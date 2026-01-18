Perú

Refresco de maracuyá: receta de una de las bebidas más populares en Perú

Originario de la costa y la selva peruana, el refresco de maracuyá destaca entre las bebidas tradicionales por el uso de maracuyá fresco, una fruta abundante en la región

Jugo de maracuyá, una bebida
Jugo de maracuyá, una bebida tropical y refrescante con un sabor intenso y natural.

El refresco de maracuyá peruano es una bebida que conquista por su sabor exótico y frescura. El intenso aroma y la acidez característica del maracuyá hacen de este refresco una elección perfecta para combatir el calor y acompañar cualquier comida típica peruana. Es muy común encontrarlo en mercados, restaurantes y reuniones familiares en Perú, donde su preparación simple y rápida lo convierte en un clásico de las bebidas caseras.

Originario de la costa y la selva peruana, el refresco de maracuyá destaca entre las bebidas tradicionales por el uso de maracuyá fresco, una fruta abundante en la región. En muchas zonas del país, se acostumbra prepararlo como parte del menú diario, especialmente en verano. Suele acompañarse con platos de la gastronomía criolla o como refresco en celebraciones, y existen variantes que incorporan hierbas aromáticas o jugo de limón para realzar su sabor.

Receta de refresco de maracuyá peruano

La receta del refresco de maracuyá peruano se basa en la extracción del jugo de la fruta fresca, que se mezcla con agua fría y azúcar hasta lograr un equilibrio entre dulzura y acidez. El resultado es una bebida vibrante, con un color amarillo intenso y un sabor ligeramente ácido que refresca al instante.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la fruta: 10 minutos
  • Disolución del azúcar y mezcla: 5 minutos
  • Servir y enfriar: 5 minutos

Tiempo total estimado: 20 minutos

Ingredientes

  1. 4 a 5 maracuyás frescos (o 1 taza de pulpa pura de maracuyá)
  2. 1 litro de agua fría (puede ser mitad agua, mitad hielo)
  3. 5 a 6 cucharadas de azúcar (ajustar al gusto)
  4. 1 limón (opcional, para agregar acidez)
  5. Hielo al gusto
  6. Hojas de menta fresca (opcional, para decorar)

Cómo hacer refresco de maracuyá peruano, paso a paso

  1. Parte los maracuyás en mitades y extrae la pulpa con una cuchara.
  2. Coloca la pulpa en una licuadora y licúa durante unos segundos, solo para separar el jugo de las semillas. No licúes en exceso para evitar triturar las semillas.
  3. Cuela la mezcla con un colador fino y separa las semillas, dejando únicamente el jugo y la pulpa líquida.
  4. Vierte el jugo de maracuyá en una jarra grande y añade el litro de agua fría.
  5. Agrega el azúcar y mezcla hasta que se disuelva completamente. Prueba la mezcla y ajusta el dulzor a tu preferencia.
  6. Si deseas una nota más ácida, exprime el jugo de un limón y agrégalo a la mezcla.
  7. Añade hielo al gusto en los vasos antes de servir.
  8. Sirve el refresco bien frío y decora con hojas de menta si lo prefieres.
  9. Para una versión más saludable, puedes reemplazar el azúcar por panela o un endulzante natural.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 a 5 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 80-100 kcal
  • Carbohidratos: 20-25 g
  • Azúcares: 18-22 g
  • Vitamina C: 30-40% del valor diario recomendado
  • Fibra: 1-2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El refresco de maracuyá se puede conservar en refrigeración hasta por 24 horas en un recipiente hermético. Después de ese tiempo, puede perder frescura y cambiar de sabor.

