Perú

Sedapal enfrenta riesgo de interrumpir reparto de agua en 10 distritos de Lima por falta de camiones cisterna

La Contraloría General alertó que Sedapal podría suspender la distribución gratuita de agua potable en sectores urbanos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y otros ocho distritos de Lima Metropolitana debido a la falta de empresas contratistas para operar camiones cisterna

La Contraloría General exige medidas inmediatas tras fracaso en contratación de operadores; pobladores protestan por corte del servicio.

La Contraloría General advirtió sobre el riesgo de desabastecimiento de agua potable en zonas urbanas de diez distritos de Lima Metropolitana. El organismo alertó que la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) podría no continuar con la distribución gratuita de agua mediante camiones cisterna, ya que no se ha logrado contratar una empresa que preste dicho servicio en todas las áreas requeridas.

Según el informe de control, la situación afecta a 941 asociaciones de vivienda en situación de pobreza o extrema pobreza, que no cuentan con acceso a redes de agua potable y dependen exclusivamente de los camiones cisterna. Los distritos perjudicados incluyen Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pucusana, Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Cieneguilla, La Molina y Pachacamac.

El 31 de diciembre de 2025, Sedapal aprobó un procedimiento de selección no competitivo, bajo la causal de desabastecimiento, por un monto estimado de S/ 42.857.100. El objetivo era contratar empresas para distribuir agua potable con camiones cisterna en 16 zonas de Lima Metropolitana donde la población carece de acceso a la red pública y se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

La Contraloría General exige medidas inmediatas tras fracaso en contratación de operadores; pobladores protestan por corte del servicio.

El 6 de enero de 2026, las empresas invitadas presentaron ofertas válidas para cubrir únicamente 10 de las 16 zonas de abastecimiento previstas, comprometiéndose a prestar el servicio durante 151 días. Al día siguiente, Sedapal otorgó la buena pro para estos diez sectores y declaró desierto el proceso de contratación en las seis zonas restantes por falta de postores.

Este escenario deja a numerosos sectores sin garantía de acceso regular al agua potable, lo que incrementa la preocupación entre las comunidades afectadas. Para muchas familias, los camiones cisterna representan la única fuente de abastecimiento.

Protestas ciudadanas y pedido de solución inmediata

El martes 13 de enero, cientos de pobladores de diversos distritos de Lima protestaron ante la interrupción del servicio de distribución gratuita de agua. Los vecinos reclamaron la restablecimiento urgente del suministro, argumentando que la suspensión, que comenzó a inicios de año, agrava la situación de los sectores más vulnerables.

La Contraloría General recomendó a Sedapal adoptar medidas inmediatas para evitar que el problema de abastecimiento se prolongue. El organismo subrayó la necesidad de garantizar el acceso al agua potable, especialmente en las zonas donde la población no cuenta con redes domiciliarias y enfrenta condiciones de precariedad.

Sedapal llevó camión cisterna y bidones de agua a damnificados de Pamplona Alta

Plazo para medidas correctivas

La Contraloría informó al titular de Sedapal la situación adversa identificada y solicitó la implementación de acciones preventivas y correctivas para asegurar la continuidad del servicio. Sedapal deberá informar y sustentar las medidas adoptadas ante el Órgano de Control Institucional (OCI) en un plazo de cinco días hábiles.

El caso pone en evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua en sectores periféricos de Lima y la urgencia de soluciones estructurales que garanticen el derecho básico al agua potable para miles de familias. Sin vehículos ni empresas contratadas, el riesgo de desabastecimiento se mantiene latente y podría agudizarse si no se adoptan acciones inmediatas.

