Perú

BTS llega a Perú: grupo coreano brindará dos conciertos en octubre

Para alegría de sus fans, el grupo coreano anunció su pronta llegada a Lima.

El grupo surcoreano BTS ha confirmado a Perú como parte de su próxima gira mundial, según el cartel oficial del “BTS World Tour”. La imagen revela una extensa lista de ciudades alrededor del mundo, entre las cuales aparece Lima, donde la boy band presentará dos fechas: 9 y 10 de octubre de 2026. Aunque aún no se ha precisado la localidad del esperado concierto.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores peruanos de la banda, conocidos como ARMY, quienes llevan años solicitando la presencia de BTS en el país. El tour incluye destinos en América, Europa y Asia, y, según el afiche, Lima figura junto a otras grandes capitales como Los Ángeles, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires y São Paulo.

A pesar de la emoción desatada, la organización del evento no ha confirmado aún el recinto ni los detalles sobre la venta de entradas. El arribo del fenómeno global del K-pop al Perú marca un hito para la industria local del entretenimiento, que se prepara para recibir a uno de los grupos más influyentes de la música contemporánea. Los fanáticos permanecen atentos a los canales oficiales para conocer más detalles sobre la visita de BTS a territorio peruano.

