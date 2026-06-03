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Perú ganó el bronce en la Copa Panamericana Sub 17: ¿cuándo arranca su camino en el Mundial de Vóley?

Las ‘matadorcitas’ lograron subir al podio en el torneo continental y ahora se alistan para decir presente en la cita mundialista en Chile

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La selección peruana se alista para el gran reto: el Mundial Sub 17 de Chile.
La selección peruana de vóley se alista para el gran reto: el Mundial Sub 17 de Chile. Crédito: NORCECA

La selección peruana sub 17 cerró su participación en la Copa Panamericana de Vóley 2026 con una actuación destacada al quedarse con la medalla de bronce. El equipo dirigido por Marcello Bencardino superó a Canadá en un intenso partido por el tercer lugar y aseguró su lugar en el podio del certamen continental, resultado que ratifica el crecimiento de una generación que ahora apunta a un desafío mayor: el Mundial de la categoría.

El combinado nacional culminó su campaña en Tegucigalpa, Honduras, ubicándose entre los tres mejores del torneo tras imponerse por 3-2 a las norteamericanas, en un duelo exigente que se definió en cinco sets. Con este triunfo, Perú cerró de manera positiva una competencia que también sirvió como preparación para la máxima cita juvenil del voleibol femenino.

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¿Cuándo se jugará el Mundial Sub 17 de Vóley?

El siguiente desafío de la selección peruana será el Campeonato Mundial Femenino Sub 17 de la FIVB 2026, que corresponde a la segunda edición de este certamen internacional de categoría juvenil. El torneo reúne a las mejores selecciones nacionales menores de 17 años y es organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), ente rector del deporte a nivel mundial.

La competencia está programada para desarrollarse del 6 al 16 de agosto de 2026 en Chile, teniendo como sedes distintas ciudades del país sureño. Será uno de los eventos más importantes del calendario juvenil del vóley, con la participación de equipos de todos los continentes.

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A poco más de dos meses del inicio del torneo, la selección peruana continuará su preparación con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a una competencia que exigirá un alto nivel desde el debut.

Perú cumplió una destacada participación en la Copa Panamericana de Vóley Sub 17 y se quedó con el bronce
Perú cumplió una destacada participación en la Copa Panamericana de Vóley Sub 17 y se quedó con el bronce. Crédito: NORCECA

Un grupo complicado para las ‘matadorcitas’

Perú integrará el Grupo B del Mundial Sub 17 junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas, en una serie de alta exigencia que reunirá a selecciones de distintos continentes. Entre los rivales destaca el conjunto chino, actual campeón de la categoría, mientras que Venezuela llega tras consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Sudamérica en el ámbito juvenil.

El sistema de competencia contempla una fase de grupos bajo el formato de todos contra todos, en la que cada equipo disputará cinco encuentros. Al término de esta etapa, los cuatro mejores ubicados de cada grupo avanzarán a los octavos de final, manteniendo así sus aspiraciones en el certamen.

La selección peruana iniciará su participación el 6 de agosto frente a Túnez, en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en la ciudad de Valparaíso, duelo que marcará el estreno de la ‘blanquirroja’ en la competencia.

El arranque no será sencillo para el equipo dirigido por Marcello Bencardino, que deberá afrontar un calendario exigente desde el inicio y buscar resultados positivos que le permitan mantenerse en carrera por la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Fixture de Perú en el Mundial Sub 17

El calendario de la selección peruana en la fase de grupos es el siguiente:

  • 6 de agosto (15:00 horas): Perú vs Túnez
  • 7 de agosto (12:00 horas): Perú vs Venezuela
  • 8 de agosto (12:00 horas): Perú vs México
  • 10 de agosto (15:00 horas): Perú vs Filipinas
  • 11 de agosto (18:00 horas): Perú vs China

Con la medalla de bronce obtenida en la Copa Panamericana y los reconocimientos individuales conseguidos por dos de sus figuras, la selección peruana llegará al Mundial con el objetivo de competir de igual a igual y seguir consolidando a una generación que ilusiona al voleibol nacional.

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