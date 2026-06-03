Karla Tarazona y Christian Domínguez hablan tras su boda y revelan por qué no tendrán luna de miel: “Estamos muy contentos”

Los recién casados Karla Tarazona y Christian Domínguez ofrecen sus primeras declaraciones a la prensa, revelando detalles de su boda civil y explicando por qué no tendrán luna de miel. ATV/ Magaly TV La Firme.

Después de semanas de expectativa y especulaciones, Karla Tarazona y Christian Domínguez finalmente dieron el sí en una ceremonia civil realizada en el distrito de San Borja. La pareja, que ha protagonizado una de las historias sentimentales más comentadas de la televisión peruana, decidió formalizar su relación rodeada de familiares y amigos cercanos, marcando así un nuevo capítulo en su historia de amor.

Tras culminar la ceremonia, los recién casados se acercaron brevemente a los medios de comunicación que aguardaban en los exteriores para obtener sus primeras impresiones. Aunque evitaron profundizar en detalles relacionados con la celebración o con los preparativos del matrimonio, sí se mostraron agradecidos por el interés generado alrededor de este importante acontecimiento en sus vidas.

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Con una evidente sonrisa y reflejando tranquilidad, ambos coincidieron en expresar su felicidad por el paso que acababan de dar. La pareja dejó claro que se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su relación.

“Estamos muy contentos, muy felices”, señalaron ante las cámaras al ser consultados por sus emociones luego de oficializar su unión.

La canción que sorprendió en la boda de Karla Tarazona y provocó carcajadas en el set de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

Una boda íntima y alejada de la ostentación

A diferencia de otras celebraciones que suelen realizarse en el mundo del espectáculo, Karla Tarazona y Christian Domínguez apostaron por un evento sencillo y reservado. Los esposos explicaron que nunca estuvo en sus planes organizar una gran fiesta religiosa o una celebración multitudinaria.

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Según comentaron, la intención siempre fue compartir este momento únicamente con las personas más cercanas a su entorno familiar y afectivo.

La pareja reveló además que fueron algunas personas vinculadas a Huarmi, el emprendimiento que ambos impulsan, quienes terminaron animándolos a organizar una pequeña reunión para celebrar después de la ceremonia civil.

Por esa razón, tras convertirse oficialmente en marido y mujer, decidieron trasladarse hasta Huaral, donde se llevó a cabo una reunión privada en compañía de sus invitados.

Magaly cuestiona fotos de boda de Karla Tarazona y Christian: “Se olvidaron de lo romantic chic”. Captura: Magaly TV La Firme.

No habrá luna de miel

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la decisión de no realizar una luna de miel, al menos por ahora. En un contexto donde muchas parejas optan por viajar inmediatamente después de casarse, Karla y Christian sorprendieron al anunciar que no tendrán tiempo para disfrutar de un descanso romántico.

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Los recién casados explicaron que sus compromisos profesionales les impiden ausentarse durante varios días y que ambos deberán retomar sus actividades laborales casi de inmediato.

De hecho, Christian Domínguez confirmó que al día siguiente de la celebración volverían a sus labores habituales, descartando cualquier viaje o escapada especial para celebrar el matrimonio.

Recién casados, Karla Tarazona y Christian Domínguez agradecen el cariño y descartan luna de miel. Captura: Magaly TV La Firme.

Así fue la celebración en Huaral

Aunque la pareja intentó mantener en reserva gran parte de los detalles de la fiesta, algunas imágenes terminaron siendo difundidas por Magaly TV, La Firme, programa que obtuvo registros exclusivos de la reunión realizada en Huaral.

Las imágenes mostraron distintos momentos de la celebración, desde la llegada de los novios hasta los bailes y presentaciones musicales que animaron la velada.

Lejos de tratarse de una fiesta ostentosa o de una producción de grandes dimensiones, el evento destacó por su ambiente familiar y relajado. Los asistentes compartieron entre risas, música y bailes en una celebración que tuvo como principal objetivo festejar el inicio de esta nueva etapa para la pareja.

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Recién casados, Karla Tarazona y Christian Domínguez agradecen el cariño y descartan luna de miel. Captura: Magaly TV La Firme.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la actitud de Christian Domínguez, quien se mostró particularmente animado durante la fiesta. Las cámaras captaron al cantante disfrutando de la música y demostrando sus habilidades para el baile, algo que generó diversos comentarios en redes sociales.

La celebración contó además con la participación de agrupaciones musicales encargadas de poner ritmo a la noche. Entre los momentos más comentados estuvo la interpretación de “La Incondicional”, clásico tema de Luis Miguel, cuya elección provocó bromas y comentarios posteriores en programas de espectáculos.

Sin embargo, más allá de las anécdotas, las imágenes reflejaron una pareja visiblemente emocionada y agradecida por poder compartir este momento junto a sus seres queridos.

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Lo que parecía una interpretación musical más terminó convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de la celebración. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la actitud de los novios

Como era de esperarse, la boda también fue materia de análisis en el programa de Magaly Medina, quien dedicó varios minutos a comentar distintos aspectos relacionados con la ceremonia y la posterior celebración.

La conductora cuestionó especialmente la decisión de los esposos de evitar responder preguntas más personales por parte de la prensa, considerando que durante toda la jornada compartieron diversos detalles de la boda a través de redes sociales.

Según la periodista, resultaba contradictorio mostrar públicamente gran parte de los preparativos y luego mostrarse reservados cuando los medios intentaban obtener declaraciones.

Medina consideró, además, que Karla Tarazona optó por mantener distancia de ciertas preguntas porque sabía que los periodistas abordarían temas incómodos relacionados con su historia sentimental y con el pasado mediático de la pareja.

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Recién casados, Karla Tarazona y Christian Domínguez agradecen el cariño y descartan luna de miel. Captura: Magaly TV La Firme.

Las críticas al aspecto físico de Christian Domínguez

Durante la misma emisión, la popular “Urraca” también comentó sobre la apariencia física de Christian Domínguez. La periodista señaló que el cantante lucía un rostro distinto al habitual y atribuyó ese cambio a posibles tratamientos estéticos.

Según expresó durante su programa, el rostro del artista se veía particularmente terso, motivo por el cual sugirió que podría haber recurrido a procedimientos cosméticos.

Recién casados, Karla Tarazona y Christian Domínguez agradecen el cariño y descartan luna de miel. Captura: Magaly TV La Firme.

Un nuevo capítulo para la pareja

Con esta unión civil, Karla Tarazona y Christian Domínguez consolidan una historia que durante años estuvo marcada por momentos complejos, separaciones, reconciliaciones y una constante exposición pública.

Pese a las críticas, comentarios y opiniones que continúan generándose alrededor de su relación, ambos dejaron claro que atraviesan una etapa de estabilidad y felicidad. Su breve pero significativa declaración —“Estamos muy contentos, muy felices”— resume el sentimiento con el que decidieron iniciar esta nueva etapa como esposos.

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Recién casados, Karla Tarazona y Christian Domínguez agradecen el cariño y descartan luna de miel. Captura: Magaly TV La Firme.