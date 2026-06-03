Juez que revisa el pedido de enjuiciar a Roberto Sánchez registra antecedentes por acoso sexual y dormir en su despacho

Un reportaje revela el polémico historial del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, quien está a cargo del caso de Roberto Sánchez. El magistrado enfrenta un proceso disciplinario por graves cargos que incluyen quedarse dormido en su despacho, presunto acoso sexual y abuso de autoridad.

El juez Adolfo Farfán Calderón, titular del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima y encargado de evaluar un pedido de la Fiscalía para que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) afronte un juicio oral por supuesta presentación de información falsa sobre aportes y financiamiento partidario entre 2018 y 2020, acumula una serie de antecedentes, incluidos señalamientos de acoso sexual.

Según un informe difundido este martes por Canal N, el Poder Judicial solicitó en 2024 la destitución de Farfán Calderón, tras la apertura de expedientes disciplinarios por diversas faltas, entre ellas acoso sexual, abuso de cargo y permanecer dormido durante el horario laboral.

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) le inició el 8 de abril de 2024 un procedimiento disciplinario abreviado por tres cargos: haber sido hallado dormido en el despacho del Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, conductas de acoso sexual hacia una servidora judicial y uso de su posición para pedir favores personales, como la compra de jugos, desayunos y medicinas.

La resolución oficial solicitó a la JNJ su “destitución por su desempeño” en la institución. En 2019, según el mismo informe, el Ministerio Público lo investigó por una denuncia de coima de tres mil dólares atribuida a él y a su equipo, aunque el caso fue archivado por falta de pruebas.

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El Poder Judicial solicitó la destitución de Farfán Calderón en 2024, tras la apertura de expedientes por acoso sexual, abuso de función y haber sido hallado dormido durante su jornada laboral

Además, una evaluación del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de 2013 consignó que acumulaba cuatro medidas disciplinarias y tres cuestionamientos a su labor, entre ellos abuso de autoridad y prevaricato.

El mismo canal reportó, en base a documentos, que entre 2009 y 2011 su rendimiento en la gestión de expedientes resultó bajo, con puntajes de 1.31, 1.19 y 0.50, respectivamente.

A pesar de estos antecedentes, Farfán Calderón logró reincorporarse al Poder Judicial en mayo de 2025, después de ser absuelto por la JNJ. Según el magistrado, nunca recibió notificación oficial sobre la denuncia de coima. Consultado por el medio, confirmó vía chat que enfrentó el pedido de destitución, que la JNJ lo absolvió y que no fue notificado por la denuncia de presuntas coimas.

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Actualmente, el juez tiene a su cargo la evaluación del pedido de la Fiscalía para imponer una pena de cinco años y cuatro meses de prisión a Sánchez, por el supuesto desvío de unos 280.000 soles de fondos de financiamiento electoral de Juntos por el Perú a cuentas personales.

La Junta Nacional de Justicia inició un proceso disciplinario contra el magistrado, mientras que informes previos señalaron bajo rendimiento y otras faltas administrativas, además de una investigación archivada por presunta coima en 2019

En la primera audiencia realizada días atrás, en la que el aspirante presidencial participó de forma telemática, Farfán Calderón aclaró que todavía no había instalado la vista del pedido fiscal ni los argumentos de la defensa, debido a que primero debía resolver una serie de recursos presentados por los implicados.

También señaló que en septiembre del año pasado se archivó la principal acusación contra Sánchez por fraude en la administración de persona jurídica, delito que contempla penas de 2 a 5 años de prisión.

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El juez programó continuar con la revisión del caso a partir de las 15:30 horas del próximo 4 de junio, ocasión en que deberá resolver otros pedidos de las defensas antes de escuchar los argumentos sobre la solicitud de enjuiciamiento y decidir si ordena el inicio del juicio.

Sánchez, representante en estos comicios del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), disputará el 7 de junio la segunda vuelta presidencial contra la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).