Keiko Fujimori afirma que en gestión de Pedro Francke en el MEF hubo desplome de inversión: “Genera absoluta desconfianza”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este martes que Pedro Francke, exministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) y jefe del equipo económico del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), “genera una absoluta desconfianza”, al cuestionar su gestión en el portafolio.

“La inversión privada se redujo a cero. Se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo”, declaró en diálogo con la prensa mientras destacaba que en su equipo técnico participa Luis Carranza, quien fue lideró la misma cartera en dos ocasiones durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

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“El señor Carranza ha sido el mejor ministro de Economía de los últimos años. Las cifras de crecimiento en el Perú llegaron entre 7% y 9% y se crearon más de dos millones y medio de puestos de trabajo. Con solas esas cifras ustedes pueden sacar y comparar el desempeño de ambos exministros”, agregó.

Carranza ocupó el cargo entre julio de 2006 y julio de 2008, etapa en la que Perú registró un crecimiento económico cercano al 9 %, lo que le valió ser considerado por la revista América Economía como “el mejor ministro de Economía” de Latinoamérica de 2007.

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Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori speaks to the media after attending a televised debate with leftist candidate Roberto Sanchez, ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En años previos, se desempeñó como viceministro de Hacienda durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2005), cuando Pedro Pablo Kuczynski dirigía el ministerio, quien posteriormente asumió la presidencia en el período 2016-2018.

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