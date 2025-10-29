Perú

Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

El líder de Renovación Popular evitó un respaldo directo a la legisladora tras la controversia generada por su aparición televisiva. “En política, tienes que analizar (si alguien) aporta o no”, dijo

Por Luis Paucar

Guardar

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reconoció este martes que la legisladora Patricia Chirinos genera debate entre las bases del partido y afirmó que su situación se encuentra bajo análisis interno. “Es un tema en evaluación”, sostuvo en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

El exalcalde de Lima fue consultado sobre la participación de la congresista en el programa El valor de la verdad, donde mantuvo un intercambio de palabras con el abogado Diego Pomareda. El entrevistador le preguntó si había recibido opiniones o críticas tras esa aparición, ampliamente cuestionada en redes sociales, y le mencionó que algunos de sus seguidores “no la quiere necesariamente a ella”.

“Sí, es un tema recurrente”, respondió López Aliaga antes de referirse a la relación personal con Chirinos. “Es prima segunda mía. No es que sea una persona desconocida. Segundo, cuando yo tengo una persona, yo no soy juez de nadie”, declaró.

A pesar del vínculo familiar, indicó que la política exige un enfoque objetivo. “Tienes que analizar si (alguien) aporta o no aporta, tienes que ser muy frío en eso”, señaló, y remarcó que todo integrante del partido debe ajustarse a los procedimientos internos de selección.

El alcalde de Lima llegó
El alcalde de Lima llegó a Arequipa la noche del 2 de abril acompañado por las congresistas de Renovación Popular, Patricia Chirinos y Norma Yarrow. (Foto: Rafael López Aliaga)

“Tiene que pasar por un proceso interno de votación en un partido que tiene un militante, un voto. Entonces, vamos a ver qué tal le va en ese proceso”, manifestó. López Aliaga subrayó que la posible candidatura de Chirinos, quien expresó en el programa que se postularía “a lo que ‘Porky’ decida”, tampoco cuenta con apoyo anticipado y consideró que “mal haría en adelantar opinión”.

No obstante, aclaró que no vetaría por ahora, ya que prioriza el respeto al debido proceso. “Su voto duro lo tiene el Callao. Vamos a ver si el Callao la quiere o no la quiere, pues”, agregó.

Durante el programa de televisión, el abogado Pomareda criticó a López Aliaga por no cumplir promesas de campaña y cuestionó su capacidad para liderar el país. Frente a esto, Chirinos intervino con comentarios sarcásticos, lo que derivó en un intercambio tenso.

“Ese es justo el tipo de actitudes por las que la gente está cansada. Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”, respondió el constitucionalista.

Fórmula presidencial

López Aliaga presentó en esta jornada la fórmula presidencial de Renovación Popular que participará en las elecciones primarias de 2026. El equipo tiene a su líder como aspirante al principal cargo, con la legisladora Norma Martina proponiéndose para la primera vicepresidencia y Jhon Ramos designado para la segunda.

Integran la nómina Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), y el congresista Alejandro Muñante como accesitarios. Todos figuran como integrantes afiliados a la agrupación.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaPatricia ChirinosCallaoperu-politicaRenovación Popular

Más Noticias

¿Cuál es la edad mínima de consentimiento sexual en el Perú?

Es necesario aclarar varios puntos importantes sobre la potestad de los menores de edad para consentir una relación sexual

¿Cuál es la edad mínima

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas

Mejor que caminar: este es el ejercicio que hace que tus músculos trabajen de forma más eficiente

No solo activa más grupos musculares que caminar, sino que también mejora la capacidad cardiovascular, fortalece las articulaciones y contribuye a un gasto calórico mayor

Mejor que caminar: este es

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Tanto Regatas como Alianza Lima contarán con sus mejores piezas tras completar su participación en la Noche Blanquiazul. Esta jornada promete encuentros de altísimo nivel. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 2

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Domicilio y huella dactilar no

Domicilio y huella dactilar no forman parte del Padrón Electoral: esto dijo el Ministerio de justicia sobre la Ley Orgánica de Elecciones

Ronald Atencio, abogado de Guillermo Bermejo, se lanza como precandidato presidencial tras condena a congresista

El grave hecho por el que Raúl Noblecilla fue expulsado del juicio de Pedro Castillo y suspendido como abogado

Se frustra homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

Tomás Gálvez deja sin vehículos a Delia Espinoza a pesar de informe favorable y medida cautelar

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava habla por primera

Yiddá Eslava habla por primera vez del mensaje en Instagram que le cambió la vida: así se enteró de la infidelidad de Julián Zucchi

Tula Rodríguez acompañó a Maju Mantilla en velorio de su madre: “Yo sé lo que es perderla”

Ethel Pozo rechaza presencia de Gustavo Salcedo en funeral de madre de Maju Mantilla: “Yo no lo hubiera dejado entrar”

Tony Succar y Lauren Christine celebran la compra de su nueva casa en Estados Unidos junto a su hija

Doña Marthita llega a Argentina para unirse a las grabaciones de “Los Tinelli” junto a Milett y Marcelo

DEPORTES

Alex Valera recordó a Hernán

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Racing vs Flamengo HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025