Retiro de AFP: Este 30 de enero acaba el plazo para subsanar solicitudes rechazadas

Las solicitudes finales del octavo retiro AFP podrán enviarse hasta este viernes 30 de enero. Como se sabe, hasta el pasado lunes 19 de enero todos los afiliados podían enviar sus solicitudes, ya sea la primera o la segunda, de rectificación. Ambas tenían que ser por un monto que sumados fueran de hasta 4 UIT (S/ 22.000).

Quienes sí pueden aún mandar sus solicitud son aquellos afiliados a quienes se les ha rechazado su solicitud de retiro AFP —por ejemplo, por un error en la cuenta de banco en que se coloca para recibir el depósito—. Estos podrán hacer nuevamente este pedido hasta por el monto de 4 UIT hasta el viernes 30 de enero.

Así, ese día será el último día para las solicitudes. Si bien se cumple la vigencia del plazo para el octavo retiro AFP, aún los afiliados podrán recibir sus depósitos, hasta los próximos cuatro meses, en tanto soliciten en estas fechas (dado que cada UIT se deposita 30 días calendario luego de la anterior).

Solo ‘rechazados’ pueden pedir aún AFP

¿Te rechazaron tu pedido de AFP? Si cumples con esta condición y aún tienes fondos para poder retirar (y si ya no has sacado S/ 22.000 de tu cuenta de pensiones durante este octavio acceso) tienes plazo para presentar tu solicitud de retiro AFP.

Pero solo será hasta este viernes 30 de enero. Para esto, tu AFP deberá haber rechazado tu retiro AFP, ya sea porque hubo un error al poner tu cuenta bancaria a la que buscabas que fueran los depósitos de AFP.

“Si tu solicitud de rectificación se encuentra en estado rechazado, puedes volver a registrarla hasta el 30 de enero comunicándote al (01) 513-5050 o a la línea gratuita 0800 40 110 (desde teléfono fijo para provincias), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.”, se lee en el mensaje del la Agencia Virtual de AFP Integra.

Pero si no te han rechazado la solicitud, entonces solo tenías plazo para solicitar AFP hasta el pasado lunes 19 de enero.

¿Cuándo recibo AFP?

El depósito de los montos de AFP se realizan máximo 30 días calendario luego de que se realiza la solicitud (no desde que fue aprobada): esto aplica para la primera UIT, las siguientes llegan 30 días calendario máximo de cada anterior.

Sin embargo, los afiliados en enero realizaron la segunda solicitud, también llamada rectificación de solicitud. A pesar de ser otra solicitud, el tiempo en que se recibe cada UIT es el mismo.

Así que recién en febrero estará recibiendo su primera UIT aquellos que solicitaron su rectificación de solicitud a inicios de enero.

¿Cómo seguir mi retiro AFP?

AFP Integra . Se debe poner hacer clic en " ¿Cómo va mi solicitud de retiro? “: Link para revisar el estado del retiro en. Se debe poner hacer clic en "“: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

AFP Habitat : www.afphabitat-seguimientoretiro.pe Link para hacer seguimiento en

Profuturo AFP : enlace. Link para hacer seguimiento del estado de la solicitud de registro en

Prima AFP, entrar en Ver estado de solicitud: https://retiro.prima.com.pe/. Link para dar seguimiento en, entrar en