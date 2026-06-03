Se resolvió conflicto entre Fabiana Rojas y Olva Latino: voleibolista quedó libre tras polémica denuncia de maltrato

Fabiana Rojas resolvió conflicto interno con Olva Latino y quedó como jugadora libre. Crédito: Instagram

El conflicto entre Fabiana Rojas y Olva Latino llegó a su fin. Semanas después de denunciar haber sido víctima de maltrato por parte de una compañera durante la temporada 2025/26, la central peruana logró resolver su situación contractual y quedó oficialmente como agente libre para negociar con cualquier club de cara a la próxima campaña.

La noticia fue revelada por Sandra Rodríguez, exvoleibolista y actual comunicadora, durante una reciente edición del podcast ‘Ataque Cruzado’. Allí confirmó que la deportista ya recibió su carta pase, cerrando así un episodio que marcó su salida de la institución de Pueblo Libre y generó una fuerte controversia en el vóley peruano.

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Según explicó Rodríguez, Olva Latino cumplió con los compromisos económicos pendientes y otorgó la libertad a la jugadora, poniendo punto final a una relación que había quedado seriamente desgastada tras los hechos que se hicieron públicos semanas atrás.

“Ya le pagaron a Fabi, ya está libre también. Tiene la carta pase de jugadora libre. El problema es que ha perdido las oportunidades que tenía. Pero ya vendrán las oportunidades otra vez”, comentó la exvoleibolista nacional.

Con este panorama, Fabiana Rojas podrá enfocarse en encontrar un nuevo destino para continuar su carrera profesional. Si bien en su momento aseguró que había dejado pasar algunas oportunidades debido a que no contaba con su carta pase, ahora tendrá el camino despejado para negociar y definir el siguiente capítulo de su trayectoria deportiva.

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La periodista Sandra Rodríguez reveló que se resolvió el conflicto entre la jugadora y el club. (Video: A Presión)

Una relación que terminó desgastada

Sandra Rodríguez también consideró que la salida era el desenlace más lógico para ambas partes, teniendo en cuenta el desgaste que provocó la controversia en las últimas semanas. El conflicto no solo involucró a Fabiana Rojas, sino que terminó alcanzando a otras integrantes del plantel, generando un ambiente que hacía cada vez más difícil una continuidad en la institución.

“Ella es central, vamos a ver que encuentre un equipo para la próxima temporada. Ya en Latino no se podía quedar. Qué bien que han cumplido económicamente, creo que es lo que correspondía. Me parece bien también que le hayan dado su carta, porque creo que era una relación desgastada. Ella no se podía quedar ahí definitivamente, era obvio”, agregó.

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La denuncia que desató la polémica

La controversia comenzó cuando Fabiana Rojas reveló en el mismo podcast ‘Ataque Cruzado’ que había sufrido agresiones verbales y físicas por parte de una integrante del plantel de Olva Latino durante la última temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Aunque inicialmente evitó mencionar nombres, posteriormente la propia institución identificó a Mirtha Uribe como la persona aludida en la denuncia. El club respaldó a la exseleccionada nacional y rechazó cualquier señalamiento que involucrara una práctica institucional de maltrato.

Días después, Uribe y varias jugadoras del equipo difundieron un pronunciamiento conjunto en el que negaron que hubiera existido una agresión física o verbal. Según su versión, el conflicto se originó por diferencias internas dentro del grupo y fue abordado oportunamente por el comando técnico.

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Comunicado de Olva Latina sobre agresión a Fabiana Rojas.

A la espera de una nueva oportunidad

Con su situación contractual resuelta, Fabiana Rojas queda ahora enfocada en encontrar un nuevo equipo para la temporada 2026/27. La central, que atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera, tendrá la oportunidad de iniciar una nueva etapa lejos de la polémica que marcó su salida de Olva Latino.

Por el momento no se conoce cuál será su próximo destino, aunque ya cuenta con la libertad necesaria para negociar y definir el siguiente paso de su trayectoria profesional.