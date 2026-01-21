Patricia Chirinos en manos del JNE: Renovación Popular apela y organismo confirmará si la deja fuera de las elecciones 2026

Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, apeló la decisión del Jurado Electoral Especial del Callao que declaró improcedente la inscripción de su lista para el Senado

El partido Renovación Popular, bajo la conducción del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, apeló la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao que declaró improcedente la inscripción de su lista de candidatos al Senado para las elecciones generales de 2026, encabezada por la congresista Patricia Chirinos.

Fernando Sandoval, personero legal alterno de la agrupación, presentó el recurso y pidió que el caso sea elevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá decidir si revoca o confirma la exclusión de Chirinos y del exfuncionario municipal Félix Morales Ubillus de la contienda electoral.

La defensa de la formación política argumenta que el informe técnico del JEE no tomó en cuenta las 86 candidaturas presentadas a nivel nacional, lo que, según sostiene, respaldaría la posición de Chirinos dentro del 20% permitido por ley.

El documento presentado señala que Renovación Popular cumplió con los requisitos de transparencia e interoperabilidad, y que la exclusión de la congresista vulnera sus derechos políticos constitucionales.

El partido sostiene que el informe técnico del JEE no consideró las 86 candidaturas presentadas a nivel nacional, lo que respaldaría la inclusión de Chirinos dentro del 20% permitido por ley

“Se ha restringido el derecho a participar en la vida política de la Nación a través de representantes elegidos y de una organización política”, indica el texto, que denuncia afectación al debido proceso y a la obligación de que las decisiones tengan sustento legal.

La resolución del JEE, emitida el pasado viernes, se basó en incumplimientos de los requisitos del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026. El organismo consideró que la incorporación directa de Chirinos, sin participación en elecciones internas, contraviene el principio de democracia interna.

El fallo precisa que el plazo para solicitar reemplazos en las listas venció el 23 de diciembre de 2025, lo que imposibilita cualquier modificación posterior. Según el JEE del Callao, “no resulta factible que se designe un candidato de reemplazo” por la expiración del periodo habilitado para realizar ese trámite, de acuerdo con la resolución.

A pesar de este escenario, la parlamentaria publicó un video en su cuenta de X, antes Twitter, donde mantuvo actividades proselitistas. “Peleo, lucho y alzo mi voz porque el Perú no se rinde, porque la injusticia no se normaliza. Desde muy pequeña he peleado contra lo injusto”, declaró en el video, en el que también rememora su actuación como impulsora de la vacancia del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Fuente: Patricia Chirinos/X

“La democracia no se defiende con silencio, con palabras bonitas. Se defiende con coraje, se defiende luchando, peleando. Soy peleona, sí, soy una mujer que no se calla. (...) Seguiré luchando y alzando mi voz contra todos los que quieran convertir al Perú en su chacra. Seguiré peleando y alzando mi voz. Nadie te va a defender como yo”, añadió.

Distancia

En octubre del año pasado, López Aliaga reconoció que la figura de Chirinos genera debate entre las bases del partido y afirmó que su situación permanecía en evaluación interna. “Es un tema en evaluación”, señaló en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

El exalcalde fue consultado sobre la participación de la congresista en el programa El valor de la verdad, donde sostuvo un intercambio de palabras con el abogado Diego Pomareda. El entrevistador le preguntó si había recibido comentarios o críticas tras esa aparición, cuestionada en redes sociales, y mencionó que algunos de sus seguidores “no la quiere necesariamente a ella”.