Rectificacion del retiro de AFP: Así se da seguimiento a la segunda solicitud

Ya no puedes retirar AFP, pero sí podrás dar seguimiento a tu segunda solicitud - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

El plazo para el octavo retiro AFP ha concluido, pero aún los afiliados estarán recibiendo sus depósitos (una UIT cada 30 días) hasta los próximos meses de este 2026.

Como se sabe, en esta oportunidad los aportantes pudieron sacar inicialmente hasta S/ 21.400 de sus fondos de pensiones en 2025 con una primera solicitud, y luego pudieron agregar un monto más para completar hasta S/ 22.000 con una segunda solicitud (en tanto tuvieran estos fondos).

Tras esto, los afiliados ahora tendrán que hacer seguimiento a su segunda solicitud de retiro de AFP, la cual podrán hacerla a través de estos enlaces:

AFP Integra : En los próximos días se habilitará la opción para consultar el estado de la segunda solicitud a través de la agencia virtual en : En los próximos días se habilitará la opción para consultar el estado de la segunda solicitud a través de la agencia virtual en https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Prima AFP : En este enlace se podrá dar seguimiento a la solicitud : En este enlace se podrá dar seguimiento a la solicitud https://retiro.prima.com.pe/login

Profuturo AFP : Se puede dar seguimiento en : Se puede dar seguimiento en https://enlinea.profuturo.com.pe/agenciavirtual/#/paso1/afiliado

AFP Habitat: Se da seguimiento en : Se da seguimiento en https://afphabitat-seguimientoretiro.pe/

Tu dinero, la primera UIT, llegará en máximo 30 días calendario. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los estados de la solicitud

Como se recuerda, Infobae Perú pudo comprobar que en AFP Integra, la empresa AFP con más cantidad de afiliados, hay cuatro estados de la solicitud del retiro de montos hasta 4 UIT (S/22.000).

Estos muestran en qué parte del proceso el acceso al dinero solicitado va, si sigue en revisión o si ya se aprobó el pago. Así, estos puedes ser:

En proceso : Esto quiere decir que la solicitud de retiro AFP está en proceso de ser aprobada o denegada

Aprobado : Esto quiere decir que se ha aprobado la soliticitud de retiro de AFP, lo que significa que no se ha encontrado errores en esta y se desembolsará sin problemas en el plazo máximo de 30 días calendario desde la fecha de realizada la solicitud (la primera UIT)

Cargo realizado : Esto quiere decir que la AFP ha enviado tu monto (el primero, o el que señale) a tu banco. Este proceso podría demorar hasta dos días hábiles para que se vea reflejado en tu cuenta bancaria

Pagado: Esto significa que ya está en tu cuenta el pago del retiro de AFP.

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Plazo para entrega de AFP

El reglamento del octavo retiro AFP aprobó que cada UIT (de las máximo 4 UIT) llegue a más tardar en 30 días luego de cada una, tomando como referencia inicial el día en que se solicitó:

La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud

La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT

La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT

La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.

Profuturo AFP ha detallado cómo se debe subsanar una solicitud de AFP rechazada. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Aún se puede solicitar AFP, en un solo caso

Si bien ya ha terminado el periodo para solicitar el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 22.000), aún algunos afiliados pueden pedir su AFP. Profuturo AFP ha detallado este paso extra: los afiliados que hayan solicitado AFP y se les haya rechazado este proceso por errores con la cuenta bancaria, podrán volver a enviar la solicitud.

“Si hiciste tu solicitud de retiro y recibiste una comunicación sobre el rechazo de la misma por observaciones de tu entidad financiera respecto a tu número de cuenta, solo en este caso podrás realizar la subsanación de tu solicitud únicamente a través de nuestra Agencia Virtual”, resalta Profuturo. El trámite puede realizarse a través de su aplicativo o su página web hasta el viernes 30 de enero.