “Quiero que se haga justicia por mi esposa, por el estado en que está”.

Para el sostenimiento de los tratamientos y la manutención de su hijo infante, Celis ha divulgado un número de contacto: 982501495, registrado a nombre de Flor Elizabeth Bacón, para quienes deseen colaborar económicamente.

Temas Relacionados

Negligencia MédicaCajamarcaSalud MaternaMinisterio de Saludperu-noticiasHospital Regional Docente de CajamarcaHospital Simón Bolívar

Más Noticias

Rafael Lutiger, reflexión por las dos caras de la moneda de Sporting Cristal en 2026: “Tratamos de entender qué pasa”

El defensor nacional, de muy buen desempeño contra Junior, ha analizado el resultado cosechado en Matute al tiempo que ha admitido que desconoce los motivos de la irregularidad del plantel

Rafael Lutiger, reflexión por las dos caras de la moneda de Sporting Cristal en 2026: “Tratamos de entender qué pasa”

Polémica en Perú por palabras antisemitas de José María Balcázar: la Asociación Judía exigió disculpas públicas al presidente peruano

El pronunciamiento responde al discurso del mandatario en un acto oficial, donde recurrió a teorías desacreditadas. “Es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto”, cuestionó la organización

Polémica en Perú por palabras antisemitas de José María Balcázar: la Asociación Judía exigió disculpas públicas al presidente peruano

El estado del tiempo en Chiclayo del miércoles 29 de abril

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

El estado del tiempo en Chiclayo del miércoles 29 de abril

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Manuel Heredia tras anunciar su adiós definitivo de las canchas: “Me voy feliz y contento de mi carrera, porque lo di todo”

El arquero peruano oficializó que deja el fútbol profesional, compartiendo su satisfacción por la carrera realizada y valorando los aprendizajes obtenidos a lo largo de los años

Manuel Heredia tras anunciar su adiós definitivo de las canchas: “Me voy feliz y contento de mi carrera, porque lo di todo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Polémica en Perú por palabras antisemitas de José María Balcázar: la Asociación Judía exigió disculpas públicas al presidente peruano

Polémica en Perú por palabras antisemitas de José María Balcázar: la Asociación Judía exigió disculpas públicas al presidente peruano

ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de 88 mil soles

JNJ prevé nombrar al nuevo jefe de la ONPE en julio: Bernardo Pachas estará a cargo de la segunda vuelta

Tomás Gálvez cambia al fiscal que investiga a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE

Nueva derrota para Renovación Popular: Pleno del JNE ratifica que no se anularán mesas instaladas luego del mediodía

ENTRETENIMIENTO

Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’

Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’

Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’: “Le dio un poco de penita”

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Lucía de la Cruz revela detalles de su encuentro íntimo con Miguel ‘Chato’ Barraza: “Con él sí hice el amor”

DEPORTES

Manuel Heredia tras anunciar su adiós definitivo de las canchas: “Me voy feliz y contento de mi carrera, porque lo di todo”

Manuel Heredia tras anunciar su adiós definitivo de las canchas: “Me voy feliz y contento de mi carrera, porque lo di todo”

Partidos de hoy, miércoles 29 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Ignacio Buse debuta con triunfo en Aix-en-Provence: vence a Francisco Comesaña y arranca con autoridad

Alineaciones de Universitario vs Nacional HOY: posibles titulares para duelo por fecha 3 de Copa Libertadores 2026