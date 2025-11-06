Solicitud de retiro AFP: ¿Qué pasa si me equivoqué al registrar mi cuenta bancaria?

Cada afiliado podrá hacer el trámite de la solicitud AFP en 31 días posibles. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Miles de afiliados en las AFP se encuentran realizando su solicitud de retiro para sacar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos privados de pensiones, montos que les servirían para tener un monto de jubilación a futuro, o para sacarlo todo (el 95,5%) con gran rentabilidad generada.

Pero durante el registro de esta solicitud pueden haber errores de parte de algunos de afiliados, sobre todo al poner el destino de su fondo AFP. Como se sabe, varias administradoras en sus portales habilitados para el retiro colocan dos opciones: o que tu AFP vaya a tu cuenta bancaria o que vaya a una cuenta de aportes voluntarios fin fin previsional (en la cual se puede retirar los fondos sin necesidad de hacer solicitud, pero que se quedarían igual administrados por las AFP).

Pero es en el momento de poner el número de cuenta bancaria que se incurren en algunos errores comunes, al colocar mal el número o poner el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) y no el número tal cual de la cuenta bancaria. ¿Qué pasa si te equivocas? AFP Integra respondió a una consulta de Infobae Perú sobre esto: te informarán del error y podrás volver a hacer una nueva solicitud.

Miles de afiliados se encuentran solicitando su retiro de hasta 4 UIT de las AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Error al poner la cuenta bancaria

Los afiliados a las AFP se encuentran masivamente haciendo sus solicitudes de retiro AFP en Integra, Prima, Profuturo y Habitat. Pero ante el registro surgen dudas. Una de ellas es sobre errores en la solicitud, sobre todo al colocar tu cuenta bancaria, que te piden para depositar ahí tus desembolsos de hasta 4 UIT. ¿Es posible modificar o enmendar la solicitud enviada?

“Una vez ingresada la solicitud de retiro, no es posible modificar el número de cuenta registrado”, resalta AFP Integra ante una consulta. “Pero si el número [de cuenta bancaria] es incorrecto, el banco rechazará la transferencia y te enviaremos un correo informándote sobre el estado de tu trámite. Luego podrás ingresar una nueva solicitud con los datos correctos, tal como hiciste la primera vez”, acotan.

Es así que no estará todo perdido para quienes se equivoquen al solicitar AFP. Como se recuerda, el año pasado, durante el séptimo retiro de AFP, las empresas inclusive dieron más días para hacer la solicitud para aquellos afiliados cuya solicitud fue rechazada por motivos como estos.

Descubre qué cuentas personales en soles son válidas y cuáles bancos están habilitados para el retiro. | Asociación AFP

Características de la cuenta bancaria

Como se sabe, para recibir el retiro, es imprescindible registrar una cuenta personal a nombre del afiliado, no mancomunada, y que esté operativa en soles. La AFP no permite cuentas conjuntas ni en dólares para este trámite, ya que los pagos se realizan en moneda nacional. Al momento de registrarla en la plataforma de la AFP correspondiente, el titular debe verificar que la información sea exacta, pues cualquier error puede retrasar la transferencia de los fondos. Por ejemplo, se debe colocar el número de la cuenta bancaria, pero no el CCI (Código de Cuenta Interbancaria).

Como se sabe, además, hay una lista de bancos autorizados (y cajas) para recibir los depósitos de AFP. Estos son los siguientes:

BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

Banbif

Caja Huancayo

Banco Falabella.