Perú

Patricia Chirinos luego de quedar fuera de las elecciones 2026 por decisión del JEE Callao: “Seguiré peleando”

El Jurado Electoral Especial del Callao excluyó a la legisladora y a toda la lista al Senado de Renovación Popular por no cumplir con el requisito de democracia interna. La congresista respondió con un mensaje en redes sociales en el que limitó los comentarios

Guardar
Fuente: Patricia Chirinos/X

La legisladora Patricia Chirinos difundió este lunes un video después de que se hiciera pública una resolución en la que el Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos al Senado presentada por Renovación Popular, nómina que ella encabezaba.

Pese a la decisión, la congresista mantuvo un discurso de campaña: “Sí, soy peleona. Pero no peleo por gusto. Peleo y alzo mi voz porque el Perú no se rinde y la injusticia no se normaliza. Peleo por los trabajadores, las ollas comunes, los niños, los pescadores del Callao y la democracia”, expresó en el video, donde limitó los comentarios.

La resolución del JEE, firmada por Rosa Benavides, presidenta del organismo, señala que la incorporación directa de Chirinos, sin pasar por elecciones internas, infringe el principio de democracia interna requerido para estos comicios.

El documento aclara que el plazo para modificar las listas de candidatos expiró el 23 de diciembre de 2025, lo que imposibilita reemplazos o ajustes adicionales. “No resulta factible que se designe un candidato de reemplazo”, indica la resolución, medida que afecta tanto a Chirinos como al exfuncionario municipal Félix Morales Ubillus.

Patricia Chirinos respondió a la
Patricia Chirinos respondió a la exclusión con un video en redes sociales donde reafirmó su postura combativa y defendió su trayectoria política

En su mensaje, la parlamentaria recordó que impulsó la vacancia del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Desde muy pequeña he peleado contra lo injusto. Peleé y luché contra Castillo cuando quiso quebrar la democracia. Peleé contra ministros que gobernaron de espaldas al pueblo. Luché y alcé mi voz cuando el poder creyó que podía hacer lo que le daba la gana”, afirmó.

“Seguiré luchando y alzando mi voz contra todos los que quieran convertir al Perú en su chacra. Seguiré peleando y alzando mi voz contra todos los que quieran hacerte daño. Nadie te va a defender como yo. Yo hablo con hechos, no con palabras”, añadió en el mensaje, el último que ha publicado tras conocerse el fallo que la excluye de las elecciones de 2026.

Rafael López Aliaga, líder de
Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, reconoció divisiones internas sobre la figura de Chirinos y señaló que su situación dentro del partido ha estado bajo evaluación

Distancia

En octubre del año pasado, López Aliaga reconoció que la figura de Chirinos genera debate entre las bases del partido y afirmó que su situación permanecía en evaluación interna. “Es un tema en evaluación”, señaló en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

El exalcalde fue consultado sobre la participación de la congresista en el programa El valor de la verdad, donde sostuvo un intercambio de palabras con el abogado Diego Pomareda. El entrevistador le preguntó si había recibido comentarios o críticas tras esa aparición, cuestionada en redes sociales, y mencionó que algunos de sus seguidores “no la quiere necesariamente a ella”.

“Sí, es un tema recurrente”, respondió el líder de Renovación Popular antes de referirse a su vínculo personal con la legisladora. “Es prima segunda mía. No es que sea una persona desconocida. Segundo, cuando yo tengo una persona, yo no soy juez de nadie”, declaró.

Temas Relacionados

Patricia Chirinosperu-politicaElecciones 2026Callao

Más Noticias

Cinco partidos políticos pondrán sobre la mesa sus propuestas para el futuro del café y el cacao

El debate se centrará en el papel que tienen el café y el cacao en el desarrollo agrario y el comercio exterior, así como en las políticas que el nuevo gobierno podría implementar para fortalecer su producción, elevar la calidad y garantizar el acceso a mercados internacionales

Cinco partidos políticos pondrán sobre

Deysi Araujo anuncia venta de su departamento en San Isidro tras denunciar discriminación de sus vecinos

La bailarina afirmó que la junta directiva del edificio le prohibió el uso de áreas comunes pese a estar al día con sus pagos, lo que la llevó a presentar una denuncia y optar por mudarse.

Deysi Araujo anuncia venta de

Caso Nicolini: “Fue algo fortuito, somos inocentes”, afirma condenada por incendio en galería donde murieron dos jóvenes

La principal responsable del caso que estremeció a la ciudadanía en 2017 fue capturada por la PNP y permanecerá tras las rejas 32 años

Caso Nicolini: “Fue algo fortuito,

Gonzalo Bueno inicia su camino en el Challenger de Itajaí con un triunfo tras la ’qualy’ del Australian Open

El tenista peruano superó en tres exigentes sets al brasileño Mateus Alves para remontar y sacar boleto a la próxima ronda: rival aún por definir

Gonzalo Bueno inicia su camino

Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video: “Empezamos la cuenta regresiva”

La periodista confirmó que está lista para volver a la conducción tras someterse a una cirugía y publicó un adelanto de lo que será su regreso al prime time en ATV.

Magaly Medina ya está en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí quiere dar explicaciones

José Jerí quiere dar explicaciones ante el Congreso: pide ir este miércoles 21 para aclarar reuniones con empresarios chinos

Mateo Castañeda recusa al juez Richard Concepción Carhuancho tras ganarle en el TC

Partidos de César Acuña y José Jerí registran militantes sentenciados por narcotráfico en La Libertad, según investigación

TC le da la razón a Mateo Castañeda y anula la investigación del caso Los Waykis en la Sombra

Gobierno de José Jerí pide al Congreso que se permita el ingreso de un buque y un helicóptero chino al puerto del Callao

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina ya está en

Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video: “Empezamos la cuenta regresiva”

Deysi Araujo anuncia venta de su departamento en San Isidro tras denunciar discriminación de sus vecinos

TikTok bloquea el perfil de la influencer Moca y le impide transmitir en vivo: ¿hasta el año 2070?

Santiago Suárez llora al confesar que su expareja Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

Entradas para BTS en Perú 2026: ¿se podrá comprar los boletos sin la ARMY Global Membership y cómo funcionará la preventa?

DEPORTES

El Ironi Kiryat Shmona no

El Ironi Kiryat Shmona no quita sus ojos de Perú: Fernando Pacheco convence para reforzar ataque en Ligat ha’Al

Trujillo vivirá una fiesta deportiva con la Media Maratón 2026 desde la Plaza de Armas

Cenaida Uribe confirmó primera renovación de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Melgar 3-2: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026