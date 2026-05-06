Retiro de AFP en 2026: Comisión de Economía no agendó hoy ninguno de los seis proyectos

No hay retiro de AFP a la vista. La Comisión de Economía del Congreso luce desierta. La mayoría de los parlamentarios está en virtual y solo discutieron dos proyectos de ley. - Crédito Congreso

El último Congreso de la República unicameral sesiona sus meses finales, antes de dar el pase a un nuevo parlamento con dos cámaras, de senadores y diputados, donde la aprobación de leyes será más compleja y con mayores filtros.

Así, varios proyectos de ley quedarán aún acumulándose en el Congreos de la República, sin sustentarse. Una de estas propuestas es la del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000) que busca ‘repetir plato’ este 2026, tras haber concluido el octavo acceso el pasado 19 de enero de este año.

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Ya esta acumula seis proyectos de ley, todos mayormente similares; sin embargo, aún los congresistas no han presionado por su aprobación como si lo hicieron el 2025. Tampoco la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera lo ha visto como prioridad y en su sesión del 6 de mayo tuvieron en agenda solo el debate y votación de dos dictámenes.

¿Otro retiro de AFP en 2026? Es posible, pero aún poco probable. - Crédito Andina

Noveno de retiro AFP sin apoyo

Actualmente hay seis proyectos para viabilizar el noveno retiro de fondos de las AFP para todos los afiliados; sin embargo, aún no hay presión desde el Congreso para aprobarlo. Como se recuerda, en 2025, los ciudadanos salieron a marchar en contra de la reforma de pensiones actualmente vigente, y lograron que el Congreso retrocediera en el aporte obligatorio para los trabajadores independientes.

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Pero también una de las consignas en ese momento fue el retiro AFP de hasta 4 UIT, que llevaba estancado en la Comisión de Economía durante meses sin dictamen. Tras esta protesta social la comisión, con Victor Flores Ruiz, parlamentario de Fuerza Popular, a la cabeza, se movió rápidamente. En el mismo día que se logró aprobar el octavo retiro de AFP el dictamen llegó al Pleno del Congreso y se aprobó sin mayor problemas.

Ahora la historia es otra. No hay actualmente apoyo ni presión en el Congreso para aprobar un retiro de AFP. Y la Comisión de Economía en sus últimas tres sesiones ha estado avanzando a la velocidad de dos dictamenes por sesión.

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Estos eran los pasos que se realizaban para acceder al octavo retiro de AFP, que ya no está vigente desde el 19 de enero. - Crédito AFP Integra

A este paso, no se daría el noveno retiro de AFP en 2026. La casa de cambio en línea Kambista así lo sugiere en un análisis: “El contexto no es favorable para una aprobación rápida por varias razones. La legislatura actual sesiona solo hasta junio de 2026, lo que deja poco tiempo para que los [...] proyectos pasen por comisiones, sean dictaminados y lleguen al pleno”, opina.

Asimismo, para Kambista hay una gran parte de los afiliados que “ya agotaron sus fondos en los ocho retiros anteriores. Según estimaciones, solo alrededor del 10% de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene fondos suficientes para beneficiarse de un nuevo retiro, lo que reduce el impulso político de la medida”. A pesar de esto, igual consideran una posibilidad por el “historial” del Congreso con respecto a este tema.

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Ojo. Aún no hay retiro de AFP vigente en 2026. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Seis proyectos pendientes

Estos son los seis proyectos presentados para viabilizar el retiro de AFP en 2026. Buscan, en su mayor parte, el mismo tipo de acceso. Solo el de Bellido propone que el total de las 4 UIT se entregué, en total, en máximo 90 días (los demás proponen 30 días para cada UIT, en total 120).

Primer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero

Segundo proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero

Tercer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero

Cuarto proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo

Quinto proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril

Sexto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril.