Congreso peruano y senador mexicano plantean retomar vínculos entre ambos países tras crisis diplomática

El presidente interino del Congreso peruano, Fernando Rospigliosi, recibe al senador mexicano Alejandro Moreno en Lima para abordar la observación electoral y la reanudación de los lazos bilaterales, marcados por una crisis diplomática reciente. (Congreso de la República)

En medio de una relación diplomática marcada por tensiones y desencuentros en los últimos años, el presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, recibió al senador mexicano Alejandro Moreno, titular del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), quien llegó al Perú para participar como observador internacional en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

El encuentro se realizó en el Parlamento peruano y fue promovido por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón. La reunión permitió abordar temas vinculados al fortalecimiento de la democracia, la observación electoral y la necesidad de recomponer los vínculos entre Perú y México, dos países con una relación histórica de cooperación, pero afectados por una crisis diplomática que escaló tras la caída de Pedro Castillo.

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Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso, recibe al senador Alejandro Moreno en el Parlamento peruano para discutir la democracia, observación electoral y lazos Perú-México. (Congreso de la República)

Las relaciones entre ambos gobiernos se deterioraron desde 2022, luego de que el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respaldara públicamente a Castillo y cuestionara la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte. En 2023, el Perú retiró a su embajador en México y redujo la relación al nivel de encargado de negocios. Años después, la tensión volvió a escalar con el caso de Betssy Chávez, quien solicitó asilo en la embajada mexicana en Lima, episodio que llevó al Perú a romper relaciones diplomáticas con México.

Rospigliosi pide retomar la normalidad

Durante la cita, Rospigliosi destacó la importancia de la presencia de observadores internacionales en el proceso electoral peruano y expresó su confianza en que ambos países puedan recuperar la normalidad en sus relaciones.

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“Hay una delegación mexicana que está aquí para participar como observadores en las elecciones. Hemos conversado sobre la importancia de retomar la normalidad en las relaciones entre nuestros dos pueblos, que tienen una relación muy antigua y fraterna”, señaló el titular interino del Parlamento.

El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, se reunió con el senador mexicano Alejandro Moreno en el Parlamento peruano para dialogar sobre la observación electoral y el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Perú y México. (Congreso de la República)

El congresista también recordó que Perú y México integran la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración regional que ha quedado atravesado por las tensiones políticas entre ambos gobiernos. Pese al quiebre diplomático, ambos países mantienen vínculos económicos, migratorios y culturales que trascienden los desacuerdos entre sus autoridades.

La visita de Moreno se produce a pocos días del balotaje entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. En esa línea, Rospigliosi subrayó la relevancia del acompañamiento internacional en una elección que definirá el nuevo mapa político peruano.

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Moreno: “Las decisiones del Gobierno mexicano no representan al pueblo de México”

Por su parte, Alejandro Moreno agradeció el recibimiento en el Congreso y afirmó que la comunidad internacional busca contribuir al fortalecimiento de la democracia peruana. Según indicó, en los próximos días se sumarán más de 65 observadores internacionales provenientes de más de 30 países de América Latina, el Caribe, Europa, Asia y África para acompañar la jornada electoral.

“Perú es un país muy importante para todos nosotros y un referente democrático en la región. Son las peruanas y los peruanos quienes decidirán libremente el destino de su país”, manifestó.

El senador mexicano Alejandro Moreno se reunió con el presidente interino del Congreso peruano, Fernando Rospigliosi, para abordar lazos diplomáticos y observación electoral en el Parlamento. (Congreso de la República)

El senador mexicano también marcó distancia frente a las decisiones adoptadas por el Gobierno de su país durante los últimos años. “Las decisiones tomadas por el Gobierno mexicano no representan al pueblo de México. Nosotros mantenemos un profundo respeto, afecto y admiración por el Perú. Siempre impulsaremos una relación de amistad, cooperación e integración entre nuestros países”, sostuvo.

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Su declaración apuntó directamente al trasfondo diplomático del encuentro. El deterioro de las relaciones bilaterales no solo involucró al Ejecutivo peruano y mexicano, sino también al Congreso, que declaró persona non grata a López Obrador en 2023 y, posteriormente, a la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de la controversia por el asilo concedido a Betssy Chávez.

Un gesto político en plena segunda vuelta

La reunión entre Rospigliosi y Moreno abre una señal política en un momento especialmente sensible para el Perú. La presencia de observadores internacionales ocurre en la antesala de una segunda vuelta presidencial polarizada, pero también en medio de una relación bilateral que permanece fracturada a nivel diplomático.

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Aunque el encuentro no implica una recomposición formal de las relaciones entre ambos Estados, sí instala un mensaje desde el Parlamento peruano y un sector político mexicano: la necesidad de separar las diferencias entre gobiernos del vínculo histórico entre ambos pueblos.

Moreno reconoció la labor institucional de Rospigliosi para promover el diálogo y la integración regional, mientras el titular interino del Congreso insistió en la importancia de mantener espacios de entendimiento. Aunque el encuentro no implica una recomposición formal de las relaciones diplomáticas, sí marca un gesto político en medio de una relación bilateral que continúa fracturada entre ambos gobiernos.

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