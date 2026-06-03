Perú

¿Quién es Carla Arce? La exbailarina vinculada a Miguel Trauco tras ampay dentro de camioneta en Miraflores: “Un amigo al que quiero mucho”

Tras la difusión del ampay, muchos se preguntaron quién era la mujer que acompañaba al futbolista durante la madrugada en Miraflores

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Magaly TV presenta imágenes exclusivas del futbolista Miguel Trauco junto a una mujer identificada como Carla Arce en el asiento trasero de una camioneta. El reportaje investiga el pasado de Arce, su paso por grupos de cumbia y su cercanía con conocidos salseros. .ATV/ Magaly TV La Firme.

La difusión de las imágenes de Miguel Trauco junto a una mujer dentro de una camioneta BMW en el distrito de Miraflores generó una ola de comentarios y especulaciones en el mundo del espectáculo y el deporte. Luego de que el programa de Magaly Medina mostrara el encuentro ocurrido durante la madrugada del último domingo, la atención no solo se centró en el futbolista, sino también en la identidad de la joven que lo acompañaba.

Tras varias interrogantes sobre quién era la mujer captada junto al exdefensor de la selección peruana, el programa reveló que se trata de Carla Arce, una figura que, aunque para muchos resultaba desconocida, cuenta con una trayectoria ligada al mundo artístico, la música tropical y la escena salsera nacional.

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El informe presentado por el espacio televisivo comenzó recordando las imágenes difundidas previamente del futbolista. “Ayer ya vimos que en la madrugada de este domingo, el pelotero Miguel Trauco estuvo con una amiguita en una mionca BMW. Pero ¿quién es esta chica que hace que el jugador del Boys salga hasta con cara de cansado?”, señaló la voz en off del reportaje, despertando la curiosidad de los televidentes.

La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.
La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Carla Arce responde sobre Miguel Trauco

La producción del programa decidió entonces profundizar en la historia de Carla Arce y reconstruir parte de su recorrido en el mundo artístico. Antes de convertirse en noticia por su cercanía con Trauco, la joven ya había tenido presencia en la televisión peruana y en diversas producciones musicales.

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Consultada directamente sobre su relación con el futbolista, Carla Arce optó por una respuesta breve y prudente. “Mira, es un gran amigo al cual quiero mucho”, afirmó cuando fue abordada por el programa.

Sin embargo, el reportaje señaló que cuando se le preguntó por detalles específicos del encuentro captado por las cámaras, la situación cambió. “Un amigo al que quiere mucho, así nos respondió Carla Arce cuando le preguntamos por Miguel Trauco. Pero cuando le dijimos que nos era curioso que los dos hayan estado en el asiento de atrás de la mionca, que cuando bajó se acomodó el pantalón y que al parecer las lunas estaban empañadas, Karla ya no contestó nada más”, relató la voz del informe.

La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.
La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es Carla Arce?

Más allá del ampay, el reportaje dedicó gran parte de su emisión a mostrar quién es realmente la mujer que acompañaba al futbolista. Según la investigación televisiva, Carla Arce ha mantenido durante años una activa presencia en el ambiente artístico.

“Carla Arce es una mujer que le encantaría y le fascinaría la noche, y así lo demuestra en sus redes sociales con muchos videos y fotos de juergas”, comentó la producción mientras mostraba diversas publicaciones de la joven en plataformas digitales.

Uno de los aspectos más llamativos de su trayectoria es su paso por la agrupación de cumbia Los Ángeles de Fuego, una orquesta que tuvo notoriedad años atrás en el circuito musical peruano. De acuerdo con el informe, durante esa etapa artística utilizaba otro nombre.

La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.
La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

“Fue parte de un grupo cumbiambero de la prehistoria llamado Los Ángeles de Fuego. En ese tiempo, ella se hacía llamar Morena y se paseaba por los canales haciendo musicales”, señaló la voz en off.

Su experiencia en el mundo artístico no se limitó a la música tropical. Con el paso de los años también participó en diferentes producciones audiovisuales vinculadas a la salsa peruana. Uno de los trabajos más recordados fue su aparición en la adaptación del vals ‘Rebeca’, donde compartió escenas con el actor Pietro Sibille.

“Pero esta chica ha sido también musa de videoclips de orquestas de salsa. En la adaptación del vals Rebeca, ella actúa y comparte roles con el actor Pietro Sibille y dos galanes se pelean por su amor”, destacó el informe.

La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.
La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Su amistad con Antonio Cartagena

La exposición mediática de Carla Arce continuó con otras participaciones dentro del género salsero. El programa recordó que también fue protagonista de uno de los videoclips más populares de la agrupación Zaperoko. “También fue la protagonista del hit de la Orquesta Zaperoko en la canción La Resistencia”, detalló la voz del reportaje.

Otro aspecto que llamó la atención fue la estrecha relación que mantiene con el cantante de salsa Antonio Cartagena. Las imágenes difundidas mostraron numerosas publicaciones donde ambos aparecen compartiendo escenarios, viajes y eventos musicales dentro y fuera del país. “Parece que a Carla Arce le gusta mucho la salsa y con quien se luce en varias publicaciones es con el salsero Antonio Cartagena, donde se nota que son muy cercanos, porque cuando fue a cantar a Argentina, Carla fue con él”, indicó el informe.

Las imágenes también mostraron registros de una gira en República Dominicana, donde Carla Arce acompañó al intérprete de “Ni siquiera”. En una de las grabaciones difundidas por el programa se escucha a la propia joven expresar su agradecimiento. “República Dominicana, con los mejores. Antonio Cartagena”, comenta Carla en uno de sus videos.

Según la producción televisiva, la cercanía entre ambos quedó reflejada en múltiples publicaciones realizadas a lo largo de los años. “Parece que al moreno lo acompañaba a sus presentaciones. Ella, desde un lado del escenario, lo graba y también lo hace cuando él se encontraba con sus colegas”, relató el reportaje.

La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.
La historia de Carla Arce, la joven captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

La amistad habría alcanzado un nivel importante de confianza. “Tanta afinidad tendría con el salsero que le cantó en su cumpleaños y Karla le tiene tanta confianza que subió al escenario y le bailó al moreno”, añadió la voz en off. A lo largo de la nota también se hizo énfasis en la constante actividad de Carla Arce en redes sociales, donde comparte fotografías, videos de viajes, eventos y momentos personales. El informe señaló además que suele experimentar con diferentes estilos de imagen.

“Pero esta, la ahora amiga de Trauco, es camaleónica. Pasa de los rulos al cabello lacio, del rubio al cabello oscuro. Pero eso sí, en las redes sociales siempre luce lo que tiene. Tal vez eso es lo que había atraído a Miguel Trauco”, comentó el programa.

Finalmente, el informe cerró con una observación sobre las diferencias entre algunas de sus fotografías y los videos recientes publicados en plataformas digitales. “Pero esta amiga del pelotero charapa, que ya tiene sus añartus, parece que se ha metido sus buenos retoquitos o es que los filtros del TikTok hacen maravillas, porque estos son los últimos videos que ha subido y se le ve recontradiferente”, expresó la voz en off.

Miguel Trauco es ampayado con una mujer: imágenes muestran que ambos permanecieron juntos dentro de una camioneta. Captura: Magaly TV La Firme.
Miguel Trauco es ampayado con una mujer: imágenes muestran que ambos permanecieron juntos dentro de una camioneta. Captura: Magaly TV La Firme.

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