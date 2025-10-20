Perú

Patricia Chirinos ningunea a abogado por criticarla y este le da contundente respuesta: “Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”

El enfrentamiento ocurrió durante El valor de la verdad, donde la congresista fue cuestionada por el abogado Diego Pomareda sobre la alta desaprobación del Congreso

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Patricia Chirinos y Diego Pomareda intercambiaron opiniones sobre la clase política peruana.

La última edición de El Valor de la Verdad, transmitida el domingo 19 de octubre, reunió a las congresistas Patricia Chirinos y Martha Moyano, junto al abogado Diego Pomareda, en un debate televisivo que rápidamente se tornó acalorado. El programa conducido por Beto Ortiz abordó temas de coyuntura política, la desaprobación ciudadana hacia el Parlamento y las críticas al desempeño del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El espacio fue presentado como un encuentro para discutir la gestión política y el futuro del país, pero terminó derivando en un fuerte intercambio entre Chirinos y Pomareda. En un contexto donde el Congreso alcanza un 93 % de desaprobación, según encuestas nacionales, el episodio televisivo reflejó la desconexión entre los representantes y la ciudadanía.

Un comentario que encendió la discusión

Pomareda tomó la palabra para cuestionar el desempeño de Rafel López Aliaga, conocido como “Porky”. Señaló que el burgomaestre no habría cumplido con las promesas realizadas durante su campaña. “Si no ha podido convertir Lima en potencia mundial, ¿cómo podemos esperar que haga del Perú una?”, comentó el abogado.

Chirinos, defensora del alcalde y aliada política en más de una ocasión, lo interrumpió de inmediato. El tono del debate cambió cuando el abogado pidió que el diálogo se mantuviera en un nivel más constructivo. “Beto, yo decía que hay que elevar el nivel del debate”, expresó.

“Ay, sí, muy elevado te veo, papito”

El intercambio subió de tono cuando Chirinos lanzó una burla dirigida al abogado. “Ay, sí, muy elevado te veo, papito”, dijo con ironía, provocando risas en el set. Pomareda no se quedó callado y respondió: “Ese es justo el tipo de actitudes por las que la gente está cansada”.

La conversación continuó con una serie de comentarios personales. “¿Por qué menosprecias a alguien por su juventud?”, cuestionó Beto Ortiz, mientras Chirinos respondía con frases sarcásticas sobre el “colágeno”. En ese momento, Martha Moyano intervino brevemente para calmar los ánimos, pero el cruce entre ambos ya había captado toda la atención del público.

“Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”

Parlamentaria a favor de remover
Parlamentaria a favor de remover a todos los integrantes de la JNJ evidenció su rechazo al pronunciamiento de distintos gobiernos. | Congreso

Antes de cerrar su intervención, Pomareda lanzó una frase que generó reacción dentro y fuera del set. “Cuando la gente se pregunta por qué dice ‘por estos no’, es justo por ese tipo de actitudes. Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”, afirmó en referencia directa a Chirinos. La congresista evitó continuar con la discusión y el conductor dio paso a otro tema.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron el fragmento del programa y opinaron sobre el tono del intercambio. Algunos criticaron la actitud de Chirinos por considerar que desvió el debate hacia lo personal, mientras otros destacaron la respuesta del abogado como una muestra de hartazgo ciudadano frente al comportamiento de ciertos políticos.

Rechazo ciudadano y crisis de representación

La protesta ciudadana logró que
La protesta ciudadana logró que el Congreso y el Ejecutivo atendieran demandas del retiro AFP y la reforma de pensiones. - Crédito Jorge Ballón Artaza/ @Lechucero33/Twitter

El incidente televisivo coincidió con un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones. De acuerdo con los últimos sondeos, el Congreso registra un 93 % de desaprobación, cifra que refleja el desencanto generalizado con la clase política.

Durante la emisión, Moyano defendió el accionar de su bancada, asegurando que las decisiones del Legislativo se toman pensando en la estabilidad del país. Chirinos, en cambio, sostuvo que varias agrupaciones han protegido al Ejecutivo por conveniencia. Pomareda, por su parte, insistió en que el problema no radica solo en los votos, sino en la falta de autocrítica y en la forma en que se ejerce el poder.

Temas Relacionados

El Valor de la VerdadPatricia ChirinosDiego PomaredaCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 20 de octubre de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del

Otra cooperativa disuelta: SBS interviene nueva COOPAC en el sur en medio de rescate regulatorio al sistema

La exclusión de la cooperativa se debió a la omisión de reportes financieros y la falta de respuesta a requerimientos. Superintendencia batalla para adecuar requisitos

Otra cooperativa disuelta: SBS interviene

¿Habrá adelanto de elecciones? El JNE dio detalles del cronograma electoral luego de reunirse con José Jerí

En la reunión celebrada en Palacio de Gobierno también estuvieron presentes las cabezas de la ONPE y el RENIEC

¿Habrá adelanto de elecciones? El

Senamhi: conoce cómo estará el clima en Lima hoy, lunes 20 de octubre

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones climáticas previstas para hoy favorecen el desarrollo regular de las actividades al aire libre en la capital peruana

Senamhi: conoce cómo estará el

Natalia Salas agradece muestras de apoyo tras revelar que el cáncer regresó: “Piénsenme sana y feliz”

La actriz peruana celebra su despedida de soltera a poco de contraer matrimonio. Sin embargo, envió un mensaje a sus seguidores por su cariño

Natalia Salas agradece muestras de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Habrá adelanto de elecciones? El

¿Habrá adelanto de elecciones? El JNE dio detalles del cronograma electoral luego de reunirse con José Jerí

José Jerí felicita al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y propone retomar diálogo al más alto nivel

Fujimorismo arremete contra Rafael López Aliaga: “Olvida que fue tramitador de Boluarte, entregando CV para los ministerios”

Harvey Colchado: “Óscar Arriola está denunciado en el Eficcop como brazo de protección de ‘Los Waykis en la sombra’”

Gabinete de Ernesto Álvarez pide al Congreso el voto de confianza: solicita presentarse el miércoles 22 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas agradece muestras de

Natalia Salas agradece muestras de apoyo tras revelar que el cáncer regresó: “Piénsenme sana y feliz”

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Jesús Barco tomó drástica decisión antes de que Melissa Klug anuncie su separación: “Para Dios no hay nada imposible”

Gianella Marquina comparte fuerte mensaje en medio de la ruptura de su madre con Jesús Barco: “Por culpa de la conducta del tuyo”

Samahara Lobatón deja atrás los celos y apuesta por la confianza: “No le he puesto GPS a Bryan”

DEPORTES

Universitario vs Sport Huancayo EN

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025