Perú

Patricia Chirinos en manos del JNE: Renovación Popular apela y organismo confirmará si la deja fuera de las elecciones 2026

El partido político apeló la decisión del Jurado Electoral Especial del Callao, que excluyó a Patricia Chirinos de la lista para el Senado, con lo cual el Jurado Nacional de Elecciones definirá la situación de la legisladora

Guardar
Renovación Popular, liderado por Rafael
Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, apeló la decisión del Jurado Electoral Especial del Callao que declaró improcedente la inscripción de su lista para el Senado

El partido Renovación Popular, bajo la conducción del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, apeló la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao que declaró improcedente la inscripción de su lista de candidatos al Senado para las elecciones generales de 2026, encabezada por la congresista Patricia Chirinos.

Fernando Sandoval, personero legal alterno de la agrupación, presentó el recurso y pidió que el caso sea elevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá decidir si revoca o confirma la exclusión de Chirinos y del exfuncionario municipal Félix Morales Ubillus de la contienda electoral.

La defensa de la formación política argumenta que el informe técnico del JEE no tomó en cuenta las 86 candidaturas presentadas a nivel nacional, lo que, según sostiene, respaldaría la posición de Chirinos dentro del 20% permitido por ley.

El documento presentado señala que Renovación Popular cumplió con los requisitos de transparencia e interoperabilidad, y que la exclusión de la congresista vulnera sus derechos políticos constitucionales.

El partido sostiene que el
El partido sostiene que el informe técnico del JEE no consideró las 86 candidaturas presentadas a nivel nacional, lo que respaldaría la inclusión de Chirinos dentro del 20% permitido por ley

“Se ha restringido el derecho a participar en la vida política de la Nación a través de representantes elegidos y de una organización política”, indica el texto, que denuncia afectación al debido proceso y a la obligación de que las decisiones tengan sustento legal.

La resolución del JEE, emitida el pasado viernes, se basó en incumplimientos de los requisitos del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026. El organismo consideró que la incorporación directa de Chirinos, sin participación en elecciones internas, contraviene el principio de democracia interna.

El fallo precisa que el plazo para solicitar reemplazos en las listas venció el 23 de diciembre de 2025, lo que imposibilita cualquier modificación posterior. Según el JEE del Callao, “no resulta factible que se designe un candidato de reemplazo” por la expiración del periodo habilitado para realizar ese trámite, de acuerdo con la resolución.

A pesar de este escenario, la parlamentaria publicó un video en su cuenta de X, antes Twitter, donde mantuvo actividades proselitistas. “Peleo, lucho y alzo mi voz porque el Perú no se rinde, porque la injusticia no se normaliza. Desde muy pequeña he peleado contra lo injusto”, declaró en el video, en el que también rememora su actuación como impulsora de la vacancia del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Fuente: Patricia Chirinos/X

“La democracia no se defiende con silencio, con palabras bonitas. Se defiende con coraje, se defiende luchando, peleando. Soy peleona, sí, soy una mujer que no se calla. (...) Seguiré luchando y alzando mi voz contra todos los que quieran convertir al Perú en su chacra. Seguiré peleando y alzando mi voz. Nadie te va a defender como yo”, añadió.

Distancia

En octubre del año pasado, López Aliaga reconoció que la figura de Chirinos genera debate entre las bases del partido y afirmó que su situación permanecía en evaluación interna. “Es un tema en evaluación”, señaló en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

El exalcalde fue consultado sobre la participación de la congresista en el programa El valor de la verdad, donde sostuvo un intercambio de palabras con el abogado Diego Pomareda. El entrevistador le preguntó si había recibido comentarios o críticas tras esa aparición, cuestionada en redes sociales, y mencionó que algunos de sus seguidores “no la quiere necesariamente a ella”.

Temas Relacionados

Patricia ChirinosElecciones 2026peru-politicaRenovación PopularRafael López Aliaga

Más Noticias

Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN VIVO: partido por la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

Las ‘wankas’ se medirán con las ‘moli’ y buscarán celebrar su segundo triunfo que le permita coronarse campeón de la competición por la permanencia y el ascenso. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN

José Jerí EN VIVO HOY: Presidente rechazó acusaciones ante el Congreso y brindará una conferencia de prensa en Palacio

El jefe de Estado compareció en la Comisión de Fiscalización por sus vínculos con Zhihua Yang, con quien se reunió fuera de Palacio en —al menos— dos ocasiones, y Ji Wu Xiaodong, investigado que acudió a Palacio pese a tener una orden de arresto domiciliario vigente

José Jerí EN VIVO HOY:

El Nejmeh SC abre sus puertas a Alexander Succar y lo aproxima al seleccionado de Líbano: “Bienvenido a tu país”

Tras dos pasos previos por el fútbol internacional, el delantero de 30 años emigra nuevamente fuera de la Liga 1. Su llegada al Líbano allana el camino para representar a la selección árabe, una meta que quedó pendiente en 2023 debido al conflicto en la región

El Nejmeh SC abre sus

Leslie Shaw responde con ironía a César BK y desestima sus acusaciones de violencia: “es un ‘princeso’”

La rubia minimizó los señalamientos del cantante y descartó cualquier conflicto serio, atribuyendo la controversia a una estrategia mediática del cantante para ganar notoriedad

Leslie Shaw responde con ironía

Jorge Luna amplía su presencia en el fútbol peruano: será auspiciador oficial de FC Cajamarca y Cusco FC

El comediante y empresario se incorporó como patrocinador del recién ascendido a la Liga 1 y del actual subcampeón nacional, que además competirá en la Copa Libertadores 2026

Jorge Luna amplía su presencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí EN VIVO HOY:

José Jerí EN VIVO HOY: Presidente rechazó acusaciones ante el Congreso y brindará una conferencia de prensa en Palacio

¿Las elecciones 2026 en Perú pueden aplazarse ante una vacancia de José Jerí? Exjefe de la ONPE lo aclara

“Quiero saber quién está detrás del complot”: José Jerí exige investigar filtraciones de videos ante el Congreso

José Jerí señala que desconocía del arresto domiciliario contra empresario chino que lo visitó: “Hay problemas de filtro en Palacio”

José Jerí pide disculpas a los peruanos por ingresar encapuchado a chifa: “Los errores se asumen”

ENTRETENIMIENTO

Leslie Shaw responde con ironía

Leslie Shaw responde con ironía a César BK y desestima sus acusaciones de violencia: “es un ‘princeso’”

Yahaira Plasencia niega embarazo de Luis Fernando Rodríguez: “Estoy con la regla”

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público peruano

Yahaira Plasencia desata rumores de embarazo con misterioso mensaje en redes: “Debo contarles algo”

Rebeca Escribens felicita a Laura Huarcayo tras su llegada a ‘Mande quien mande’: “la gente te extrañaba”

DEPORTES

Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN

Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN VIVO: partido por la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

El Nejmeh SC abre sus puertas a Alexander Succar y lo aproxima al seleccionado de Líbano: “Bienvenido a tu país”

Jorge Luna amplía su presencia en el fútbol peruano: será auspiciador oficial de FC Cajamarca y Cusco FC

Programación del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal TV de la permanencia y ascenso

FPF nombra a Juan Manuel Sulca como presidente de la CONAR y descarta una conducción arbitral extranjera