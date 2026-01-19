Perú

BTS en Perú: cambio de fecha de sus conciertos en Lima genera conmoción entre la comunidad ARMY del país

Fanáticos de la agrupación coreana aún están a la espera de la confirmación oficial a través de la página oficial, sin embargo, ya se preparan con todo para tener fondos y comprar sus entradas

BTS llegará a Perú para brindar dos fechas de concierto.

La llegada de BTS a Perú, uno de los acontecimientos musicales más esperados de 2026, dio un vuelco inesperado tras el anuncio del cambio de fechas para los conciertos en Lima. La web oficial del tour mundial de la banda surcoreana sorprendió al publicar que las presentaciones previstas para jornadas posteriores de octubre se adelantan ahora al jueves 8 y viernes 9 de octubre, generando un inmediato efecto dominó entre las fanáticas peruanas y la industria local.

El ajuste en el calendario, aún no confirmado oficialmente por la productora a cargo del evento, encendió las redes sociales y multiplicó mensajes de sorpresa, incertidumbre y entusiasmo. Muchos seguidores, que ya planificaban viajes, hospedajes y hasta permisos laborales para esas fechas, se vieron obligados a reorganizar sus agendas. A pesar de la confusión inicial, la noticia reforzó la sensación de inmediatez y expectativa alrededor de la primera visita de BTS a nuestro país.

Aunque todavía no hay información oficial, los fans de BTS ya calculan cuánto necesitarían para ver a sus ídolos en Perú. Conoce los precios estimados por zonas y prepárate para la venta de entradas.

Un cambio que moviliza a todo el fandom

La reprogramación se conoció a través de la web oficial del tour, que actualizó las fechas para Lima apenas días después de la confirmación formal de la capital peruana en el recorrido latinoamericano de BTS. La inclusión de Perú en la gira fue celebrada como un hito histórico por la comunidad ARMY, que lleva años esperando la llegada del grupo más influyente del K-pop. El cambio de fechas, lejos de desanimar, intensificó la movilización de fanáticos que ahora se preparan para asegurar sus entradas en cuanto inicie la venta.

(BTS)

En cuestión de horas, las plataformas digitales y grupos de fanáticas se llenaron de preguntas sobre posibles nuevas fechas, detalles de la venta de boletos y el recinto que albergará los shows. “¿Ya salieron a la venta las entradas? ¿Alguien sabe cómo comprarlas?”, preguntaba una usuaria en X (antes Twitter). Otros, celebraban la coincidencia de las fechas con el mes morado en Perú, festividad del Señor de los Milagros, y bromeaban sobre la posibilidad de que los integrantes de BTS participen en actividades típicas limeñas.

La banda surcoreana sorprendió a todo su fandom peruano al realizar cambio de fechas de sus conciertos en Lima (Jovani Pérez/Infobae)

Expectativa por una tercera fecha

El entusiasmo, sin embargo, no está exento de especulación. La experiencia internacional con BTS indica que, si la demanda supera la oferta, podría habilitarse una tercera función. “En otros países, han abierto fechas extra tras agotar localidades en minutos. Si el fervor se mantiene, aquí podría pasar lo mismo”, comentan fans que siguen de cerca la organización del tour.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál será el recinto para los conciertos ni cuándo comenzará la venta de entradas. Se espera, como en giras pasadas, que los miembros del ARMY oficial tengan acceso anticipado a la preventa, una medida que ayuda a ordenar la demanda inicial y evita colapsos en las plataformas.

La gira mundial de BTS en 2026 marca el regreso conjunto de los siete integrantes a los grandes escenarios tras casi cuatro años dedicados a proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El anuncio del reencuentro ha situado nuevamente al grupo en el centro de la escena musical global, con una agenda que incluye paradas en América, Asia y Europa.

Impacto económico y cultural

La llegada de BTS a Lima trasciende lo estrictamente musical. Promotores y empresarios del sector entretenimiento anticipan un impacto significativo en turismo, hotelería y comercio, impulsado por la movilización de seguidores de todo el país y del extranjero. No es raro que estos eventos dinamicen la economía urbana durante varios días, con hoteles llenos, restaurantes a tope y una ciudad volcada al fenómeno BTS.

El contexto de la gira coincide, además, con el anuncio de un nuevo álbum grupal, previsto para marzo de 2026. El disco, que incluirá catorce canciones, será el primer trabajo conjunto del grupo desde 2022 e incrementa el atractivo de la gira, potenciando la demanda de entradas y la visibilidad del regreso.

La reacción en redes: entre la euforia y la organización

La comunidad ARMY peruana demostró su capacidad de reacción inmediata y creatividad. Mensajes como “El 8 es feriado, todo coincide”, “¿Elegirán Lima para celebrar el cumpleaños de Jimin?” o “Ni Bad Bunny generó tanta demanda como BTS en Perú se multiplicaron en las plataformas digitales. Otros, en tono humorístico, especulaban con la posibilidad de que los idols graben contenido en la ciudad o participen en actividades propias del mes morado.

