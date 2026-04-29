Le hicieron cesárea hace ocho meses y quedó postrada porque le dejaron una gasa dentro del cuerpo: esposo pide justicia

Una joven madre quedó postrada tras una cesárea en Cajamarca, en un caso que es investigado por presunta mala praxis. Su esposo denuncia que una gasa habría sido olvidada durante la intervención y hoy pide justicia y ayuda urgente para cubrir los gastos médicos y el cuidado de su bebé. Fuente: Latina Noticias

Una joven madre de 19 años permanece postrada en el Hospital Regional Docente de Cajamarca tras una cesárea en la que, según la familia, el equipo médico dejó una gasa olvidada en su abdomen. La intervención, ocurrida en septiembre pasado en el Hospital Simón Bolívar, provocó un daño irreversible y ha desencadenado una crisis sanitaria y judicial que mantiene a la paciente Flor Elizabeth Bacón sin movimiento ni habla, bajo asistencia total, mientras se extiende una investigación penal cuyo desenlace podría tardar varios años.

El esposo de Flor Bacón, Cleyder Celis, relató al medio Latina Noticias que tras la intervención inicial, Bacón permaneció inconsciente y, tres meses después, su estado continuaba delicado. La investigación fiscal, que involucra a 15 trabajadores de la salud, avanza de forma lenta, según expresan los familiares. El propio fiscal, de acuerdo a Celis, le indicó que el proceso podría durar de uno hasta tres años, mientras la paciente permanece dependiente de atención hospitalaria integral.

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Luego de la cesárea realizada el 6 de septiembre en el Hospital Simón Bolívar, la familia notó un deterioro alarmante en la salud de Bacón. Como relató Cleyder Celis, una segunda cirugía en el Hospital Regional permitió descubrir lo que le ocurría: “El doctor nos dijo que encontraron una gasa”. Desde entonces, la joven no puede moverse ni hablar y recibe alimentación y atención médica por completo asistidas.

El Hospital Simón Bolívar, en el centro de una investigación penal por la presunta negligencia médica que dejó a Flor Elizabeth Bacón, de 19 años, en estado crítico tras una cesárea. (Foto: Gobierno Regional de Cajamarca)

Presunta negligencia médica deja a mujer en cama desde hace meses tras cesárea

Flor Elizabeth Bacón llegó al Hospital Simón Bolívar caminando, según el testimonio de Cleyder Celis. Tras la cesárea, experimentó una serie de complicaciones que derivaron en una segunda operación. Fue entonces cuando el equipo del Hospital Regional halló y extrajo la gasa, pero las secuelas resultaron devastadoras: Bacón permanece sin movilidad y sin capacidad de comunicación oral, condiciones que los médicos consideran permanentes.

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Al describir la situación, Celis afirmó: "Hasta el día de hoy ella no habla y tampoco se mueve“. Los informes médicos que ha recibido la familia refieren un cuadro de parálisis que afecta las cuatro extremidades y obliga a la paciente a depender de sondas y asistencia continua.

La gravedad de la situación contrasta con las declaraciones del director del Hospital Simón Bolívar, quien en su reciente pronunciamiento afirmó que “el estado de salud de esta paciente es estable con algunas secuelas nada más”, según lo reportado por el noticiero.

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Bacón, madre desde hace apenas ocho meses, requiere atención especializada que, señala su esposo, podría mejorar solo si es trasladada a Lima. Pero la opción no se ha concretado por falta de respuesta de las autoridades, denunció Celis. Los médicos le han manifestado que el daño es irreversible.

Familia queda sin ingresos tras secuelas irreversibles de joven madre en Cajamarca

La lesión irreversible sufrida por Flor Elizabeth Bacón tras la cesárea en Cajamarca no solo transformó su vida, sino la de su familia. Desde hace tres meses, Cleyder Celis permanece desempleado para cuidar de su esposa y de su hijito de ocho meses. “Ya no cuento con dinero hasta la fecha y asumo los gastos, ya que debo comprar pañales para mi hijo, leche para ella y medicamentos”, afirmó.

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La familia enfrenta una doble crisis: sin ingresos estables y con altos costos médicos, deben cubrir medicamentos, insumos y alimentación especial para la paciente y su bebé. - crédito Freepik

A la carga médica y logística que implica el tratamiento integral de Bacón, se añade la ausencia del ingreso económico principal del hogar, lo que coloca a la familia en situación de alta vulnerabilidad. Celis debe adquirir medicamentos, insumos médicos y alimentos especiales tanto para Bacón como para el niño, pues la paciente solo puede ser alimentada mediante una sonda.

De acuerdo con el reporte, la familia solicita de manera expresa apoyo psicológico, económico y logístico tanto de instituciones estatales como particulares, ante la imposibilidad de asumir los gastos generados por el estado de salud de Bacón y el cuidado de un bebé pequeño.

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Esposo exige justicia y apoyo urgente ante demora en investigación

El Ministerio Público ya inició una investigación en Cajamarca por presunta negligencia médica que involucra a quince trabajadores de salud. Según el parte recogido por el medio, se celebraron hasta la fecha dos audiencias; el fiscal advirtió a la familia que el proceso podría prolongarse entre “un año, dos años hasta tres años”.

Por su parte, el Hospital Simón Bolívar emitió un comunicado en el que expone una versión contradictoria con la realidad documentada por la familia de Bacón y el propio testimonio de su esposo. Según la dirección del hospital, la paciente presenta “algunas secuelas nada más”, mientras que en los hechos la joven permanece inmóvil y dependiente.

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Ministerio de la Mujer

El esposo, Cleyder Celis, ha instado a las autoridades, incluido el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer, a pronunciarse con celeridad y a brindar el respaldo emocional, psicológico y económico urgente que su familia requiere. En contacto con Latina Noticias, expresó: “Quiero que se haga justicia por mi esposa, por el estado en que está”.

Para el sostenimiento de los tratamientos y la manutención de su hijo infante, Celis ha divulgado un número de contacto: 982501495, registrado a nombre de Flor Elizabeth Bacón, para quienes deseen colaborar económicamente.

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