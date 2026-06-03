Perú

Melanie Martínez y Mary Moncada se suman a broma de Magaly Medina sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

La expareja del cantante y la recordada protagonista del ampay que remeció su relación con Pamela Franco participaron en un divertido segmento de televisión tras el matrimonio civil del cumbiambero con Karla Tarazona

Guardar
Google icon
Junto a Magaly Medina y Mónica Cabrejos, ambas aparecieron usando vestidos de novia negros en una escena que rápidamente generó comentarios en redes sociales. ATV/ Magaly TV La Firme.

La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez no solo acaparó la atención de los programas de espectáculos y las redes sociales, sino que también dio pie a una serie de situaciones inesperadas que rápidamente se volvieron tema de conversación entre los seguidores de la farándula peruana.

Mientras los recién casados celebraban el inicio de una nueva etapa en su historia de amor, en los estudios de televisión se desarrollaba una escena cargada de humor, simbolismo y referencias a algunos de los episodios más comentados en la vida sentimental del cantante.

Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una emisión especial de Magaly TV, La Firme, donde varias figuras vinculadas de alguna manera al pasado mediático de Christian Domínguez aparecieron utilizando vestidos de novia de color negro. La escena fue presentada como parte de un segmento humorístico que buscó comentar la boda del cumbiambero desde una perspectiva satírica.

PUBLICIDAD

Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Entre las participantes estuvieron Melanie Martínez, madre de la primera hija del cantante, y Mary Moncada, recordada por haber protagonizado el denominado caso del “auto rana”, episodio que terminó convirtiéndose en uno de los ampays más comentados de los últimos años en la televisión peruana. Ambas compartieron escena con la conductora Magaly Medina y la comunicadora Mónica Cabrejos, quienes también lucieron atuendos similares.

La imagen de las cuatro mujeres vestidas con trajes de novia negros rápidamente captó la atención del público. Más allá del tono humorístico del segmento, la presencia de Melanie Martínez y Mary Moncada no pasó desapercibida debido a los antecedentes que ambas mantienen con Christian Domínguez y a la repercusión mediática que tuvieron sus respectivas historias.

PUBLICIDAD

Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

En el caso de Melanie Martínez, su nombre siempre estará asociado a una de las etapas más conocidas en la vida personal del cantante. La relación entre ambos terminó en medio de acusaciones de infidelidad que generaron una amplia cobertura mediática. Durante años, ese episodio fue recordado como uno de los escándalos sentimentales que marcaron la trayectoria pública de Christian Domínguez.

Por otro lado, la presencia de Mary Moncada también tuvo un significado especial para quienes siguen de cerca la farándula local. Su nombre cobró notoriedad tras convertirse en protagonista del recordado ampay conocido popularmente como el del “auto rana”, episodio que generó una fuerte polémica y que terminó provocando la ruptura de la relación entre Christian Domínguez y Pamela Franco.

Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Precisamente por esos antecedentes, la participación de ambas mujeres en el programa fue interpretada por muchos televidentes como una manera de recordar algunos de los capítulos más mediáticos en la vida amorosa del cantante. Sin embargo, el tono utilizado durante el segmento fue principalmente humorístico y estuvo orientado a comentar la boda desde una perspectiva ligera y entretenida.

La escena tomó aún más relevancia debido a que ocurrió el mismo día en que Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron legalmente su relación. Tras varios años de una historia marcada por acercamientos, distanciamientos y nuevas oportunidades, la pareja decidió dar el paso definitivo y contraer matrimonio civil en una ceremonia realizada en el distrito limeño de San Borja.

Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

La ceremonia tuvo lugar en la Notaría Vela Velásquez, donde familiares, amigos cercanos y allegados acompañaron a los novios en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Desde tempranas horas, los medios de comunicación estuvieron atentos a cada detalle del evento, captando imágenes de los preparativos y de la llegada de los protagonistas.

Para la ocasión, Karla Tarazona apostó por un vestido de novia diferente a los tradicionales diseños largos. La conductora lució un modelo de falda corta que resaltó su figura y reflejó un estilo moderno y desenfadado. Por su parte, Christian Domínguez optó por un look elegante compuesto por un saco de tono plomo oscuro combinado con pantalón negro.

Las imágenes de la ceremonia comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios digitales. Los seguidores de la pareja celebraron el momento con mensajes de felicitación, mientras otros recordaban la larga historia que ambos han compartido a lo largo de los años.

Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Christian DomínguezMelanie MartínezKarla TarazonaMary MoncadaMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Gana Diario: resultados del 2 de junio del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Verifique si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo

Gana Diario: resultados del 2 de junio del último sorteo

Zorritos, Tumbes, registra un sismo de magnitud 4

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los sismos más fuertes del mundo

Zorritos, Tumbes, registra un sismo de magnitud 4

Qué se celebra el 3 de junio en el Perú: huellas de liderazgo, cultura e identidad nacional

Esta fecha reúne episodios y figuras clave que modelan el devenir político, educativo y cultural del país, revelando la diversidad de influencias que han marcado la consolidación de la nación peruana

Qué se celebra el 3 de junio en el Perú: huellas de liderazgo, cultura e identidad nacional

Magaly Medina aparece de negro y cuestiona boda ‘romantic chic’ de Karla y Christian: “Lo único white que había era el traje de la novia”

La conductora inició su programa del 2 de junio con un llamativo vestido negro y un tono burlón para analizar cada detalle del matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez, desde el vestido de la novia hasta las fotos de su noche de bodas

Magaly Medina aparece de negro y cuestiona boda ‘romantic chic’ de Karla y Christian: “Lo único white que había era el traje de la novia”

Magaly Medina destroza a Karla Tarazona y Christian Domínguez por sus fotos semidesnudos tras la boda: “Parece OnlyFans”

La conductora de ATV no tuvo reparos en criticar las fotografías que los recién casados compartieron desde su habitación de hotel y aseguró que las imágenes tenían una evidente connotación sensual

Magaly Medina destroza a Karla Tarazona y Christian Domínguez por sus fotos semidesnudos tras la boda: “Parece OnlyFans”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Congreso peruano y senador mexicano plantean retomar vínculos entre ambos países tras crisis diplomática

Congreso peruano y senador mexicano plantean retomar vínculos entre ambos países tras crisis diplomática

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Juez que revisa el pedido de enjuiciar a Roberto Sánchez registra antecedentes por acoso sexual y dormir en su despacho

Brígida Curo de Juntos por el Perú utiliza camioneta de una dirigente de CPP, partido vinculado a Nicanor Boluarte

Keiko Fujimori afirma que en gestión de Pedro Francke en el MEF hubo desplome de inversión: “Genera absoluta desconfianza”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina aparece de negro y cuestiona boda ‘romantic chic’ de Karla y Christian: “Lo único white que había era el traje de la novia”

Magaly Medina aparece de negro y cuestiona boda ‘romantic chic’ de Karla y Christian: “Lo único white que había era el traje de la novia”

Magaly Medina destroza a Karla Tarazona y Christian Domínguez por sus fotos semidesnudos tras la boda: “Parece OnlyFans”

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casan y encienden las redes: el pedido sobre fotos, el baile del gusano y una fiesta en Huaral

Mariela Arévalo, expareja de Miguel Trauco se pronuncia tras el ampay: hace anuncio y se enfoca en su carrera

Tatiana Astengo critica a Keiko Fujimori tras el debate y advierte: "Traicionó a su familia y ¿crees que no te traicionará a ti?"

DEPORTES

Perú ganó el bronce en la Copa Panamericana Sub 17: ¿cuándo arranca su camino en el Mundial de Vóley?

Perú ganó el bronce en la Copa Panamericana Sub 17: ¿cuándo arranca su camino en el Mundial de Vóley?

Cusco FC apunta a Javier Rabanal como nuevo entrenador para enmendar el irregular camino en la Liga 1 2026

Segunda eliminación al hilo en el debut de Gonzalo Bueno: cayó ante Dusan Lajovic en Challenger de Perugia

Se resolvió conflicto entre Fabiana Rojas y Olva Latino: voleibolista quedó libre tras polémica denuncia de maltrato

Oliver Sonne confía en que Perú sorprenda a España en amistoso internacional: “Tenemos condiciones para enfrentarlos”