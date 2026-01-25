¿Sabías que ahora podrás acceder a una vivienda nueva rescatando animales en el Perú?

La Ley N° 32396 en Perú integra el acceso a vivienda social y la protección animal mediante el voluntariado formal, promoviendo beneficios sociales y educativos.

La lucha por rescatar animales en Perú podría vivir un giro decisivo con la próxima reglamentación de la Ley N° 32396, una norma que, además de otorgar reconocimiento académico al voluntariado, permitirá sumar puntos para acceder a una vivienda propia mediante programas estatales, como Techo Propio o el Fondo MiVivienda.

Esta iniciativa, actualmente en fase de consulta pública, busca integrar la protección animal y el compromiso social con soluciones reales ante el déficit habitacional, que supera los 1,9 millones de hogares en el país.

Ahora el voluntariado te ayudará a terminar la carrera: los detalles

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) publicó el proyecto de reglamento el pasado 10 de enero de 2026, bajo la Resolución Ministerial N° 000015-2026-MIMP.

El objetivo central de la reforma es permitir que el voluntariado certificado sea reconocido como créditos académicos en universidades públicas y privadas, abriendo la puerta a que las actividades avaladas por organizaciones externas también sean válidas para estos fines. Hasta la fecha, solo los voluntariados organizados por las propias universidades contaban con este tipo de reconocimiento.

La nueva ley promovida desde el Congreso de la República busca incentivar la participación juvenil y ciudadana, reduciendo el requisito mínimo de 180 a 100 jornadas para acceder a créditos académicos y puntaje en becas, facilitando así que más personas puedan beneficiarse de la política educativa y de inclusión.

Un beneficio inédito: voluntariado y acceso a vivienda

Más allá del ámbito educativo, la reforma introduce un incentivo que podría cambiar la vida de quienes participan en actividades solidarias: la posibilidad de acceder a una vivienda nueva a través de la suma de puntos en los programas estatales de vivienda social, al certificar 180 jornadas de voluntariado formal en dos años.

Esta medida cobra relevancia en un contexto nacional marcado por la falta de viviendas dignas, la precariedad en los servicios básicos y una fuerte informalidad, especialmente en las zonas rurales y entre las poblaciones más vulnerables.

No todas las actividades voluntarias califican para este beneficio. Solo el voluntariado reconocido oficialmente por el Estado peruano —a través del registro nacional del MIMP— será válido para sumar puntos en los procesos de selección de los programas habitacionales. Esto asegura que las experiencias sean formales, trazables y transparentes.

¿Existen programas de voluntariado de rescate animal reconocidos por el Estado peruano?

Existen múltiples programas de voluntariado en protección animal reconocidos por el Estado peruano, tanto públicos como privados, que cumplen con los estándares necesarios para acceder a estos beneficios. Para poner algunos ejemplos:

Fauna silvestre (Amazonía y Andes):

Centro de Rescate Amazónico (CREA), Iquitos: Especializado en manatíes y otras especies amazónicas, recibe voluntarios a través de convenios formales.

Centro Urku, Tarapoto: Dedicado a la conservación y rehabilitación de fauna amazónica rescatada del tráfico ilegal.

Reserva Ecológica Taricaya, Madre de Dios: Trabaja en colaboración con el gobierno para la rehabilitación de especies autóctonas.

Amazon Shelter, Madre de Dios: Rescata animales huérfanos y heridos, en alianza con organizaciones locales.

Santuarios en Cusco: Cuidado de animales andinos como cóndores, osos de anteojos, llamas y alpacas.

Fauna doméstica (Lima y otras ciudades):

PROA, Plataforma de Voluntariado Animalista: Organiza voluntariados en albergues y hogares temporales, incluyendo el Escuadrón 4 Patas.

Voz Animal Perú: Especializada en el rescate y rehabilitación de perros y gatos en situaciones de abandono.

Estos programas suelen requerir que los participantes tengan al menos 18 años (a veces 16), y les permiten involucrarse directamente en la alimentación, el cuidado y la limpieza de los recintos de los animales.

Al finalizar, los voluntarios obtienen certificados válidos, en adelante útiles tanto para créditos académicos como para sumar puntos en la búsqueda de vivienda social.

Participar en 180 jornadas de voluntariado formal acreditado permitirá sumar puntos extra en los procesos de selección de programas de vivienda estatal como Techo Propio.

El voluntariado en cifras: quiénes son y por qué participan

El voluntariado en Perú se caracteriza por su diversidad y su alto nivel de compromiso femenino y educativo. Los datos de ONU Voluntarios 2024 y el INEI muestran que:

El 50% de los voluntarios tiene entre 25 y 44 años, mientras que el 26% pertenece al grupo de 18 a 24 años.

El 73% son mujeres, frente a un 27% de hombres.

Un 78,8% cuenta con educación superior universitaria.

Las motivaciones para involucrarse en el voluntariado son variadas: el 15,4% busca ayudar a otros, el 13,8% quiere contribuir con su comunidad, el 12,8% desea ganar experiencia y el 9,1% sigue una vocación personal. El Registro Nacional de Voluntariado suma unas 16.500 personas, con una fuerte presencia de jóvenes y adultos jóvenes.

¿Cómo acceder a los beneficios? Requisitos y pasos

Para acceder a los beneficios de la nueva ley, de acuerdo con el prereglamento presentado por el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, se deben cumplir ciertas condiciones:

Certificación oficial : El voluntariado debe estar avalado por una organización inscrita en el Registro Nacional del MIMP.

Inscripción activa : El voluntario debe figurar como inscrito y haber realizado al menos dos jornadas en los últimos dos años.

Jornadas requeridas : 100 jornadas certificadas en dos años para créditos universitarios y becas; 180 jornadas para sumar puntos en programas de vivienda social.

Reconocimiento académico : Cada universidad definirá si acepta la experiencia voluntaria como crédito académico, dependiendo de su propio reglamento.

Documentación: Presentar un certificado detallado de actividades y capacitaciones.

El propio ministerio acompañará a las organizaciones de voluntariado con asistencia técnica para fortalecer la formalización y calidad de sus programas, asegurando un proceso transparente y sin validaciones irregulares.

También es importante señalar que el reconocimiento del voluntariado no será automático, ya que cada universidad deberá definir internamente si acepta y cómo valida estas experiencias según su propio reglamento. Pero, en el caso de la casa propia, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se tendrá que ajustar.

Ministerio de la Mujer. El perfil del voluntariado en Perú muestra que el 73% son mujeres y el 78,8% tiene estudios universitarios, siguiendo datos de ONU Voluntarios e INEI.

El abandono animal: contexto y urgencia

El proyecto de reglamento estará disponible para consulta pública durante 15 días a partir del 11 de enero de 2026, permitiendo que cualquier ciudadano o entidad interesada remita comentarios y sugerencias a través de la Mesa de Partes Virtual del MIMP o por correo electrónico.

La problemática del abandono animal en Perú es crítica. Más de 6 millones de perros viven en las calles, según el MINSA y organizaciones como Voz Animal Perú. Solo en Lima, la cifra de perros y gatos sin hogar oscila entre 2 y 4 millones, aunque algunos reportes elevan el total nacional a más de 7 millones de animales en situación de calle. Esta realidad hace que el voluntariado animal cobre un valor todavía mayor.

El Registro Nacional de Voluntariado contabiliza cerca de 16.500 voluntarios, predominando jóvenes y adultos jóvenes motivados por ayudar o contribuir a sus comunidades.

SENASA también se suma a la cruzada: verá por perros y gatos de la calle

En paralelo, esta semana se publicó el Decreto Legislativo Nº 1701, que modifica la Ley General de Sanidad Agraria y otorga al SENASA la función de normar y supervisar la salud de perros y gatos en abandono, ajustándose a estándares internacionales.

El reglamento para la implementación de esta función a cargo de este órgano técnico especializado adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) deberá aprobarse en un plazo de 180 días y no implicará gastos adicionales para el Estado.

El déficit habitacional y el abandono animal son desafíos persistentes en Perú. Las reformas recientes buscan articular el compromiso social, la protección animal y el acceso a derechos fundamentales como la vivienda y la educación, construyendo una política de inclusión y desarrollo que tiene como protagonistas a quienes eligen transformar la vida de los más vulnerables.