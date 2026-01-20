Patricia Chirinos luego de quedar fuera de las elecciones 2026 por decisión del JEE Callao: “Seguiré peleando”

Fuente: Patricia Chirinos/X

La legisladora Patricia Chirinos difundió este lunes un video después de que se hiciera pública una resolución en la que el Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos al Senado presentada por Renovación Popular, nómina que ella encabezaba.

Pese a la decisión, la congresista mantuvo un discurso de campaña: “Sí, soy peleona. Pero no peleo por gusto. Peleo y alzo mi voz porque el Perú no se rinde y la injusticia no se normaliza. Peleo por los trabajadores, las ollas comunes, los niños, los pescadores del Callao y la democracia”, expresó en el video, donde limitó los comentarios.

La resolución del JEE, firmada por Rosa Benavides, presidenta del organismo, señala que la incorporación directa de Chirinos, sin pasar por elecciones internas, infringe el principio de democracia interna requerido para estos comicios.

El documento aclara que el plazo para modificar las listas de candidatos expiró el 23 de diciembre de 2025, lo que imposibilita reemplazos o ajustes adicionales. “No resulta factible que se designe un candidato de reemplazo”, indica la resolución, medida que afecta tanto a Chirinos como al exfuncionario municipal Félix Morales Ubillus.

Patricia Chirinos respondió a la exclusión con un video en redes sociales donde reafirmó su postura combativa y defendió su trayectoria política

En su mensaje, la parlamentaria recordó que impulsó la vacancia del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Desde muy pequeña he peleado contra lo injusto. Peleé y luché contra Castillo cuando quiso quebrar la democracia. Peleé contra ministros que gobernaron de espaldas al pueblo. Luché y alcé mi voz cuando el poder creyó que podía hacer lo que le daba la gana”, afirmó.

“Seguiré luchando y alzando mi voz contra todos los que quieran convertir al Perú en su chacra. Seguiré peleando y alzando mi voz contra todos los que quieran hacerte daño. Nadie te va a defender como yo. Yo hablo con hechos, no con palabras”, añadió en el mensaje, el último que ha publicado tras conocerse el fallo que la excluye de las elecciones de 2026.

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, reconoció divisiones internas sobre la figura de Chirinos y señaló que su situación dentro del partido ha estado bajo evaluación

Distancia

En octubre del año pasado, López Aliaga reconoció que la figura de Chirinos genera debate entre las bases del partido y afirmó que su situación permanecía en evaluación interna. “Es un tema en evaluación”, señaló en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

El exalcalde fue consultado sobre la participación de la congresista en el programa El valor de la verdad, donde sostuvo un intercambio de palabras con el abogado Diego Pomareda. El entrevistador le preguntó si había recibido comentarios o críticas tras esa aparición, cuestionada en redes sociales, y mencionó que algunos de sus seguidores “no la quiere necesariamente a ella”.

“Sí, es un tema recurrente”, respondió el líder de Renovación Popular antes de referirse a su vínculo personal con la legisladora. “Es prima segunda mía. No es que sea una persona desconocida. Segundo, cuando yo tengo una persona, yo no soy juez de nadie”, declaró.