Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

El JEE del Callao declaró improcedente la inscripción de la lista al Senado de Renovación Popular para las elecciones generales de 2026

El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos al Senado presentada por el partido Renovación Popular, liderado por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, para las elecciones generales de 2026.

La resolución, emitida el último viernes, deja fuera de la contienda a la legisladora Patricia Chirinos, quien encabezaba la nómina, así como al exfuncionario municipal Félix Morales Ubillus.

La decisión se adoptó tras verificarse incumplimientos de los requisitos establecidos en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026. El Jurado determinó que la incorporación directa de Chirinos, sin participación en elecciones internas, vulnera el principio de democracia interna de la organización política.

El documento precisa que el plazo para solicitar reemplazos en las listas venció el 23 de diciembre de 2025, lo que impide cualquier modificación posterior. De acuerdo con el JEE del Callao, “no resulta factible que se designe un candidato de reemplazo”, debido a la expiración del periodo habilitado para efectuar dichos cambios, conforme consta en la resolución.

La decisión excluye a Patricia Chirinos, cabeza de lista, y al exfuncionario municipal Félix Morales Ubillus

El pronunciamiento lleva la firma de Rosa Benavides, presidenta del JEE del Callao, junto con los miembros del pleno. “Declárese improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado, por la circunscripción electoral múltiple del Callao, presentada por el Personero Legal Titular de la organización política Renovación Popular, con el objeto de participar en las Elecciones Generales 2026”, señala el documento oficial.

Pese a la decisión, Chirinos difundió un video en su cuenta de X, antes Twitter, en el que continuó con actividades proselitistas. “Peleo, lucho y alzo mi voz porque el Perú no se rinde, porque la injusticia no se normaliza. Desde muy pequeña he peleado contra lo injusto”, se le escucha decir en el clip, donde además recuerda su papel como una de las principales impulsoras de la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

“La democracia no se defiende con silencio, con palabras bonitas. Se defiende con coraje, se defiende luchando, peleando. Soy peleona, sí, soy una mujer que no se calla. (...) Seguiré luchando y alzando mi voz contra todos los que quieran convertir al Perú en su chacra. Seguiré peleando y alzando mi voz. Nadie te va a defender como yo”, añadió.

Pese a la resolución, Chirinos continuó con actividades proselitistas

Distancia

En octubre del año pasado, López Aliaga reconoció que la figura de Chirinos genera debate entre las bases del partido y afirmó que su situación permanecía en evaluación interna. “Es un tema en evaluación”, señaló en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

El exalcalde fue consultado sobre la participación de la congresista en el programa El valor de la verdad, donde sostuvo un intercambio de palabras con el abogado Diego Pomareda. El entrevistador le preguntó si había recibido comentarios o críticas tras esa aparición, cuestionada en redes sociales, y mencionó que algunos de sus seguidores “no la quiere necesariamente a ella”.

“Sí, es un tema recurrente”, respondió el líder de Renovación Popular antes de referirse a su vínculo personal con la legisladora. “Es prima segunda mía. No es que sea una persona desconocida. Segundo, cuando yo tengo una persona, yo no soy juez de nadie”, declaró.