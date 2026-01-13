Reunión a escondidas en un chifa: quién es Zhihua Yang, el empresario que cenó con José Jerí

Encapuchado y escondido. Así fue como José Jerí, presidente interino del Perú, acudió a una reunión con Zhihua Yang, un empresario chino. La cita tuvo lugar en el chifa del empresario el 26 de diciembre, pasadas las 10 de la noche. Este encuentro generó una nueva controversia para el Ejecutivo y abrió la posibilidad de que Jerí Oré sea citado a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

¿La razón? Se trató de una reunión que no cuenta con registro oficial y que se realizó bajo un marcado hermetismo, en una fecha que coincidió con el cierre de las celebraciones navideñas. Ante las críticas, el mandatario salió al frente y aseguró que no se trató de algo “oscuro”. Según indicó, la conversación se dio como parte del planeamiento de actividades por el Día de la Amistad Perú–China, algunas de las cuales —aseguró— también se desarrollaron en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, esta versión fue puesta en duda por fuentes de la comunidad china en el Perú, que señalaron que el empresario no tendría participación en la organización de dicho evento y que no existe antecedente de presidentes peruanos reuniéndose con empresarios de esa nacionalidad para coordinar actividades oficiales de esa conmemoración. Esta contradicción reforzó los cuestionamientos sobre la naturaleza real del encuentro.

José Jerí y la reunión no registrada en un chifa: quién es Zhihua Yang

La explicación presidencial, no obstante, no logró disipar las dudas y reavivó la interrogante sobre por qué el mandatario sostuvo una reunión con un empresario chino en pleno periodo navideño, una fecha caracterizada por la baja cobertura mediática.

Un empresario con presencia reiterada en Palacio de Gobierno

La reunión del 26 de diciembre no fue el primer acercamiento de Zhihua Yang a los espacios de poder. De acuerdo con el registro de visitas del Despacho Presidencial, el empresario ingresó a Palacio de Gobierno en al menos tres oportunidades durante diciembre y enero.

La primera visita se produjo el 12 de diciembre, cuando permaneció 53 minutos en la sede presidencial. Posteriormente, el 29 de diciembre, apenas días después de la cena en el chifa, el empresario volvió a Palacio y permaneció allí tres horas. Según el registro oficial, esa reunión habría sido con Johana Ocampos, secretaria de Comunicaciones de Palacio. Un tercer ingreso se produjo el 5 de enero, con una duración de una hora y 17 minutos.

Si bien estas visitas no figuran como reuniones directas con el presidente, todas estuvieron vinculadas al área de Comunicación Estratégica y Prensa, lo que ha generado interrogantes sobre el rol que cumple el empresario en el entorno gubernamental.

El empresario Zhihua Yang y la reunión nocturna con José Jerí en un chifa

Viajes a China y vínculos políticos bajo observación

El dominical Punto Final recordó que Zhihua Yang ya había sido mencionado previamente en relación con viajes a China realizados en 2024, en los que participaron congresistas y personas vinculadas a círculos políticos cercanos al poder. Las razones de esos desplazamientos no fueron transparentadas públicamente.

Según información difundida por el periodista Carlos Viguria, el empresario formó parte de una delegación que viajó a China en julio de 2024, encabezada por Dina Boluarte, y tuvo presencia en actividades de alto nivel con autoridades del país asiático.

Nicanor Boluarte y el empresario

Zhihua Yang está vinculado a varias empresas que operan en un mismo edificio situado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, espacio donde también se llevó a cabo una de sus reuniones con el presidente interino José Jerí. En ese inmueble funcionan diversas compañías de capital chino, entre ellas Tengda Cerámica S.A.C., firma que en el pasado obtuvo contratos con el Estado y que, además, recurrió a los servicios profesionales de Nicanor Boluarte entre 2023 y 2024.

Asimismo, Yang aparece como gerente general de Hidroeléctrica América S.A.C., empresa que posee la concesión del proyecto Hidroeléctrica Pachachaca 2, ubicado en la región Apurímac. A este entramado empresarial se suma América Capon S.A.C., otra compañía relacionada con el empresario que también contrató a Nicanor Boluarte en 2023.