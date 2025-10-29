Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reconoció este martes que la legisladora Patricia Chirinos genera debate entre las bases del partido y afirmó que su situación se encuentra bajo análisis interno. “Es un tema en evaluación”, sostuvo en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

El exalcalde de Lima fue consultado sobre la participación de la congresista en el programa El valor de la verdad, donde mantuvo un intercambio de palabras con el abogado Diego Pomareda. El entrevistador le preguntó si había recibido opiniones o críticas tras esa aparición, ampliamente cuestionada en redes sociales, y le mencionó que algunos de sus seguidores “no la quiere necesariamente a ella”.

“Sí, es un tema recurrente”, respondió López Aliaga antes de referirse a la relación personal con Chirinos. “Es prima segunda mía. No es que sea una persona desconocida. Segundo, cuando yo tengo una persona, yo no soy juez de nadie”, declaró.

A pesar del vínculo familiar, indicó que la política exige un enfoque objetivo. “Tienes que analizar si (alguien) aporta o no aporta, tienes que ser muy frío en eso”, señaló, y remarcó que todo integrante del partido debe ajustarse a los procedimientos internos de selección.

El alcalde de Lima llegó a Arequipa la noche del 2 de abril acompañado por las congresistas de Renovación Popular, Patricia Chirinos y Norma Yarrow. (Foto: Rafael López Aliaga)

“Tiene que pasar por un proceso interno de votación en un partido que tiene un militante, un voto. Entonces, vamos a ver qué tal le va en ese proceso”, manifestó. López Aliaga subrayó que la posible candidatura de Chirinos, quien expresó en el programa que se postularía “a lo que ‘Porky’ decida”, tampoco cuenta con apoyo anticipado y consideró que “mal haría en adelantar opinión”.

No obstante, aclaró que no vetaría por ahora, ya que prioriza el respeto al debido proceso. “Su voto duro lo tiene el Callao. Vamos a ver si el Callao la quiere o no la quiere, pues”, agregó.

Durante el programa de televisión, el abogado Pomareda criticó a López Aliaga por no cumplir promesas de campaña y cuestionó su capacidad para liderar el país. Frente a esto, Chirinos intervino con comentarios sarcásticos, lo que derivó en un intercambio tenso.

“Ese es justo el tipo de actitudes por las que la gente está cansada. Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”, respondió el constitucionalista.

Fórmula presidencial

López Aliaga presentó en esta jornada la fórmula presidencial de Renovación Popular que participará en las elecciones primarias de 2026. El equipo tiene a su líder como aspirante al principal cargo, con la legisladora Norma Martina proponiéndose para la primera vicepresidencia y Jhon Ramos designado para la segunda.

Integran la nómina Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), y el congresista Alejandro Muñante como accesitarios. Todos figuran como integrantes afiliados a la agrupación.