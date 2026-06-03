Qué se celebra el 3 de junio en el Perú: huellas de liderazgo, cultura e identidad nacional

La fecha reúne efemérides políticas, militares y culturales relevantes para la memoria del país, incluyendo nacimientos de personalidades, combates memorables, acuerdos diplomáticos y distinciones internacionales a exponentes de la música criolla (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 3 de junio reúne acontecimientos vinculados con la política, la cultura, la educación, la diplomacia y la historia militar del Perú.

En esta fecha nacieron figuras como Miguel Feijoo de Sosa, José Fernando de Abascal e Isaac Alzamora, personajes ligados al desarrollo intelectual y administrativo del país. También se recuerda el combate del monitor Huáscar en Pisagua durante la Guerra del Pacífico y la firma del Tratado de Lima entre Perú y Chile en 1929.

Además, la OEA reconoció en 1987 a grandes exponentes de la música criolla peruana, mientras que en 1947 falleció Julio César Tello, pionero de la arqueología nacional.

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3 de junio de 1718 - nace Miguel Feijoo de Sosa, ilustrado peruano y autor clave del virreinato

El abogado arequipeño Miguel Feijoo de Sosa dejó una huella en el Virreinato del Perú gracias a sus investigaciones históricas y sus propuestas de reforma institucional. (Historia Hispánica)

Miguel Feijoo de Sosa nació el 3 de junio de 1718 en Arequipa y desarrolló una destacada trayectoria intelectual y administrativa durante el Virreinato del Perú.

Estudió en el Colegio de San Martín y en la Universidad de San Marcos, donde se graduó como abogado. Fue corregidor de Quispicanchi y Trujillo, además de ocupar cargos vinculados a la Real Hacienda y al Tribunal de Cuentas.

Su obra Relación descriptiva de la ciudad y provincia de Trujillo del Perú se convirtió en un valioso documento histórico, geográfico y económico. También impulsó propuestas reformistas, críticas al sistema colonial y acciones filantrópicas en Lima.

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3 de junio de 1743 - nace José Fernando de Abascal, virrey que defendió el dominio español en el Perú

Durante su etapa como virrey del Perú, Abascal fortaleció instituciones coloniales y dirigió campañas políticas y militares contra las ideas independentistas. (Pedro Díaz)

José Fernando de Abascal nació el 3 de junio de 1743 en Oviedo, España, y se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes del Virreinato del Perú durante las guerras de independencia.

Militar y administrador colonial, asumió como virrey entre 1806 y 1816, periodo en el que impulsó reformas educativas, sanitarias y económicas. También fortaleció instituciones como el Colegio de Medicina y apoyó campañas de vacunación.

Su gobierno destacó por la defensa del dominio español frente a los movimientos independentistas en Sudamérica. Fue reconocido con el título de marqués de la Concordia Española del Perú.

3 de junio de 1850 - nace Isaac Alzamora, médico y educador vinculado a la reforma universitaria peruana

La trayectoria de Isaac Alzamora quedó ligada al desarrollo de la medicina peruana y a las reformas impulsadas en la Universidad de San Marcos. (Luis Astete Concha)

Isaac Alzamora nació el 3 de junio de 1850 en Lima y destacó como médico, catedrático y figura clave de la educación superior en el Perú. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde posteriormente ejerció la docencia y asumió el rectorado.

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Participó activamente en debates científicos y académicos de finales del siglo XIX, promoviendo reformas en la enseñanza universitaria y en la formación médica.

También integró instituciones vinculadas a la salud pública y la investigación científica. Su trayectoria quedó asociada al fortalecimiento de la medicina peruana y al desarrollo intelectual del país.

3 de junio de 1879 - Huáscar resiste ataque chileno en Pisagua y evade persecución en plena Guerra del Pacífico

El monitor Huáscar enfrentó a buques chilenos en Pisagua y consiguió escapar tras horas de combate en uno de los episodios navales de la Guerra del Pacífico. (Marina de Guerra del Perú)

El 3 de junio de 1879, el monitor Huáscar protagonizó un enfrentamiento naval frente a buques chilenos en las costas de Pisagua durante la Guerra del Pacífico.

Bajo el mando del almirante Miguel Grau, la embarcación peruana había llegado para abastecerse de carbón tras hostigar posiciones enemigas y cortar comunicaciones submarinas. Al abandonar el puerto, fue interceptada por las naves Blanco Encalada y Magallanes, lo que originó un intenso intercambio de artillería.

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Pese a las dificultades por la baja calidad del combustible y la presión enemiga, el Huáscar logró escapar gracias a la maniobra de su tripulación y sufrió solo una baja.

3 de junio de 1929 - Perú y Chile firman el Tratado de Lima que resolvió la disputa por Tacna y Arica

El acuerdo de 1929 permitió el retorno de Tacna al Perú y fijó nuevas condiciones fronterizas entre ambos países luego de años de tensión diplomática. (BNP)

El 3 de junio de 1929, Perú y Chile firmaron el Tratado de Lima para poner fin a la controversia territorial sobre Tacna y Arica, originada tras la Guerra del Pacífico.

El acuerdo estableció la reincorporación de Tacna al territorio peruano, mientras Arica permaneció bajo soberanía chilena. Además, Chile se comprometió a entregar una compensación económica al Perú y se fijó la Línea de la Concordia como frontera terrestre entre ambos países.

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El tratado también otorgó facilidades portuarias y ferroviarias al Perú en Arica, marcando un momento clave en la relación diplomática bilateral.

3 de junio de 1987 - OEA reconoció a cinco figuras peruanas como Patrimonio Artístico de América

La OEA distinguió a grandes exponentes de la música criolla peruana y reconoció el impacto cultural del criollismo en todo el continente americano. (El Peruano)

El 3 de junio de 1987, la Organización de los Estados Americanos distinguió en Washington D.C. a cinco referentes de la música criolla peruana con el título de “Patrimonio Artístico de América”.

El reconocimiento recayó en Jesús Vásquez, Óscar Avilés, Arturo “Zambo” Cavero, Augusto Polo Campos y Luis Abanto Morales por su aporte a la cultura musical del continente.

Durante la ceremonia, Avilés y Cavero interpretaron valses emblemáticos como Contigo Perú y Y se llama Perú, composiciones de Augusto Polo Campos. La distinción fortaleció el prestigio internacional del criollismo y resaltó su valor dentro de la identidad cultural peruana.

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3 de junio de 1947 - muere Julio César Tello, padre de la arqueología peruana y descubridor de Chavín

El descubridor de Chavín y Paracas dejó una obra decisiva para comprender el pasado andino y revalorar el origen de las civilizaciones peruanas. (Andina)

Julio César Tello falleció el 3 de junio de 1947 en Lima, tras convertirse en una de las figuras más influyentes de la arqueología y antropología peruana.

Nacido en Huarochirí en 1880, destacó por investigar y revalorar las culturas prehispánicas del país con métodos científicos. Descubrió las culturas Chavín y Paracas, impulsó la creación de museos nacionales y defendió el origen autóctono de la civilización andina.

Además de médico y docente universitario, promovió el estudio del patrimonio histórico peruano y dejó una obra fundamental para comprender el pasado preincaico y fortalecer la identidad cultural del Perú.