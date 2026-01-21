Perú

Rectificacion del retiro de AFP: Así se da seguimiento a la segunda solicitud

Ya acabó el plazo para presentar la solicitud de AFP por segunda vez. Pero aún se puede dar seguimiento a tu solicitud de retiro AFP

Guardar
Ya no puedes retirar AFP,
Ya no puedes retirar AFP, pero sí podrás dar seguimiento a tu segunda solicitud - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

El plazo para el octavo retiro AFP ha concluido, pero aún los afiliados estarán recibiendo sus depósitos (una UIT cada 30 días) hasta los próximos meses de este 2026.

Como se sabe, en esta oportunidad los aportantes pudieron sacar inicialmente hasta S/ 21.400 de sus fondos de pensiones en 2025 con una primera solicitud, y luego pudieron agregar un monto más para completar hasta S/ 22.000 con una segunda solicitud (en tanto tuvieran estos fondos).

Tras esto, los afiliados ahora tendrán que hacer seguimiento a su segunda solicitud de retiro de AFP, la cual podrán hacerla a través de estos enlaces:

Tu dinero, la primera UIT,
Tu dinero, la primera UIT, llegará en máximo 30 días calendario. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los estados de la solicitud

Como se recuerda, Infobae Perú pudo comprobar que en AFP Integra, la empresa AFP con más cantidad de afiliados, hay cuatro estados de la solicitud del retiro de montos hasta 4 UIT (S/22.000).

Estos muestran en qué parte del proceso el acceso al dinero solicitado va, si sigue en revisión o si ya se aprobó el pago. Así, estos puedes ser:

  • En proceso: Esto quiere decir que la solicitud de retiro AFP está en proceso de ser aprobada o denegada
  • Aprobado: Esto quiere decir que se ha aprobado la soliticitud de retiro de AFP, lo que significa que no se ha encontrado errores en esta y se desembolsará sin problemas en el plazo máximo de 30 días calendario desde la fecha de realizada la solicitud (la primera UIT)
  • Cargo realizado: Esto quiere decir que la AFP ha enviado tu monto (el primero, o el que señale) a tu banco. Este proceso podría demorar hasta dos días hábiles para que se vea reflejado en tu cuenta bancaria
  • Pagado: Esto significa que ya está en tu cuenta el pago del retiro de AFP.
Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Plazo para entrega de AFP

El reglamento del octavo retiro AFP aprobó que cada UIT (de las máximo 4 UIT) llegue a más tardar en 30 días luego de cada una, tomando como referencia inicial el día en que se solicitó:

  • La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud
  • La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT
  • La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT
  • La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.
Profuturo AFP ha detallado cómo
Profuturo AFP ha detallado cómo se debe subsanar una solicitud de AFP rechazada. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Aún se puede solicitar AFP, en un solo caso

Si bien ya ha terminado el periodo para solicitar el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 22.000), aún algunos afiliados pueden pedir su AFP. Profuturo AFP ha detallado este paso extra: los afiliados que hayan solicitado AFP y se les haya rechazado este proceso por errores con la cuenta bancaria, podrán volver a enviar la solicitud.

“Si hiciste tu solicitud de retiro y recibiste una comunicación sobre el rechazo de la misma por observaciones de tu entidad financiera respecto a tu número de cuenta, solo en este caso podrás realizar la subsanación de tu solicitud únicamente a través de nuestra Agencia Virtual”, resalta Profuturo. El trámite puede realizarse a través de su aplicativo o su página web hasta el viernes 30 de enero.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2026AFPperu-economia

Más Noticias

¿Alcanzan los votos en el Congreso para vacar a José Jerí? La posición de las bancadas

En su última entrevista, el mandatario adelantó que no tenía previsto renunciar. Además, este 21 de enero se presentará ante la Comisión de Fiscalización para brindar las explicaciones sobre su reunión con Zhihua Yang

¿Alcanzan los votos en el

Julio Velarde y su cátedra ante el Foro Económico Mundial: “Si tienes una población educada, serás próspero al final”

Desde Davos 2026, el banquero subrayó que la estabilidad macroeconómica y el respeto por las reglas claras han sido factores decisivos para el crecimiento de Perú y la región. ¿Qué dijo sobre la IA?

Julio Velarde y su cátedra

Tomás Gálvez dice que están “preocupados” por reuniones clandestinas de José Jerí: “Hay indicios de delitos”

Fiscal de la Nación interino sostiene que, a raíz de la sentencia del TC, las diligencias son contadas y la investigación se suspenderá inmediatamente al culminarlas. Se le tomaría declaración al presidente interino la próxima semana

Tomás Gálvez dice que están

Sekou Gassama llegó al Perú para sumarse a Universitario: el senegalés estará en la Noche Crema 2026

Después de varios días de espera, el flamante delantero de la ‘U’ arribó la capital peruana para incorporarse a la pretemporada

Sekou Gassama llegó al Perú

Natalia Málaga se sincera sobre la irregularidad de Géminis en la Liga Peruana de Vóley: “No somos magos, depende de las jugadoras”

La entrenadora peruana explicó que el rendimiento actual del equipo de Comas se ha visto afectado por la dificultad de las voleibolistas para manejar sus emociones durante los partidos

Natalia Málaga se sincera sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez dice que están

Tomás Gálvez dice que están “preocupados” por reuniones clandestinas de José Jerí: “Hay indicios de delitos”

¿Alcanzan los votos en el Congreso para vacar a José Jerí? La posición de las bancadas

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños

Abogado de Zhihua Yang admite más reuniones privadas entre el empresario y José Jerí: “Es probable que salgan más videos”

Caso ‘Chifagate’: Zhihua Yang entregará a la Fiscalía mensajes de WhatsApp sobre coordinaciones de reuniones con José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Milo J: quién es y

Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

Yahaira Plasencia desata rumores de embarazo con misterioso mensaje en redes: “Debo contarles algo”

‘Mande quien mande’ revela las primeras imágenes oficiales de Laura Huarcayo como su nueva conductora

Samahara Lobatón pone en venta sus redes sociales por hasta 13 mil soles: “solo gente seria”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribes, María Pía Copello, Ethel Pozo y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV

DEPORTES

Sekou Gassama llegó al Perú

Sekou Gassama llegó al Perú para sumarse a Universitario: el senegalés estará en la Noche Crema 2026

Natalia Málaga se sincera sobre la irregularidad de Géminis en la Liga Peruana de Vóley: “No somos magos, depende de las jugadoras”

Las 4 opciones que maneja Alianza Lima para fichar al séptimo extranjero para 2026: el elegido de Pablo Guede

Paulo Autuori explicó el quiebre de Sporting Cristal en 2025: “Cuando ocurrió lo de Binacional tuvimos un bajón”

Alianza Lima envió documento formal a la FIVB por derrota administrativa ante Universitario: “Congelaron a los árbitros”