Perú

Rectificación de retiro de AFP: ¿En cuánto tiempo depositan luego de la segunda solicitud?

El octavo retiro de AFP sigue vigente, pero solo para recibir los depósitos y solicitar en un caso especial

Consulta cuánto tendrás que esperar
Consulta cuánto tendrás que esperar para recibir tu primer depósito del retiro AFP. - Crédito Andina

Ya no se puede registrar ni la primera ni la segunda solicitud del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/ 22.000), dado que el plazo determinado para mandar estos pedidos venció el pasado lunes 19 de enero.

Como se recuerda, miles de afiliados pidieron sus 4 UIT o completaron este monto al solicitar su rectificación de retiro AFP, que funcionaba a modo de una segunda solicitud. ¿Cuánto tendrán que esperar para recibir sus montos?

Los plazos no han cambiado: aplicará los que ya eran conocidos, según lo establecido por el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Es decir, luego de haber registrado la segunda solicitud o pedir la rectificación, cada UIT (S/ 5.500) se recibirá en máximo 30 días calendario.

Revisa en cuánto tiempo te
Revisa en cuánto tiempo te entregarán tu primer pago por el retiro AFP. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Depósito del retiro AFP

Cabe recordar que para el registro de las primeras solicitudes de AFP, el plazo considerado para que el dinero llegara era de máximo 30 días calendario; sin embargo, las AFP habilitaron lo conocido como la segunda solicitud.

Esto llevó a los afiliados a consultar si este plazo se seguiría aplicando para estas nuevas solicitudes, a lo que las AFP detallaron que sí, que sí aplicaba el mismo calendario de pagos:

  • La primera UIT se depositará en máximo 30 días calendario luego de haber hecho la segunda solicitud
  • La segunda UIT, en caso aún faltará entregar dinero, se depositará en otros 30 días máximo luego de haber recibidido el anterior pago
  • La tercera UIT se depositará en otros 30 días más máximo luego de haber recibidido el anterior pago
  • La cuarta UIT se depositará en otros 30 días más máximo luego de haber recibidido el anterior pago.
Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Aún se puede solicitar AFP, en caso de rechazo

¿Sabías que aún se puede solicitar el retiro de AFP? Sin embargo, eso solo aplica para los afiliados que ya hayan hecho el registro del pedido y se les haya rechazado, según informó AFP Integra a través de su aplicativo.

“Si tu solicitud de rectificación se encuentra en estado rechazado, puedes volver a registrarla hasta el 30 de enero comunicándote al (01) 513-5050 o a la línea gratuita 0800 40 110 (desde teléfono fijo para provincias), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.”, se lee en el mensaje del la Agencia Virtual de AFP Integra.

Asímismo, también Profuturo, anteriormente, había informado que el registro de solicitudes de retiro AFP de hasta 4 UIT puede realizarse hasta el viernes 30 de enero, pero solo en caso si la solicitud fue rechazada por la administradora por errores con el número de cuenta o banco.

Así avisa AFP Integra si
Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Seguimiendo del retiro AFP

Así podrás dar seguimiento a tu retiro de AFP, tras el rgistro de la segunda solicitud:

Comunícate con tu AFP

¿Quieres más información? Dado que en este contexto, los afiliados necesitan mayor orientación por el nuevo proceso de la segunda solicitud de AFP, las líneas telefónicas son uno de los canales que estos puedes usar para aclarar dudas.

Recuerda que estos son los números para comunicarse con las entidades para consultas, pertinentes a cada entidad:

  • AFP Integra: 01 513-5050
  • AFP Profuturo: 01 391-3636
  • AFP Hábitat: 01 230- 2200
  • AFP Prima: 01 615-7272
  • Asociación de AFP: WhatsApp 975 736 784
  • SBS: número de contacto para consultas 0800-10840.

