Perú

Alcaldes podrían postular a comicios sin renunciar a su cargo: Patricia Chirinos plantea que pidan licencia

Parlamentaria respondió a las acusaciones de presentar propuesta presuntamente para favorecer a Rafael López Aliaga, fundador del partido al que pertenece en la actualidad

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar

La congresista Patricia Chirinos, integrante del grupo parlamentario Renovación Popular, planteó modificar la Ley de Elecciones Municipales, a fin de que los alcaldes provinciales y distritales puedan solicitar una licencia obligatoria sin goce de haber por 60 días antes de la fecha de elecciones, en lugar de verse forzados a presentar una renuncia irrevocable como requisito para postular a otros cargos públicos.

El texto legal plantea que esta licencia, obligatoria y de carácter temporal, permita a quienes lideran gobiernos locales participar en procesos electorales sin perder de manera definitiva su mandato. De acuerdo con la propuesta de Chirinos, el concejo municipal está en la obligación de conceder la licencia, mientras que la omisión en la solicitud será causal de improcedencia en la inscripción de la candidatura.

La parlamentaria señaló que la iniciativa responde a “una situación concreta y urgente”, relacionada con el cronograma electoral vigente. Según el calendario publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los alcaldes interesados en postular a otro cargo deben dimitir irrevocablemente hasta el 13 de octubre de 2025, mientras que otros funcionarios públicos, que no ocupan cargos de elección popular, pueden acogerse a licencia sin goce de haber a partir del 11 de febrero de 2026.

La diferencia normativa, argumenta Chirinos, produce una desigualdad injustificada y afecta la equidad en la competencia electoral, además de poner en riesgo la continuidad institucional de los gobiernos locales. “Interrumpir el mandato mediante una renuncia anticipada deja sin conducción política a la entidad y perjudica directamente a la población, sobre todo en contextos vulnerables donde la presencia del alcalde es decisiva para la articulación de políticas públicas”, menciona.

Propuesta de Patricia Chirinos.
Propuesta de Patricia Chirinos.

Asimismo, expone que el derecho a ser elegido y a participar en la vida política está reconocido tanto por la Constitución Política del Perú como por el marco normativo vigente. La propuesta sostiene que toda restricción legal al ejercicio de este derecho debe superar un test de razonabilidad, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En ese sentido, la licencia temporal permitiría equilibrar la neutralidad electoral y la protección de la institucionalidad, atribuyendo al teniente alcalde o a los regidores la responsabilidad transitoria de liderar el municipio durante la ausencia del titular.

En la exposición de motivos, Chirinos cita experiencias internacionales como la de México, donde los presidentes municipales pueden solicitar licencia temporal, y la de Chile, donde la ley también prevé la licitación temporal para autoridades que participan en elecciones. Estas alternativas, explica la parlamentaria, han permitido mantener la neutralidad del proceso y la continuidad de la gestión pública sin obligar a la autoridad electa a abandonar su cargo de forma definitiva.

¿Propuesta favorece a Rafael López Aliaga?

A través de sus redes sociales, la congresista Patricia Chirinos sostuvo que la propuesta para que los alcaldes puedan solicitar licencia sin goce de haber en vez de renunciar no representa un beneficio directo para Rafael López Aliaga ni para ninguna autoridad municipal con aspiraciones a la reelección. “En el Perú no existe la reelección de alcaldes y no aplica a las próximas elecciones presidenciales, cuyo calendario ya está aprobado”, mencionó.

Insistió que la iniciativa solo busca eliminar una “injusticia” que obliga a los alcaldes a dejar definitivamente el cargo para postular a otros puestos públicos, mientras que otros funcionarios pueden optar por la licencia. Sostuvo que la reforma apunta a garantizar condiciones equitativas de participación, mantener la continuidad de la gestión local y asegurar los servicios para la ciudadanía sin interrumpir obras ni proyectos en ejecución.

Temas Relacionados

Patricia ChirinosRenovación Popularperu-politicaCongreso de la República

Últimas Noticias

Secretario personal del papa León XIV vuelve a Chiclayo y pide orar por el pontífice: “El demonio no va a estar tranquilo”

El sacerdote Edgard Rimaycuna entregó en Chiclayo una mitra donada por el pontífice y destacó el vínculo espiritual entre León XIV y la diócesis. Durante una misa, pidió a los fieles rezar por él y expresó el deseo de que visite pronto la ciudad

Secretario personal del papa León

Examen de admisión UNI 2025-II: ¿cuándo se sabrán los resultados y lista de ingresantes a la Universidad de Ingeniería?

Esta prueba es considerada una de las más exigentes del país, con evaluaciones que abarcan un alto nivel de conocimientos en matemáticas, física, química y razonamiento

Examen de admisión UNI 2025-II:

Falsos mototaxistas asaltan con arma a tres hermanas en San Juan de Miraflores

El padre de las víctimas acudió al serenazgo en busca de ayuda tras el asalto, pero la falta de coordinación entre municipalidades impidió una respuesta efectiva

Falsos mototaxistas asaltan con arma

Fratricidio en Tacna: Hombre asesinó a su hermana de siete puñaladas por disputa de herencia familiar

Tras el brutal ataque, el hombre intentó quitarse la vida cortándose las muñecas, pero fue auxiliado por la Policía y trasladado a un centro de salud

Fratricidio en Tacna: Hombre asesinó

Desvíos en el Callao por Ramal de Línea 4: el 17 de agosto inician obras de estación Carmen de la Legua

Trabajos en la Av. Faucett modificarán el tránsito vehicular como parte de la construcción del Metro de Lima y Callao

Desvíos en el Callao por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alertan que el aumento del

Alertan que el aumento del nivel del mar en el Índico comenzó antes de lo estimado: cuáles son los riesgos

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro por 24 horas y habrá otra movilización

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

Ford revoluciona el modo de fabricar autos con una transformación comparable a la que generó su emblemático Modelo T

Una pelea entre adolescentes por un pantalón terminó con heridos, un arma secuestrada y dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: una persona

Crisis en Cuba: una persona necesita de al menos tres salarios medios para cubrir el costo de la canasta básica

Filipinas acusó a Beijing de provocar la colisión entre buques en el Mar de China Meridional

Estados Unidos sancionó a un grupo armado y empresas por minería ilegal en la República Democrática del Congo vinculadas a China

Estados Unidos ofrece USD 5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

TELESHOW
Benjamín Vicuña contó cómo es

Benjamín Vicuña contó cómo es su relación con la China Suárez: “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”

Guillermo Francella habló del juicio de Julieta Prandi antes del veredicto final: “No se merece lo que ha vivido”

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”