Un perro robot camina entre criptas y ruinas para salvar la memoria histórica de Lima

Alqo, el perro robot, registra datos precisos en criptas y bóvedas del Centro Histórico de Lima para preservar el patrimonio limeño. - Crédito: Composición / Infobae / Universidad de Lima

Avanza despacio, sin hacer ruido, sobre cuatro patas metálicas. No ladra, no respira, no se cansa. En lugar de ojos, emite pulsos de luz que rebotan en muros centenarios; en vez de olfato, sensores que miden grietas, desniveles y espacios invisibles. Así recorre criptas, bóvedas y estructuras en riesgo del Centro Histórico de Lima un nuevo guardián del patrimonio: Alqo, un perro robot diseñado para registrar lo que el tiempo amenaza con borrar.

Su presencia no es parte de una película futurista, sino de un proyecto real de digitalización y preservación del patrimonio limeño que impulsa la Universidad de Lima, en coordinación con Prolima y el Cabildo Metropolitano. En el año en que la capital cumple 491 años, la tecnología empieza a cumplir un rol clave allí donde los planos no existen, la oscuridad es total y el acceso humano resulta peligroso.

Alqo utiliza sensores LiDAR y sistemas de escaneo 3D para obtener modelos milimétricos de estructuras históricas en riesgo. - Crédito: Universidad de Lima

Alqo se mueve donde nadie más puede hacerlo. Ingresa a espacios estrechos, se desplaza sobre superficies irregulares y registra cada rincón sin necesidad de iluminación. Mientras avanza, captura imágenes, videos y datos en tiempo real que luego se convierten en modelos digitales de alta precisión. No interviene, no toca, no altera: observa y registra.

Ver el pasado con tecnología del futuro

El robot está equipado con sensores LiDAR —dispositivos que usan pulsos de luz láser para medir distancias con precisión— y sistemas de escaneo capaces de levantar información milimétrica de estructuras históricas. Esa data se transforma después en nubes de puntos, modelos 3D y representaciones BIM que permiten estudiar el estado de los inmuebles, planificar restauraciones y documentar su evolución en el tiempo.

Modelos 3D y BIM generados por Alqo permiten monitorear daños y planificar acciones preventivas en monumentos históricos limeños. - Crédito: Universidad de Lima

“Este tipo de tecnología cambia por completo la forma en que se hace el levantamiento de información patrimonial”, explica Ana Luna Torres, docente de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima. “No solo amplía las capacidades técnicas, también reduce los riesgos para las personas que antes debían ingresar a estos espacios”.

Antes, un registro de esta complejidad podía tomar años. Hoy, gracias a la combinación de escáneres, drones, cámaras multiespectrales y ahora un perro robot, el proceso se reduce a meses.

El primer objetivo de Alqo es documentar los restos del Arco del Puente, una estructura emblemática destruida en 1879. - Crédito: Universidad de Lima

El primer objetivo: una estructura perdida hace más de un siglo

La primera misión de Alqo será recorrer los restos del Arco del Puente, una estructura que simbolizó durante siglos la historia de Lima antes de desaparecer en el fuego. Construido en el siglo XVI junto al histórico Puente de Piedra sobre el río Rímac, el arco evolucionó con el paso de los años hasta convertirse en un símbolo urbano.

Durante más de 200 años, resistió terremotos, inundaciones y transformaciones urbanas, hasta que un incendio en 1879, en pleno contexto de la guerra con Chile, lo destruyó casi por completo. Desde entonces, su memoria quedó relegada a crónicas, ilustraciones antiguas y fragmentos de archivo.

Ese pasado inmaterial es ahora el punto de partida para una misión de rescate digital. El registro que Alqo realice permitirá reconstruir, con tecnología moderna, la forma, proporciones y detalles de un monumento que forma parte de la identidad histórica de Lima. No se trata solo de escanear piedras, sino de recuperar una huella que ha sobrevivido únicamente en el imaginario colectivo.

Además, el trabajo con el Arco del Puente sienta un precedente para aplicar la misma metodología en otros inmuebles históricos: desde el Molino de Aliaga hasta la cripta de la Iglesia de Santa Ana. En todos ellos, el objetivo no es reemplazar la restauración física, sino crear un archivo digital que pueda pervivir incluso si el tiempo o los factores humanos continúan erosionando el patrimonio tangible.

Infobae Perú recorrió la zona de excavación donde emergieron estructuras virreinales clave, como el Molino de Aliaga y el Arco del Puente. En diálogo con el arqueólogo Ernesto Olazo, del equipo de Prolima, conocimos los detalles del hallazgo. (Infobae Perú // Carlos Díaz)

Iglesias, bóvedas y memoria en riesgo

El trabajo se extiende también a monumentos religiosos, muchos de ellos con acceso restringido o estructuras frágiles. Gracias al convenio con el Cabildo Metropolitano, el equipo ha desarrollado modelos digitales detallados de espacios como la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y la Iglesia del Sagrario.

Estos registros no solo sirven para restaurar, sino para conservar memoria. “Tener un modelo 3D completo permite comparar el estado del inmueble a lo largo del tiempo y actuar antes de que el daño sea irreversible”, señala Luna Torres.

La máquina recorre espacios prohibidos al ser humano y documenta el deterioro oculto del patrimonio histórico. Una alianza convierte la tradición en datos y abre puertas a la restauración digital. - Crédito: Universidad de Lima

Un laboratorio vivo para estudiantes y ciudad

Detrás de Alqo hay estudiantes, docentes y técnicos que combinan trabajo de campo y análisis digital. La iniciativa funciona también como un laboratorio vivo de formación profesional, donde los alumnos no solo modelan edificios, sino que recorren, estudian y entienden la dimensión histórica y social del patrimonio.

El proyecto sirve como laboratorio vivo, integrando estudiantes y docentes en la conservación digital del patrimonio y la memoria histórica de Lima. - Crédito: Universidad de Lima

“Es una experiencia que conecta tecnología, sostenibilidad y ciudad”, resume Ronny Fischer, director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima. “Lo que queda no es solo un archivo digital, sino un legado para futuras generaciones”.

En silencio, sin cámaras ni titulares, Alqo sigue avanzando entre muros antiguos. Cada paso registra una historia que, de otro modo, podría perderse para siempre.