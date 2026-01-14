¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte e investigado por supuestamente liderar una red criminal, habría filtrado información sobre la visita secreta del presidente interino José Jerí a un empresario chinoPOLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte e investigado por presuntamente liderar una red criminal que, según la Fiscalía, buscaba “perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal”, habría sido el responsable de la filtración sobre la visita secreta que realizó el gobernante interino José Jerí a un empresario chino.

El portal de investigación Epicentro TV difundió un reporte que atribuye al hermano de la exmandataria, allegado del ejecutivo involucrado, la divulgación de información sobre este encuentro donde el jefe de Estado llegó encapuchado.

“Nicanor Boluarte tiene una relación estrecha con las empresas del señor (Zhihua) Yang, y la conclusión a la que están llegando internamente (en Palacio de Gobierno) es que Nicanor fue el que echó al agua al señor”, refirió la periodista Clara Elvira Ospina.

Ni la defensa de Boluarte ni la Secretaría de Comunicación y Prensa del Despacho Presidencial respondieron a las consultas de Infobae Perú, pese a que el caso ha generado la intención de presentar una moción de vacancia presidencial.

Según Epicentro TV, en el entorno del Gobierno se considera que Nicanor Boluarte reveló detalles del encuentro en el que Jerí llegó encapuchado a un chifa en San Borja

El programa Punto Final reveló que el pasado 26 de diciembre de 2025 Jerí llegó en un vehículo oficial a un edificio del distrito limeño de San Borja, donde funciona un chifa, e ingresó a una reunión que no figura en la agenda oficial ni en el portal de transparencia de Palacio.

El Despacho Presidencial confirmó que el mandatario cenó en el lugar y sostuvo un encuentro en el segundo piso del inmueble, donde opera un chifa con salas VIP reservadas para reuniones privadas, entre las 22:18 y las 23:55.

Según el dominical, el edificio alberga varias empresas vinculadas a empresarios de origen chino. Entre ellas se encuentra una compañía que contrató servicios profesionales de Boluarte en 2023 y 2024, así como otras firmas relacionadas con el mismo empresario, quien también mantuvo vínculos contractuales con el hermano de la exjefa de Estado.

De acuerdo con el despacho de Jerí, ambos se conocen desde su etapa como congresista y el motivo de la reunión fue la próxima celebración del Día de la Amistad Perú-China. La misma oficina indicó que el gobernante eligió ese atuendo para evitar solicitudes de fotografías.

Boluarte se encuentra incurso en el caso denominado ‘Los waykis en la sombra’, abierto por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

En esta investigación también está comprendido Mateo Castañeda, quien ejerció la defensa de la exmandataria, y a otras personas por presuntamente haber intervenido en la designación de prefectos y subprefectos en el país, los representantes de confianza del Ejecutivo en las distintas regiones.