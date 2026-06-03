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Cusco FC apunta a Javier Rabanal como nuevo entrenador para enmendar el irregular camino en la Liga 1 2026

El escenario inhabitual por el que transita el conjunto ‘dorado’ ha obligado al presidente Julio Vásquez a ir por un técnico con experiencia y galones. El nombre de Javier Rabanal gana consenso

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Javier Rabanal sumó una experiencia plomiza en Universitario. - Crédito: Difusión
Javier Rabanal sumó una experiencia plomiza en Universitario. - Crédito: Difusión

Cusco FC ha pasado de ser un ejemplo a un desastre en poco menos de seis meses. El problema ha radicado en la salida inesperada de Miguel Rondelli, acaso el estratega de mayor éxito en la historia reciente de la institución, y el craso error en reemplazarlo con un Alejandro Orfila irresoluto y rescindido.

Con el afán de salir de la crisis deportiva, los altos mandos de la institución ‘dorada’ están trabajando a contrarreloj para cerrar la llegada de un nuevo estratega y el nombre que reúne más consenso en los despachos es el del español Javier Rabanal.

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Javier Rabanal.
Javier Rabanal fracasó en Ate. - Crédito: Universitario.

El perfil del ex técnico de Universitario es el que más convence actualmente en Cusco FC para que ocupe el banquillo durante el mes de intertemporada, con Copa de La Liga entremedias, y de cara al inicio del Torneo Clausura 2026. Los avances se han realizado, según ha detallado D’ Enganche, y solo hace falta saber la posición final del profesional.

Eso sí, hay un fuerte competidor que puede ubicarse en la primera posición de la carrera por Rabanal. El Emelec se encuentra muy interesado en contratarlo y ha dado un paso muy prometedor al sostener conversaciones formales, aunque la última palabra no está pronunciada.

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El entrenador español gana consenso en la institución 'dorada'; existen diálogos formales para cerrar su llegada. | VIDEO: D' Enganche

Rabanal, paso en falso

Tal vez a Javier Rabanal le interese la propuesta oficial de Cusco FC para contar con una revancha en Perú. Su última experiencia fue tanto ruidosa como lastimera al no lograr establecer una línea clara en cuanto a juego y resultados en Universitario de Deportes, club que apostó por su llegada tras campeonar con Independiente del Valle.

Las cualidades del español para llegar a Ate fueron su experiencia en un escenario de mayor nivel como la LigaPro (ECU), capacidad táctica para emplear distintos sistemas y confianza con las áreas formativas. La dirección deportiva creyó que esas virtudes explotarían en la ‘U’, pero eso nunca se dio.

Javier Rabanal brindando charla técnica en Universitario. - Crédito: Difusión
Javier Rabanal brindando charla técnica en Universitario. - Crédito: Difusión

Los problemas de Javier Rabanal con Universitario se dieron muy rápido. A pesar de que había triunfos, estos no convencían con rotundidad a las autoridades ni mucho menos a la hinchada. Se le achacaba que el equipo había perdido intensidad, fuerza y potencia para convertirse en un conjunto terrenal, plomizo y predecible. Además, su grupo no veía con buenos ojos la frontalidad ejercida durante sus comparecencias.

La gota que rebalsó el vaso fue la ineptitud de la configuración ‘crema’ para afrontar la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 y la irregularidad en el Torneo Apertura, que se vio reflejada en una caída impresionante en la clasificación. Instaurado el desastre, la dirigencia optó por resolver su contrato.

El técnico de Universitario habló luego de la derrota ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores 2026. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

Cusco FC, ritmo irregular

Cusco FC está transitando por un escenario inhabitual que ha encendido las alarmas. La entidad ‘dorada’ se encuentra en un estado de máxima alerta a partir de una serie de resultados adversos que han complicado la campaña en el Torneo Apertura 2026.

Aunque Cusco FC aparece en la sexta plaza de la clasificación, lo preocupante ha sido la marcada irregularidad y la falta de un estilo futbolístico definido. De ahí que se haya decidido cortar el proceso con el uruguayo Alejandro Orfila, quien no dio la talla durante el tiempo que estuvo en la banca.

Tabla del Grupo A de Cusco FC por la Copa Libertadores 2026.
Cusco FC se despidió de la Copa Libertadores con una participación bochornosa. - Crédito: Difusión

A Orfila se le recordará por dos infames capítulos: la estrepitosa campaña realizada en la Copa Libertadores 2026, donde los ‘dorados’ acabaron últimos en el Grupo A con solo una unidad y ofreciendo un rendimiento paupérrimo, y la avergonzante goleada 8-0 encajada frente a Alianza Lima, en Matute.

Sin más tiempo que perder, el presidente Julio Vásquez se ha tomado la atribución de buscar personalmente al entrenador ideal que pueda sacar a su equipo de la inestabilidad y la carpeta que más atención genera es la del español Javier Rabanal.

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