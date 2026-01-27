Pánico en Villa María del Triunfo por perro que ataca a otros animales: vecinos exigen medidas urgentes para evitar una tragedia

Vecinos de Villa María del Triunfo viven en constante temor por un perro agresivo que ya ha atacado a varias mascotas del barrio. La situación se agrava al descubrir que el propio animal sería víctima de maltrato por parte de sus dueños, quienes además habrían amenazado a los denunciantes. Fuente: ATV Noticias

Un perro de raza dogo ha provocado alarma en Villa María del Triunfo tras un violento ataque a otro can, hecho registrado por cámaras de seguridad y difundido por ATV Noticias. Las imágenes muestran la ferocidad con la que el animal arremetió contra un perro indefenso, mientras su dueño intentaba separarlo sin éxito. Este episodio, sumado a denuncias previas, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes aseguran que el can suele estar suelto y sin los elementos de seguridad necesarios.

La comunidad señala que el incidente no es aislado. Varios residentes afirman que el perro ha protagonizado ataques anteriores en la zona y que, pese a los reclamos, los dueños no han implementado medidas de control. El temor crece entre quienes tienen mascotas y niños, ya que consideran que la falta de vigilancia representa un riesgo constante para todos los habitantes.

La presencia de un perro con comportamiento agresivo ha encendido las alarmas entre los vecinos de Villa María del Triunfo, quienes demandan acciones inmediatas de las autoridades. Foto: Composición Infobae Perú

El malestar también se intensifica por la percepción de abandono y maltrato hacia el animal. Los vecinos denuncian que el perro permanece a la intemperie, expuesto al sol y al calor, y que sus condiciones de vida son inadecuadas. Esta situación ha motivado la presentación de denuncias formales y un pedido urgente a las autoridades para que intervengan antes de que ocurra una tragedia.

Vecinos responsabilizan a dueños de perro por su comportamiento violento

La preocupación de los vecinos se centra en la peligrosidad del perro, especialmente por la fuerza y agresividad demostradas en los ataques. “Sea de la calle, sea que esté con dueños, al perro no le importa nada, porque es por su raza. El perro es un perro potencialmente peligroso. Entonces, su misma raza lo incita a hacer esto. El problema aquí no es el perro, es el dueño, porque al final de cuentas la mascotita no sabe lo que está haciendo”, explicó una vecina a ATV Noticias. Para los residentes, la responsabilidad recae principalmente en los propietarios, quienes no han tomado las precauciones mínimas para evitar que el animal cause daño.

Los testimonios recogidos por ATV Noticias revelan que no es la primera vez que el dogo ataca a otros animales. “También anteriormente, meses atrás, atacó a mi perro y mi perro es de casa. Si lo sacamos, lo sacamos nosotros mismas a pasear, tenemos los horarios, pero lo agarró desprevenidamente. Le hizo unas heridas en el cuello. Gracias a Dios, no fue de gravedad”, relató otra vecina afectada.

Residentes del distrito denuncian que el animal ha protagonizado reiterados ataques contra otras mascotas, generando temor y preocupación en la comunidad. Foto: Composición Infobae Perú

Los ataques han dejado lesiones en varios animales domésticos del vecindario y han generado temor entre los dueños de mascotas, quienes exigen medidas inmediatas para evitar nuevas agresiones.

Según la denuncia de los residentes, el perro suele circular por la calle sin bozal ni correa, lo que representa un riesgo para otros animales y personas. La falta de control y la reiteración de los ataques han convertido al dogo en una amenaza latente que perturba la tranquilidad del barrio.

Alertan sobre la situación de abandono que enfrenta el perro

A la preocupación por los ataques se suma el malestar por las condiciones en que vive el perro. “Soy yo quien veo cómo se maltrata ese animal. A ese animal lo dejan en el techo, el perro aulla, llora en las noches, en el día, con todo el calor y lo dejan ahí. Me parece un abuso de ese animal y me parece también que los dueños están muy mal”, denunció una vecina a ATV Noticias. Los vecinos afirman que el animal pasa largas horas expuesto a las inclemencias del clima, sin refugio adecuado ni atención por parte de sus dueños.

Esta situación ha motivado la presentación de denuncias ante las autoridades locales. Sin embargo, el camino para lograr una solución ha estado marcado por episodios de hostilidad. “A mí me han amenazado. Yo llegando de poner la denuncia con la señora Cintia, me agarraron en la puerta de mi casa, no me dejaron entrar ella y el esposo”, aseguró la misma vecina.

Vecinos aseguran que el perro vive expuesto al sol y al calor, sin refugio adecuado ni atención, y advierten sobre posibles situaciones de maltrato y abandono. Foto: Composición Infobae Perú

A pesar de haber formalizado la denuncia, los habitantes de Villa María del Triunfo mantienen la esperanza de que las autoridades intervengan prontamente. Su principal demanda es que los dueños asuman la responsabilidad de proteger tanto a sus vecinos como al propio animal, evitando que los hechos de violencia se repitan y que el perro continúe viviendo en condiciones adversas. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta, temiendo que la falta de acción pueda desembocar en una tragedia mayor.

Sanciones maltrato animal: cárcel y multas para infractores

En Perú, el maltrato y abandono de animales es considerado un delito grave según el artículo 206-A del Código Penal y la Ley 30407 de Protección y Bienestar Animal. Las personas que incurren en actos de crueldad contra animales domésticos o silvestres pueden recibir una pena de prisión de hasta 3 años, además de multas e inhabilitación para tener animales. Si el maltrato provoca la muerte del animal, la sanción se incrementa a entre 3 y 5 años de cárcel, y puede llegar hasta 8 años en casos de reincidencia.

En Perú, el maltrato y abandono animal se sanciona con hasta 8 años de prisión, además de multas e inhabilitación para los responsables. - crédito Pixabay

La normativa peruana contempla también la imposición de multas económicas y la prohibición definitiva de tenencia de animales en los episodios más graves. Los jueces pueden ordenar la reparación civil y medidas adicionales según la gravedad de los hechos. El Poder Judicial recalca que estos delitos requieren la intención de causar daño y no se consideran simples faltas administrativas.

Las autoridades insisten en la importancia de estas sanciones para desalentar la violencia y proteger a los animales como seres sintientes. Además, la ley exige a los ciudadanos denunciar cualquier acto de crueldad o abandono, recordando que la omisión de cuidados, la exposición a calor extremo o la falta de refugio adecuado también constituyen formas de maltrato sancionadas por la ley.